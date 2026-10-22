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Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

La creadora de contenido regiomontana se convierte en la primera integrante del reality transmitido por YouTube

Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish
Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish
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Karely Ruiz se convierte en la primera participante confirmada de la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality digital producido por HotSpanish.

El anuncio se realizó este 21 de octubre mediante un video que mostraba la silueta de una mujer dentro de una tina con pétalos de rosas, hasta revelar que se trataba de la modelo regiomontana. La nueva edición arranca el 8 de noviembre a través del canal de YouTube de HotSpanish.

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Karely Ruiz acumula más de 10.8 millones de seguidores en Instagram

Karely Alejandra Ruiz García nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, y tiene 25 años. Comenzó a ganar notoriedad en redes sociales mientras estudiaba enfermería, antes de dedicarse de tiempo completo a la creación de contenido.

Una de sus últimas colaboraciones fue con la influencer Karely Ruiz.
Una de sus últimas colaboraciones fue con la influencer Karely Ruiz. (@jonaorle, Instagram)

Su nombre se volvió viral en 2018 tras la difusión no consentida de fotografías íntimas por parte de su expareja. En lugar de alejarse de las plataformas digitales, aprovechó la exposición para consolidar una carrera como modelo e influencer.

Hoy suma 10.8 millones de seguidores en Instagram, 8 millones en TikTok y más de 2.2 millones en Facebook. Su contenido combina moda, fitness y estilo de vida, con colaboraciones frecuentes junto a otras figuras del entretenimiento digital mexicano.

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OnlyFans la posiciona como la mexicana mejor pagada de la plataforma

Karely Ruiz incursionó en OnlyFans, donde publica contenido exclusivo para suscriptores y se ha consolidado como una de las creadoras más reconocidas de Latinoamérica. Sus ingresos mensuales en la plataforma se estiman en 250,000 dólares, cifra que la coloca como la mexicana con mayor número de seguidores dentro del sitio.

Karely Ruiz, con sus 7.6 millones de seguidores en Instagram, ha conquistado el mundo digital desde Nuevo León (Karely Ruiz)
Karely Ruiz, con sus 7.6 millones de seguidores en Instagram, ha conquistado el mundo digital desde Nuevo León (Karely Ruiz)

Su patrimonio se calcula entre 4 y 5 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones ligadas a suscripciones, acuerdos de marca y publicaciones patrocinadas. En 2025 se convirtió en madre junto al productor y DJ Jhon Echeverry, con quien comparte la crianza de su hija.

Ya había participado en Mitad y Mitad, Es Show y La Más Draga

Antes de sumarse a La Mansión VIP, Karely Ruiz tuvo apariciones en los programas de televisión Mitad y Mitad y Es Show, además de formar parte de La Más Draga en 2023. También ha participado en eventos de boxeo entre creadores de contenido, un formato que ha ganado terreno en el entretenimiento digital mexicano.

En 2024 reveló que recibió una invitación para integrarse a La Casa de los Famosos México, pero decidió no aceptarla. Su llegada a La Mansión VIP marca así su primera incursión en un reality de convivencia bajo cámaras las 24 horas del día.

Karely Ruiz, la modelo latina que brilla con su nueva sonrisa sin brackets
Karely Ruiz, la modelo latina que brilla con su nueva sonrisa sin brackets (@karelyruiz_mx)

La Mansión VIP reunió a 16 influencers en su primera temporada

La Mansión VIP es un reality digital creado por Roberto González, conocido como HotSpanish, que reúne a influencers, streamers y figuras polémicas dentro de una casa con transmisión en vivo durante 30 días. El formato se distribuye de manera gratuita por el canal de YouTube HotSpanish Vlogs, con un sistema de votación mediante Super Chat.

La primera temporada arrancó el 12 de abril de 2026 con 16 participantes, entre ellos Niurka Marcos, Alfredo Adame, Naim Darrechi, Eli Esparza y Katy Cardona. La dinámica incluyó competencias diarias por comida, cuarto VIP, poderes semanales y nominaciones, hasta culminar en una expulsión semanal decidida por el público.

La final, transmitida el 10 de mayo de 2026, coronó a Sol León como ganadora con un premio de 2,000,000 de pesos. El proyecto se consolidó como uno de los fenómenos digitales más vistos del año en México, con millones de espectadores simultáneos en YouTube.

¿La Mansión VIP en peligro? Posible plagio de formato a La Casa de los Famosos podría tener consecuencias legales (Foto: Youtube/La Mansion VIP)
¿La Mansión VIP en peligro? Posible plagio de formato a La Casa de los Famosos podría tener consecuencias legales (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

La segunda temporada arranca el 8 de noviembre

HotSpanish confirmó que la segunda edición del reality se transmitirá a partir del 8 de noviembre por su canal de YouTube. El público podrá votar por sus participantes favoritos mediante el sistema de Super Chat, el mismo mecanismo utilizado en la primera temporada.

Karely Ruiz es, por ahora, la única integrante confirmada del elenco. Su incorporación generó reacciones entre los seguidores del programa, quienes esperan los próximos anuncios de HotSpanish sobre el resto de los participantes que convivirán dentro de la mansión.

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