Carlos Manzo actuaba contra el CJNG porque estaba del lado de Los Caballeros Templarios, señala especialista

Carlos Manzo fue alcalde de Uruapan, Michoacán, y fue asesinado hace casi un año.

Guardar

crimen organizado, declaró que el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado hace casi un año, tenía una participación importante en contra del Jesús Lemus , periodista y escritor especializado en temas dedeclaró que el alcalde dequien fue asesinado hace casi un año, tenía una participación importante en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dijo que a cada quien le tocaba determinar si ese era un combate con mero afán de beneficio social, o si era un combate con afán de ser una personalidad mediática.

PUBLICIDAD

“Lo que podemos asegurar es que Carlos Manzo es el resultado de una confrontación entre las células del Cártel de los Caballeros Templarios, que están controlando la plaza de Uruapan, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quieren llegar y se posicionan a la plaza de Uruapan”, señaló.

Dijo que en este sentido, Carlos Manzo entra del lado de los Caballeros Templarios, pues hay declaraciones de varios destacados actores del crimen organizado que señalan que Manzo estaba de su lado.

“No lo digo yo, ahí están las declaraciones de La Quiringua, que fue uno de los socios del cártel de Los Caballeros Templarios, que reconoce que Carlos Manzo actuaba como operador político dentro del cártel de Los Caballeros Templarios”.

PUBLICIDAD

El conflicto detrás del asesinato de Carlos Manzo Versiones y testimonios citados por el periodista Jesús Lemus en el podcast Narcomundo Las afiliaciones señaladas provienen de declaraciones de actores del crimen organizado y análisis periodístico, no de sentencias judiciales. Se presentan en condicional. Disputa por la plaza de Uruapan Cárteles de los Caballeros Templarios Control histórico de la plaza (clic) VS CJNG Busca posicionarse en Uruapan (clic) Carlos Manzo Señalado como del lado templario (clic) Según Jesús Lemus, Manzo habría actuado del lado de Los Caballeros Templarios, grupo que controlaba la plaza de Uruapan antes del avance del CJNG. El CJNG buscaría posicionarse en la plaza de Uruapan, lo que habría generado la confrontación directa con los grupos templarios que operaban en la zona, según el análisis del periodista. De acuerdo con Lemus, Manzo habría actuado como operador político de Los Caballeros Templarios, según declaraciones citadas de distintos actores del crimen organizado. La Fiscalía de Michoacán atribuye el homicidio a una represalia por sus acciones de seguridad, sin confirmar esta presunta afiliación. Testimonios citados por Jesús Lemus La Quiringua El R1 (CJNG) La Tuta Fiscalía de Michoacán Exsocio de Los Caballeros Templarios. Según Lemus, reconoce que Carlos Manzo actuaba como operador político dentro del cártel de Los Caballeros Templarios. Miembro del CJNG, acusado de ser autor intelectual del homicidio. Su declaración, citada por Lemus, refiere que el crimen se trató de un conflicto por el control de plazas. Servando Gómez Martínez. Según Lemus, señala que Manzo tenía relación con el grupo templario desde la parte empresarial, como cara visible de ese sector. Versión oficial, FGE Michoacán. El vicefiscal Israel Vega Rodríguez indica que el móvil principal fue una represalia del crimen organizado por las acciones de seguridad de Manzo, en particular la detención de "El Rino", presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan. Cronología 27 de agosto de 2025 Detención de "El Rino" Manzo señala la detención de René N., alias "El Rino", presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, como parte de sus acciones de seguridad frontales. Hace casi un año Asesinato de Carlos Manzo El entonces alcalde de Uruapan es asesinado. La Fiscalía de Michoacán lo atribuye posteriormente a una represalia del crimen organizado. 16 de octubre de 2026 La FGE revela el móvil El vicefiscal Israel Vega Rodríguez señala que el crimen fue una represalia por las acciones de seguridad de Manzo, con un avance del 90% en las indagatorias y más de 30 detenidos. Actualidad Declaraciones de Jesús Lemus En el podcast Narcomundo, el periodista sostiene que el caso Manzo es resultado de la confrontación entre Los Caballeros Templarios y el CJNG por el control de Uruapan. Fuente: podcast Narcomundo (Jesús Lemus y José Luis Montenegro) / FGE Michoacán

También señala la declaración de Ramón Álvarez Ayala, alias R1, miembro del CJNG y que es acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Calos Manzo. “Ahí está justamente él, que también dice que se trató justamente de un conflicto por el control de plazas, ahí está la declaración de Servando Gómez Martínes, La Tuta, que refiere que Carlos Manzo tenía relación, era la parte empresarial, era la cara visible de un grupo de Los Caballeros Templarios”, señaló Lemus.

Por estas declaraciones, dijo, se demuestra que Manzo estaba de un lado en la confrontación entre cárteles de las drogas.

Su muerte, apuntó, no se deriva de un hecho que tenga que ver con una lucha política o con una ideología ni tiene que ver con actores políticos, o de que lo hubieran asesinado “porque tenía un principio político, porque iba a transformar al país porque lo iba a llevar hacia nuevos derroteros, el asesinato de Carlos Manzo, es resultado, ya lo dijo incluso la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, el asesinato de Carlos Manzo es resultado de la confrontación de dos grupos criminales”, dijo Lemus.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones las hizo en el más reciente capítulo del podcast Narcomundo, mismo que realiza con el también periodista y escritor José Luis Montenegro.

Lemus dijo que lo que se ve con Carlos Manzo es solamente la punta del iceberg, de cómo en Michoacán los grupos polítcos están aliados con grupos criminales.

Jesús Lemus es un periodista y escritor especializado en crimen organizado. Crédito: X/J. Jesús Lemus

Más de 30 detenidos por el asesinto de Carlos Manzo

Apenas el pasado 16 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que el asesinato de Manzo fue perpetrado como venganza del crimen organizado, por las acciones de seguridad que llevaba a cabo en Uruapan.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán, indicó que la célula que estaba detrás del asesinato de Manzo, actuó como represalia ante las acciones frontales del presidente municipal contra delincuentes de esa zona, pero en especial, contra un líder delictivo.

PUBLICIDAD

“Hasta el día de hoy, las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia han permitido establecer como principal línea del móvil del crimen una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan por el edil, entre ellas la detención del presunto jefe delincuencial René N., alias El Rino”, señaló.

El Rino fue detenido en Uruapan el 27 de agosto de 2025. El entonces alcalde, Carlos Manzo, lo señaló como presunto jefe de plaza del CJNG en la ciudad.

El fiscal interino expuso que, hasta el momento, se registra un avance del 90% en las indagatorias, mismas que han dejado más de 30 detenidos.

PUBLICIDAD