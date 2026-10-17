Arrancan actividades del Día de Muertos 2026: que hacer en CDMX y área metropolitana hoy sábado 17 de octubre

En paralelo, la ciudad cierra este fin de semana su programación cultural ajena a las festividades, con la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo) y el Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa, ambos de entrada libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capital mexicana y su zona conurbada inician este sábado 17 de octubre la temporada de Día de Muertos y Halloween con una agenda que combina desfiles tradicionales, ferias gastronómicas y actividades de disfraces. El Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), marca el arranque oficial del calendario, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.

En paralelo, la ciudad cierra este fin de semana su programación cultural ajena a las festividades, con la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo) y el Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa, ambos de entrada libre. Entre el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Coyoacán y municipios del Estado de México como Naucalpan y Metepec, la oferta cultural y gastronómica se multiplica durante octubre.

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Desfile de Alebrijes Monumentales abre la temporada

Los alebrijes serán exhibidos en Paseo de la Reforma. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Arranca la temporada de Día de Muertos con el 18° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, que partirá del Zócalo y concluirá en la Fuente de la Diana Cazadora.

De acuerdo con un comunicado del Museo de Arte Popular y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, fechado el 14 de octubre, el desfile partirá a las 12:00 horas del Zócalo capitalino y recorrerá las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, hasta concluir en la Fuente de la Diana Cazadora.

El evento se consolida desde su inicio en 2007 como una muestra del arte popular mexicano, donde la imaginación, el color y la habilidad artesanal dan vida a creaciones fantásticas que recorrerán las calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

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Las piezas de cartonería serán exhibidas sobre las aceras desde la Fuente de la Diana Cazadora, del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026, para el disfrute del público. De acuerdo con el comunicado oficial, las piezas se retirarán a partir de las 20:00 horas de ese último día.

Datos del evento:

Cuándo: sábado 17 de octubre, 12:00 horas.

Dónde: salida del Zócalo capitalino, recorrido por 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, hasta la Fuente de la Diana Cazadora.

Exhibición posterior: sobre las aceras desde la Fuente de la Diana Cazadora, del 17 de octubre al 8 de noviembre, con retiro de piezas a partir de las 20:00 horas de ese último día.

Costo: entrada libre.

Pan de muerto: ferias y concursos en la capital

Diferentes clases de pan de muerto se presentan en una bandeja junto a una taza de café, chocolate caliente y flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto también tendrá su propia agenda este fin de semana. El Festival Artesanal de Café, Chocolate y más, edición Pan de Muerto 2026, reunirá propuestas de distintas regiones del país en la colonia Roma Norte, con entrada libre.

El pan de muerto llegará a la Ciudad de México acompañado de chocolate caliente, cacao molido a mano en metate y una rifa con cafeteras de premio. Entre los expositores habrá piezas rellenas y versiones experimentales, como el pan oscuro elaborado con ceniza de totomoxtle, la hoja seca del elote usada en la cocina tradicional mexicana.

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La oferta incluirá propuestas representativas de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato. El festival convocará a más de 100 expositores de 12 estados de la República, con café, chocolates artesanales, salsas, mermeladas, mantequillas, quesos, helados y dulces tradicionales.

Entre las actividades complementarias destacan un taller de elaboración de cacao en metate, un espacio para decorar galletas y otro para pintar cerámica con la figura de la catrina. También habrá música en vivo durante ambas jornadas y una muestra de mamás porteadoras con bebés caracterizados.

Datos del evento:

Cuándo: sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas.

Dónde: Jalapa 38, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Costo: entrada libre; los alimentos y productos se pagan por separado según cada expositor.

Dinámica adicional: con compras desde 200 pesos se participa en una rifa diaria de cafeteras y otros productos.

A la par, el concurso “El mero mero pan de muerto” reunió a 10 panaderías de la Ciudad de México en el Hotel Sheraton María Isabel de Reforma, que presentaron 20 propuestas evaluadas en tres categorías: tradicional, de autor y chocolate. El jurado estuvo integrado por los chefs Arely Rodríguez, Ileana Gómez, Luisa De la Torre y Matías Martínez. Entre los negocios participantes figuraron Club France, Cosmos Babkería, Elizondo, Emmer, Le Crotón, Mallorca Pastelería, Melocitas, Hotel Marquis Reforma, Bleu Patisserie y Artisan Bakehouse.

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Más adelante en el mes, la celebración del pan de muerto continuará en otras sedes: el Tecnológico de Monterrey, campus CDMX, será sede del Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto el sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, en la calzada México-Xochimilco, alcaldía Tlalpan, con más de 100 propuestas gastronómicas y un desfile de catrinas. La estación más cercana es Xomalli del Tren Ligero.

