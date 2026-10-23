Ricky Martin por fin rompe el silencio sobre el supuesto romance con Eduardo Verástegui

Eduardo verástegui reaccionó públicamente a rumores que sostienen que tuvo una relación sexoafectiva con Ricky Martin. (Fotos: @eduardoverastegui, Instagram / @jeancarlomagh, X)

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Ricky Martin y Eduardo Verástegui volvieron a ser tema de conversación esta semana, luego de que un rumor que los vincula sentimentalmente desde hace más de dos décadas resurgiera con fuerza tras declaraciones recientes del actor mexicano ante la prensa. El origen de esa versión se remonta a la relación que Verástegui mantuvo con Aracely Arámbula a finales de los años noventa.

Las especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos artistas circulan desde hace más de 20 años, sin que ninguno de los involucrados las hubiera confirmado públicamente. Esta semana, Ricky Martin decidió pronunciarse al respecto por primera vez de forma directa.

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El origen del rumor se remonta a la telenovela Soñadoras

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La periodista Ana María Alvarado explicó en el programa Sale el Sol el origen de la versión que vincula a ambos artistas. Según su relato, Eduardo Verástegui y Aracely Arámbula fueron pareja en la vida real tras coincidir como protagonistas de la telenovela juvenil Soñadoras en 1998.

Alvarado contó que, en un concierto de Ricky Martin en la Ciudad de México al que asistió junto al periodista Fabián Lavalle, Aracely Arámbula estaba presente entre el público. De acuerdo con la comunicadora, la actriz habría hecho un comentario que relacionó al cantante con el fin de su relación con Verástegui.

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“Y pensar que ese que está ahí cantando me quitó a mi novio”, habría dicho Aracely Arámbula, según el testimonio de Ana María Alvarado. La periodista reconoció que es probable que la actriz no recuerde ese comentario, ocurrido hace dos décadas, pero sostuvo la veracidad de su propio relato: “La verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví”.

Verástegui niega que Arámbula haya confirmado la versión

REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Ante las preguntas de la prensa sobre el comentario atribuido a su expareja, Eduardo Verástegui fue enfático al negar que Aracely Arámbula haya respaldado públicamente esa versión en algún momento. “No, ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben”, declaró el actor.

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El encuentro ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde reporteros abordaron a Verástegui, de 52 años, y le preguntaron directamente por el rumor que lo acompaña desde hace más de 20 años. La insistencia de la prensa generó una respuesta marcada por la molestia del actor ante la reiteración del tema.

“Es una mentira y ustedes lo saben, llevan más de 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos, pregúntenme otra cosa”, respondió Verástegui durante ese mismo encuentro, al ser consultado una vez más sobre la versión que lo vincula con el cantante puertorriqueño.

Hasta el momento, Aracely Arámbula no ha confirmado ni desmentido de forma pública el comentario que la periodista Ana María Alvarado le atribuye, por lo que esa parte de la historia permanece como una afirmación de la comunicadora, sin respaldo directo de la propia actriz.

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Ricky Martin respondió con humor a través de Instagram

Ricky Martin responde a rumores. REUTERS/Brian Snyder

Esa reacción de Eduardo Verástegui generó que medios y usuarios en redes sociales retomaran el comentario atribuido a Aracely Arámbula, documentado meses antes por Ana María Alvarado, y que terminó por provocar la primera respuesta pública de Ricky Martin sobre el tema este jueves 22 de octubre.

A través de sus historias de Instagram, el cantante puertorriqueño negó cualquier vínculo íntimo con Verástegui utilizando un tono directo y humorístico. “Aquí riéndome porque no me queda de otra. Solo para que estemos claros, yo NUNCA le he visto el pipí a Eduardo Verástegui. Ni el pipí ni NADA”, escribió Ricky Martin en su publicación.

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Con esa frase, el intérprete de “Livin’ la Vida Loca” cerró por primera vez de forma directa un ciclo de especulaciones que, hasta ese momento, solo había sido abordado públicamente por Eduardo Verástegui en distintas ocasiones a lo largo de los años.

Ricky Martin aprovechó la polémica para promocionar su música

Después de negar cualquier vínculo con Eduardo Verástegui, el cantante puertorriqueño utilizó la misma publicación en Instagram para dirigir a sus seguidores hacia el videoclip de “Pikito Pikito”, su colaboración musical con el cantante brasileño Pedro Sampaio, lanzada horas antes de su respuesta sobre el rumor.

Esa decisión mostró que Ricky Martin, de 50 años, optó por capitalizar la atención generada por la controversia en lugar de evitarla, combinando la negativa directa con la promoción de su material musical más reciente dentro del mismo mensaje dirigido a sus seguidores.

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Ninguno de los tres involucrados ha confirmado la versión

Pese a las fotografías antiguas y publicaciones de años anteriores que han alimentado las especulaciones durante dos décadas, no existe hasta el momento una confirmación pública por parte de ninguno de los tres involucrados, Ricky Martin, Eduardo Verástegui o Aracely Arámbula, que acredite la existencia de un triángulo amoroso entre el cantante y el actor mexicano.

Con la respuesta de Ricky Martin publicada este jueves, ambos protagonistas del rumor han rechazado por separado la versión que los relaciona sentimentalmente, cerrando por ahora un capítulo que, de acuerdo con las propias palabras de Eduardo Verástegui, lleva más de 20 años repitiéndose en la conversación pública sobre su vida personal.

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