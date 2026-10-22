Receta de pollo con salsa de cempasúchil: ideal para esta temporada de Día de Muertos

Un plato de pollo con salsa de cempasúchil y arroz acompaña una ofrenda tradicional decorada con flores y velas durante la conmemoración del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo tierno y jugoso encuentra en la flor de cempasúchil una salsa cremosa, aromática y de intenso color dorado.

Es una receta diferente para aprovechar uno de los ingredientes más representativos del Día de Muertos.

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La flor aporta un ligero punto herbal y amargo que combina muy bien con la suavidad de la leche, la crema y las almendras. Sirve este plato con arroz blanco, tortillas de maíz o unas patatas asadas.

Tutorial culinario que documenta la preparación de pechuga de pollo en crema elaborada con flor de cempasúchil. Las imágenes muestran la presentación de los ingredientes crudos, la cocción del pollo en una sartén, el proceso de triturado de los elementos en una licuadora y el emplatado final sobre vajilla de barro junto a una guarnición de arroz. (FB: sanayhermosa)

Receta de pollo con salsa de cempasúchil

Esta preparación combina pollo cocido con una salsa triturada de pétalos de cempasúchil, leche, nata y almendras. La salsa se cocina a fuego suave hasta que adquiere una textura cremosa y bien ligada.

Utiliza únicamente flores de cempasúchil cultivadas para consumo humano. Las flores ornamentales pueden contener pesticidas y no son adecuadas para cocinar.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Tiempo total: 55 minutos.

Ingredientes

4 piezas de pollo, como muslos, contramuslos o pechugas. 1 ½ tazas de pétalos de cempasúchil lavados y desinfectados. 1 taza de leche entera. 1 taza de nata líquida. 100 gramos de almendras sin sal. 1 cucharada de mantequilla. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 diente de ajo. ¼ de cebolla blanca. 2 tazas de caldo de pollo. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. 1 cucharada de ajonjolí tostado. Pétalos de cempasúchil extra para decorar.

Cómo hacer pollo con salsa de cempasúchil, paso a paso

Retira los pétalos de las flores. Desecha las partes verdes y las bases blancas, porque pueden aportar amargor. Lava los pétalos con agua abundante. Desinféctalos según las indicaciones del producto que utilices y escúrrelos bien. Coloca el pollo en una cazuela. Añade el caldo, el ajo, la cebolla y una pizca de sal. Cuece a fuego medio durante 25 minutos, hasta que el pollo esté bien hecho. Retira las piezas y reserva parte del caldo. Pon en el vaso de la batidora los pétalos de cempasúchil, la leche, la nata, las almendras y ½ taza del caldo de pollo. Tritura hasta obtener una mezcla fina y homogénea. Si la salsa queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo. Calienta la mantequilla y el aceite en una cazuela amplia. Vierte la salsa poco a poco sobre la grasa caliente, porque puede salpicar al principio. Cocina a fuego bajo durante 8 minutos. Remueve con frecuencia para evitar que la salsa se pegue. Incorpora el pollo a la cazuela. Salpimienta y cocina todo junto durante 5 minutos más. No dejes que la salsa hierva con fuerza, ya que la nata podría cortarse. Sirve el pollo caliente. Decora con ajonjolí tostado y unos pétalos frescos de cempasúchil.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones paso a paso para cocinar pollo en salsa de cempasúchil, desde el tratamiento de los pétalos hasta la cocción final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes guiarte de esta receta de la cuenta de Facebook @Sana y Hermosa.

Tutorial culinario que documenta la preparación de pechuga de pollo en crema elaborada con flor de cempasúchil. Las imágenes muestran la presentación de los ingredientes crudos, la cocción del pollo en una sartén, el proceso de triturado de los elementos en una licuadora y el emplatado final sobre vajilla de barro junto a una guarnición de arroz. (FB: sanayhermosa)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin incluir guarnición:

Calorías: 520 kcal.

Proteínas: 38 g.

Grasas: 34 g.

Hidratos de carbono: 14 g.

Fibra: 3 g.

Sodio: 480 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pollo con salsa de cempasúchil en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Conservación en frío: hasta 3 días .

Congelación: hasta 1 mes , aunque la nata puede modificar ligeramente la textura al descongelarse.

Recalentado: calienta a fuego bajo y añade un chorrito de caldo si la salsa se ha espesado demasiado.

No dejes el plato a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Este es el tipo de flor de cempasúchil que se debe usar para preparar recetas y bebidas

Para recetas y bebidas se usa el cempasúchil comestible de la especie Tagetes erecta, la flor anaranjada o amarilla tradicional de Día de Muertos.

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Lo más importante no es sólo la variedad, sino su origen:

Compra flores cultivadas para consumo , de preferencia orgánicas o libres de pesticidas.

No uses flores de vivero, florería u ofrenda si no sabes cómo fueron cultivadas: pueden tener fertilizantes, insecticidas o conservadores no aptos para comer.

Utiliza principalmente los pétalos . Retira el tallo, las hojas y la base verde de la flor, porque suelen aportar más amargor.

Lávalos y desinféctalos antes de preparar infusiones, jarabes, atoles, panes, postres o cocteles.

El género Tagetes pertenece al continente americano, con Xochimilco, Puebla y Morelos como algunas de las zonas donde florece la flor más emblemática del Día de Muertos. REUTERS/Henry Romero

El cempasúchil de pétalo anaranjado intenso suele dar mejor color a las preparaciones. Su sabor es herbal y floral; conviene usar poca cantidad al inicio para evitar que domine o amargue.

No hay que confundirlo con el pericón (Tagetes lucida), otra especie del mismo género que se usa como té y condimento, con sabor parecido al anís o al estragón.

Para recetas de temporada que piden “flor de cempasúchil”, normalmente se refieren a Tagetes erecta.