Expo Garnacha Halloween en Naucalpan: antojitos y disfraces

El festival sumará música de rock en vivo y concursos de comedores de tacos. Quienes asistan disfrazados podrán integrarse a una dinámica para pedir dulces entre los puestos y restaurantes participantes, pensada como plan familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos kilómetros de la capital, el Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, será sede de la Expo Garnacha Halloween, que celebra su quinto aniversario este sábado y domingo. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas, con entrada libre y pago únicamente por lo que cada visitante consuma.

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La oferta gastronómica incluirá pozole, carnitas, birria, pancita, flautas, machetes, enchiladas, tacos, gorditas, pambazos, huaraches, sopes, gringas, burritos y quesadillas de hasta 45 centímetros. También habrá papas, alitas, costillas, pizzas y banderillas, además de un bazar de artesanías.

El festival sumará música de rock en vivo y concursos de comedores de tacos. Quienes asistan disfrazados podrán integrarse a una dinámica para pedir dulces entre los puestos y restaurantes participantes, pensada como plan familiar.

Datos del evento:

Cuándo: sábado 17 y domingo 18 de octubre, desde las 10:00 horas.

Dónde: Parque Naucalli, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Costo: entrada libre, se paga solo el consumo.

Cómo llegar en Metro: estación Cuatro Caminos (Línea 2), de ahí tomar una combi o microbús por Periférico Norte rumbo a Torres de Satélite y bajar a la altura del parque. Otra opción es la estación Rosario (Líneas 6 y 7) y tomar transporte con dirección a Naucalpan.

Cómo llegar en auto: por Periférico Norte, pasando la zona de Toreo y Alce Blanco, continuar por los carriles laterales hasta el parque. Cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar temprano.

La Llorona: teatro de sombras y títeres por el Día de Muertos

Este sábado 17 de octubre, la función está programada a las 17:00 horas en la Utopía Centli Topilejo, ubicada en Gaviota 72, San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, con acceso libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leyenda de La Llorona llega a distintos puntos de la Ciudad de México en un ciclo de 14 funciones gratuitas, del 16 de octubre al 8 de noviembre. La puesta combina títeres y teatro de sombras para narrar la leyenda mexicana, dirigida por Angélica Rogel y escrita por el historiador Luis Huitrón.

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Este sábado 17 de octubre, la función está programada a las 17:00 horas en la Utopía Centli Topilejo, ubicada en Gaviota 72, San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, con acceso libre.

Todas las funciones del ciclo son de entrada libre, aunque el cupo es limitado según la capacidad de cada sede, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Disfraces y temática de terror en CDMX y Edomex

Un cartel promocional anuncia el evento Kpop Horror Fest de FrikiPlaza, programado para el 17 de octubre con diversas actividades temáticas. (Frikiplaza Instagram)

La temporada de Halloween traerá también su propia cartelera de disfraces y temática de terror. El K-pop Horror Fest, en la Friki Plaza del Centro Histórico, ofrecerá actividades como Zombie Random Dance, Caja Asustada, Rally de Calaveritas y un concurso de baile con temática de Halloween, con acceso gratuito.

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Datos del evento:

Cuándo: sábado 17 de octubre, a partir de las 14:00 horas.

Dónde: Friki Plaza, Centro Histórico.

Costo: entrada libre.

Un día después se realizará uno de los eventos más esperados de la temporada: la Marcha Zombie 2026, con temática de monstruos de Halloween como hombres lobo, vampiros, brujas y demonios. La concentración incluirá batallas de aura entre monstruos, carpas de maquillaje y hasta bodas zombies, antes de que los contingentes partan hacia el Zócalo.

Datos del evento:

Cuándo: domingo 18 de octubre; concentración desde las 10:00 horas, salida a las 16:00 horas.

Dónde: concentración frente al Monumento a la Revolución, recorrido por Reforma, avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta el Zócalo.

Costo: entrada libre; para marchar se requiere ir caracterizado, de lo contrario solo se puede participar como espectador.

Más adelante en el mes, Coyoacán será sede del Mercadillo Mágico Villa Bruja, un aquelarre de aniversario con más de 50 expositores caracterizados, lecturas de tarot, grimorios, herbolaria, sahumerios y joyería mística, además de música, danza, concurso de disfraces y zona gastronómica.

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Datos del evento:

Cuándo: 24 y 25 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas.

Dónde: Francisco Sosa 171, Coyoacán.

Costo: entrada libre.

En el Estado de México, Metepec tendrá la Rodada del Terror 2026, un recorrido nocturno de 20 kilómetros con bicicletas decoradas y disfraces de Halloween.

