México

Romance, fraude y tribunales: procesan al “Estafador de Bumble” por engañar a varias mujeres y despojarlas de hasta 500 mil pesos

La víctima cuya denuncia llevó el caso ante un juez recuperó los 168 mil pesos que le prestó al acusado y le otorgó el perdón tras un acuerdo reparatorio; otras siete mujeres buscan judicializar sus casos

La audiencia reunió a la víctima cuya denuncia llevó el caso ante un juez y a otras siete mujeres que buscan judicializar sus casos por presuntos engaños y pérdidas económicas. (Crédito: redes sociales | N+)
La audiencia reunió a la víctima cuya denuncia llevó el caso ante un juez y a otras siete mujeres que buscan judicializar sus casos por presuntos engaños y pérdidas económicas. (Crédito: redes sociales | N+)
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Alfonso Álvarez Gutiérrez, conocido como el “Estafador de Bumble”, fue vinculado a proceso por fraude este viernes 23 de octubre en los juzgados del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

El hombre de 39 años ha sido señalado por más de 15 mujeres que lo acusan de aprovechar relaciones sentimentales iniciadas en aplicaciones de citas para pedirles dinero y después desaparecer.

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La resolución llegó después de alrededor de dos años de gestiones de una de las afectadas, identificada como Paulina, cuya denuncia permitió que el caso llegara ante un juez. La mujer recuperó los 168 mil pesos que le había prestado y otorgó el perdón al acusado tras alcanzar un acuerdo reparatorio.

A la audiencia también acudieron otras siete mujeres que buscan llevar sus propios casos ante las autoridades. Algunas se acercaron a Álvarez Gutiérrez para reclamarle por lo ocurrido, mientras él guardó silencio, según el reporte de la periodista Ruth Barrios, de N+, desde el centro penitenciario.

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Se ganaba la confianza de las víctimas, les pedía dinero y luego fingía ser secuestrado

Los testimonios difundidos por las afectadas describen un patrón: el hombre las contactaba mediante plataformas como Bumble o Tinder, construía una relación sentimental y, una vez que ganaba su confianza, les solicitaba préstamos con distintos argumentos.

Alfonso "N" habría utilizado perfiles en Bumble y Tinder para conocer mujeres, presentarse como un hombre de ascendencia italiana, dedicado al arte, y solicitarles dinero una vez establecida una relación sentimental, de acuerdo con los relatos de las afectadas. (Crédito: redes sociales)
Alfonso "N" habría utilizado perfiles en Bumble y Tinder para conocer mujeres, presentarse como un hombre de ascendencia italiana, dedicado al arte, y solicitarles dinero una vez establecida una relación sentimental, de acuerdo con los relatos de las afectadas. (Crédito: redes sociales)

Los montos señalados por las mujeres van de 60 mil a 500 mil pesos. Algunas aseguraron que él prometía devolver el dinero, pero después cortaba la comunicación. Entre las versiones compartidas está la de que fingía haber sido secuestrado para justificar su desaparición.

En los perfiles y conversaciones que describieron algunas denunciantes, Álvarez habría utilizado nombres distintos y se presentaba como un hombre con ascendencia italiana y vínculos con actividades artísticas. Las afectadas sostienen que esas historias formaban parte de la confianza que construía antes de solicitarles cantidades importantes.

En algunos casos, las víctimas habrían recurrido a sus ahorros, solicitado préstamos bancarios o utilizado sus tarjetas de crédito para entregarle el dinero.

Los señalamientos son testimonios de las mujeres que han hecho público su caso, corresponde a las autoridades investigar cada denuncia.

Paulina conoció al acusado en Bumble en 2024

Paulina relató que conoció al hombre en Bumble en abril de 2024, donde él se presentó con el nombre de Baruc y dijo tener ascendencia italiana. Después de salir durante varias semanas, le pidió dinero. La mujer afirmó que le entregó 168 mil pesos y que, posteriormente, recibió un mensaje en el que él supuestamente decía haber sido secuestrado.

Durante meses creyó que el hombre estaba en peligro, hasta que consiguió información para localizarlo. Según su testimonio, después comenzó a recibir amenazas. El caso avanzó hasta una audiencia judicial, luego de que ella y otras afectadas compartieran información para identificarlo y buscar que las autoridades investigaran los presuntos fraudes.

Tras recuperar el dinero mediante el acuerdo reparatorio, Paulina explicó a N+ que una de sus motivaciones para llevar el caso ante un juez era facilitar información a otras posibles víctimas.

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