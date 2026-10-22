México

Trabajadores del IMSS están dispuestos a aceptar el aumento salarial de 8%, pero solo si Rafael Olivos deja la dirigencia sindical

Luego de la marcha de este miércoles, en la Ciudad de México, los disidentes insistieron en sus exigencias al Instituto

Los trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial del 8%, pero si Rafael Olivos deja el sindicato. Crédito: Axel Hernández / @AhoraMx_
Los trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial del 8%, pero si Rafael Olivos deja el sindicato. Crédito: Axel Hernández / @AhoraMx_
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Este miércoles, los trabajadores y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyeron su manifestación tras mantener bloqueado parcialmente Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, a la altura de El Caballito, en la Ciudad de México.

En medio de todas las expresiones de inconformidad, los disidentes se dijeron dispuestos a aceptar el aumento salarial de 8 por ciento, anunciado por el director del Instituto, Zoé Robledo, pero pusieron una condición.

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Trabajadores del IMSS están dispuestos a aceptar el aumento salarial del 8 por ciento

Los inconformes darían su visto bueno al aumento salarial propuesto por Robledo Aburto, siempre que se destituya a Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y se convoque a un Congreso Nacional Extraordinario.

Respecto a la marcha, ésta inició minutos antes de las 16:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Durante tres horas y media avanzó por las avenidas Cuauhtémoc, Chapultepec, Eje Central y Juárez, hasta llegar a Paseo de la Reforma.

Inconformes también exigen medicamentos, insumos y mejoras laborales

Cabe recordar que, en un primer momento, los manifestantes rechazaron el incremento de 8 por ciento, bajo el argumento de que la propuesta no contó con el aval del Congreso Nacional sindical.

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También exigen:

  • Mejores salarios.
  • Abasto de medicamentos e insumos.
  • Restitución del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
  • Mejores condiciones laborales.
A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Cuestionan que desabasto pueda resolverse a la brevedad

Los manifestantes también señalaron las carencias de personal e insumos en las unidades médicas.

Por ejemplo, Laura, enfermera general del Hospital Regional 72 de Tlalnepantla, Estado de México, puso en duda que el IMSS pueda resolver el desabasto en dos meses, como parte de su meta de realizar 31 mil cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana.

“Me han proporcionado tres jeringas para atender a 11 pacientes”, dijo Laura, al insistir en que necesitan material suficiente para trabajar.

Mientras que Sandra Méndez, auxiliar de enfermería en un hospital de la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa, Ciudad de México, consideró inviable alcanzar esa meta sin insumos funcionales y especialistas, entre ellos urólogos y angiólogos.

Destitución de Olivos y celebración de Congreso Nacional Extraordinario, las principales peticiones

La salida de Olivos y la realización de un Congreso Nacional Extraordinario continúan entre las principales demandas de los manifestantes.

Sin embargo, el dirigente sindical rechazó convocar a ese encuentro, bajo el argumento de que la organización cumple con sus obligaciones estatutarias y ya contempla reuniones ordinarias.

Marchan por segunda ocasión en la CDMX

Durante la marcha, personal que terminó su jornada se incorporó a la movilización. Con pancartas como “De vocación no comemos. En el 2020 fuimos héroes, hoy trabajadores sin reconocimiento”, exigieron mejores condiciones laborales y recordaron la labor que realizó el sector salud durante la pandemia de Covid-19.

Otros mensajes cuestionaron las supervisiones del IMSS e incluyeron referencias a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
A drone view shows demonstrators taking part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Movimiento podría “radicalizarse” por culpa de Olivos

Los señalamientos fueron subiendo de tono durante la marcha, pues, un ejemplo fue lo que dijo Rafael Soto, enfermero del área de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien advirtió que la protesta podría radicalizarse hasta conseguir la salida de Olivos.

Sin embargo, señaló, los trabajadores están dispuestos a entablar una negociación con la mediación de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Pese a la inconformidad, Soto descartó una huelga o un paro de labores, al considerar que interrumpir la atención médica podría poner en riesgo la vida de los pacientes.

La CNTE expresó su respaldo a los trabajadores disidentes del IMSS durante su marcha. Crédito: X/ @Reforma
La CNTE expresó su respaldo a los trabajadores disidentes del IMSS durante su marcha. Crédito: X/ @Reforma

La CNTE estuvo presente en las movilización

No está demás señalar que la movilización contó con el respaldo de representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán. Los docentes se pronunciaron por mejores pensiones y rechazaron el sistema de Afores.

“Nosotros también nos sentimos parte de esta lucha cuando ustedes dicen no más afores, pensiones dignas. Es posible derrotar también a estas afores”, expresó Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la CNTE.

Las protestas de los trabajadores del IMSS continuarán mañana en la capital del país, así como el 30 de octubre, pero, de momento, aclararon que aceptarían el aumento salarial del 8 por ciento, pero si destituyen a Rafael Olivos como su líder sindical.

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