Datos del evento:

Cuándo: viernes 30 de octubre.

Dónde: Metepec, Estado de México.

Ferias gastronómicas y culturales del fin de semana

Un plato de mole tradicional preparado con pollo y ajonjolí se presenta en el marco de la Feria del Mole. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del pan de muerto, la ciudad concentrará otras ferias de comida y cultura este fin de semana. La Feria de los Barrios del Centro Histórico, en la Plaza Santo Domingo, reúne a los negocios de comida y artesanías más tradicionales de la capital, con puestos de cochinita, migas, machetes y tortas con hasta 100 años de historia, además de artesanos de oficios antiguos como paragüeros, joyeros, relojeros y un escribano.

Datos del evento:

Cuándo: hasta el domingo 18 de octubre, de 11:00 a 18:00 horas.

Dónde: Plaza Santo Domingo, Centro Histórico.

Costo: entrada libre.

En el Complejo Cultural Los Pinos, el festival Ingrediente reúne a 140 productores del suelo de conservación de la Ciudad de México, que ofrecen maíz, nopal, amaranto y frijol, con venta directa de productores a consumidores.

Datos del evento:

Cuándo: hasta el sábado 17 de octubre.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos.

Costo: entrada libre.

Por su parte, la Feria Nacional del Mole continúa en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, comunidad conocida por su producción de mole almendrado. La oferta incluye mole negro, rojo, verde, pipián y afrutado, acompañado de arroz y distintas carnes.

Datos del evento:

Cuándo: hasta el 25 de octubre.

Dónde: kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, San Pedro Atocpan, Milpa Alta.

FIL Zócalo y Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa

Un grupo de ponentes participa en un acto en el Foro Federico García Lorca durante la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México. (Selene Miranda/Infobae)

La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo, que inició el 9 de octubre, llegará a su recta final este fin de semana con entrada libre de 11:00 a 21:00 horas en la Plaza de la Constitución. La edición reúne a 353 editoriales y 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales, con 118 presentaciones de libros, 71 charlas, 21 actividades musicales, 15 mesas de discusión y 13 actividades infantiles.

Este sábado 17 de octubre, la programación musical incluirá a Love Economy, con un tributo a 31 Minutos, a las 11:00 horas en el Foro Rodolfo Walsh, y a Guillermo Briseño a las 12:00 horas en el Foro Federico García Lorca. El Foro Alaíde Foppa ofrecerá teatro infantil con “Niña de la guerra”, de La Gorgona Teatro, a las 11:30 horas, y una charla sobre “La crisis de la ficción” con la autora brasileña Flávia Lins e Silva a las 13:15 horas.

La feria concluirá este domingo 18 de octubre con conciertos de Crazysaurios a las 11:00 horas y Magos Herrera a las 11:30 horas, además de la presentación del libro infantil de Francisco Hinojosa y actividades de cierre en los cuatro foros.

Datos del evento:

Cuándo: hasta el domingo 18 de octubre, de 11:00 a 21:00 horas.

Dónde: Plaza de la Constitución (Zócalo), Centro Histórico.

Costo: entrada libre.

En paralelo, el Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa, organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, continúa su programación gratuita en su segunda edición. El festival, que se extiende del 10 de octubre al 1 de noviembre, reúne a compañías de México, Brasil, Colombia y Canadá en nueve sedes: las Utopías Meyehualco, Mixiuhca, La Heroica, Cuauhtlicalli, Elena Poniatowska y Libertad, además del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro del Pueblo y el Teatro Benito Juárez.

Este sábado se presentará “Varieté de las asombrosidades”, de Circo a la Mexicana, a las 14:00 horas en la Utopía Mixiuhca, seguida de “Amateur”, del clown brasileño Payaso Satin, a las 16:00 horas en el mismo recinto. El domingo 18 de octubre se repetirá “Varieté de las asombrosidades” a las 12:00 horas, esta vez en la Utopía La Heroica.

La cartelera continúa el miércoles 21 de octubre con “La noche de los payasos mudos”, de la compañía brasileña La Mínima-Circo e Teatro, a las 17:00 horas en el Teatro del Pueblo, y con “Varieté infinito = 1” a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El jueves 22 y viernes 23 de octubre se presentará “Cabaret La Mínima” en las Utopías Cuauhtlicalli y Meyehualco, respectivamente, ambas a las 17:00 horas.

El fin de semana del 24 y 25 de octubre, a las 13:00 horas, la Utopía Elena Poniatowska, en Coyoacán, recibirá “Las varietes circenses”, de Corto Cirquito. El martes 27 de octubre, el Teatro Benito Juárez presentará “Si viviera una semana me moriría en domingo”, de la compañía mexicana Ali Salguero. El festival cerrará el 31 de octubre y 1 de noviembre con “Rústico”, de la compañía brasileña Barnabo, y “Jam Side Up!”, de Las Hermanas KIF KIF de Canadá, en las Utopías Libertad y La Heroica.

Todas las funciones del festival tienen entrada libre, aunque algunas sedes, como el Teatro del Pueblo, señalan cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Datos del evento:

Cuándo: del 10 de octubre al 1 de noviembre, en distintos horarios según la sede.

Dónde: Utopías Meyehualco, Mixiuhca, La Heroica, Cuauhtlicalli, Elena Poniatowska y Libertad; Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro del Pueblo (República de Venezuela 72, Centro Histórico) y Teatro Benito Juárez.

Costo: entrada libre, con cupo limitado en algunas sedes.

Spider-Fest: concurso de cosplay y actores de doblaje en GAM

People dressed as Spider-Man gather for an unsuccessful attempt at the Guinness World Records for the largest gathering of people dressed as Spider-Man, during the opening day of New York Comic Con at the Jacob Javits Center in Manhattan in New York City, US, October 8, 2026. REUTERS/Adam Gray

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) será sede de la segunda edición del Spider-Fest, un festival gratuito dedicado a Spider-Man con invitados del doblaje latinoamericano, exhibiciones y actividades para seguidores del superhéroe.

El evento se realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre, con apertura al público a las 11:00 horas y cierre a las 19:00 horas, en la explanada de la alcaldía, ubicada en 5 de Febrero 162c, Villa Gustavo A. Madero. La entrada no tendrá costo.

Este sábado, las actividades comenzarán a las 12:00 horas con la apertura al público. A la 13:00 horas se presentará el actor de doblaje Alberto Bernal, seguido de una exhibición de arácnidos a las 14:00 horas. El programa incluirá además bazar, talleres y concurso de cosplay.

La jornada dominical tendrá un enfoque distinto, con música y dinámicas masivas: a las 13:00 horas tocará la banda Spider Punk, y a las 14:00 horas se presentarán Axel Parker y Alex Arellano. A las 15:00 horas está programado el “Spider Rodeo”, una dinámica colectiva para reunir a una gran cantidad de participantes. La participación del actor de doblaje Javier Olguín, voz en español de Tom Holland, está confirmada únicamente para este domingo, a partir del mediodía.

Datos del evento:

Cuándo: sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas.

Dónde: explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero 162c, Villa Gustavo A. Madero.

Costo: entrada libre.

Cómo llegar: Metro La Villa-Basílica (Línea 6), o estaciones Martín Carrera y Deportivo 18 de Marzo. También accesible por Metrobús Línea 7, en estaciones cercanas a la alcaldía.

La agenda se extiende hacia fin de octubre y noviembre

El calendario de Día de Muertos continúa creciendo conforme avanza octubre. El Festival Flores de Cempasúchil se instalará en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, con la participación de 140 floricultores, del 18 de octubre al 1 de noviembre.

La Rodada Ciclista por el Día de Muertos se realizará el sábado 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, con una ruta de aproximadamente 19 kilómetros entre la Fuente de Petróleos y el Centro Histórico, e incluirá biciescuela, préstamo de bicicletas y un concurso de disfraces.

Ese mismo 24 de octubre comenzarán a exhibirse las Calaveras Gigantes de Tláhuac, en la colonia Santa Cecilia, hasta el 7 de noviembre. El domingo 25 de octubre, a partir de las 18:00 horas, se realizará la Mega Procesión de las Catrinas, con contingentes caracterizados que recorrerán Paseo de la Reforma del Ángel de la Independencia al Centro Histórico.

El evento central de la temporada será el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, con una ruta que recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo con carros alegóricos, música y danzantes.

El Bosque de Chapultepec tendrá su propia celebración del 29 de octubre al 4 de noviembre, bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”, con instalaciones inmersivas, música, danza, gastronomía, altares y un espectáculo nocturno con drones. En el mismo periodo, del 29 de octubre al 2 de noviembre, se instalará la Ofrenda Monumental en el Zócalo, acompañada de conciertos gratuitos, mientras que el Museo Anahuacalli será sede del Festival Cacao.

Ese fin de semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre, se desarrollarán las celebraciones tradicionales en San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, cuyo principal atractivo es la Alumbrada del 2 de noviembre, cuando las familias colocan veladoras y flores sobre las tumbas en el panteón. Xochimilco, por su parte, ofrecerá recorridos nocturnos en trajinera durante toda la temporada, mientras que a inicios de noviembre se instalará la Megaofrenda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ciudad Universitaria.