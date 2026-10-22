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Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

El púgil mexicalense de 19 años, invicto tras dos combates, quedó bajo la representación del equipo encabezado por Saúl “Canelo” Álvarez y Eddy Reynoso

Kevin "Mini Pibe" Félix es el nuevo miembro del Canelo Team (FB/ Kevin Mini Pibe Felix// IG @canelo)
Kevin "Mini Pibe" Félix es el nuevo miembro del Canelo Team (FB/ Kevin Mini Pibe Felix// IG @canelo)
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El boxeo mexicano está atravesando un proceso de transición con el surgimiento de nuevos campeones mundiales, pero sin duda el legado de Saúl Canelo Álvarez sigue siendo importante en el ring. El tapatío está por regresar al cuadrilátero para disputar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en los supermedianos.

Pero en la otra cara de Canelo en el box está su promotora que busca potencializar a jóvenes talentos, así como promover la carrera de peleadores ya establecidos. Canelo Team empezó a firmar a nuevos boxeadores entre ellos a un joven peleador de 19 años que está por incursionar en el pugilismo profesional.

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Kevin “Mini Pibe” Félix firmó con No Boxing No Life Management, el equipo encabezado por Saúl Álvarez y Eddy Reynoso. El boxeador mexicalense de 19 años se une a la estructura con marca invicta de dos victorias y un nocaut.

¿Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix?

Un joven con camiseta azul sin mangas y guantes de boxeo azules mira hacia la cámara con las manos en alto frente a una pared blanca
El boxeador Kevin «Mini Pibe» Félix posa con guantes azules tras anunciar su incorporación al equipo de entrenamiento Canelo Team. (FB/ Kevin Mini Pibe Felix)

Félix es originario de la colonia Villas del Rey, en Mexicali, y entrena con Pedro Báez en el Gimnasio de Ciudad Deportiva. Aunque debutó como profesional en 2026, el peleador de peso mosca ya forma parte de la empresa de representación y promoción.

El boxeador agradeció públicamente la confianza del equipo. “Quiero darle las gracias de corazón a Canelo Álvarez y a Eddy Reynoso por confiar en mí y darme esta gran oportunidad”, expresó en sus redes sociales. También anticipó su forma de encarar esta etapa: “Ahora toca seguir trabajando con humildad, disciplina y muchas ganas de salir adelante”.

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El acercamiento de Kevin Félix con el equipo de Canelo

Félix relató ante la prensa local que los primeros contactos con el grupo de Álvarez se dieron en mayo, durante entrenamientos y sesiones de guanteo en un campamento de San Diego. “El acercamiento comenzó a base de entrenamientos, sparrings que tuve en el campamento de San Diego. Sorprendí; básicamente fue eso, hice mi trabajo y a ellos les gustó mi trabajo”, comentó.

Un joven boxeador con uniforme rojo y vendaje en la mano posa junto a un hombre con camiseta deportiva en un recinto con sillas y gradas
El boxeador Kevin Félix posa junto a su entrenador en un torneo deportivo tras anunciarse su incorporación al Canelo Team. (FB/ Kevin Mini Pibe Felix)

Antes de dar el salto al profesionalismo, Félix representó a México en el Mundial de Boxeo Amateur Junior, celebrado en Armenia, y en el Torneo Internacional Juvenil de Budva, Montenegro. También conquistó la medalla de oro en los Juegos Nacionales Conade 2025, en la división de 46 a 48 kilogramos.

El mexicalense comenzó a practicar boxeo a los siete años, representó a Baja California desde 2021 y formó parte de la selección mexicana de boxeo durante dos años consecutivos, participó en torneos oficiales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en el ámbito amateur. En sus primeros pasos como profesional ha contado con el respaldo de Báez, Hilario Reyes y sus patrocinadores.

En cuanto a su próximo combate, una versión lo ubica el 19 de diciembre en el Parque Vicente Guerrero, dentro de una función de Cachanilla Promotions y con rival por confirmar; otra apunta al 1 de diciembre; sin embargo, en el transcurso de los días se conocerá la fecha en la que el boxeador subirá al ring para iniciar una nueva era bajo la guía del Canelo Team. El Mini Pibe Félix se alista para defender su invicto en lo que describe como el inicio de una nueva fase de su carrera.

Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto
Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto (X / Saúl Álvarez )

Canelo Álvarez apadrina a Josué Zepeda con 80 mil pesos en Mundial Sub-19

Josué Zepeda debutó con una victoria en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19 de Budva, Montenegro, después de recibir 80 mil pesos por parte de Saúl Canelo Álvarez para cubrir los gastos que le permitieron representar a México en el torneo juvenil.

El pugilista mexicano venció al australiano Tyson Kennedy luego de que el réferi detuvo las acciones en el tercer asalto. El resultado coloca a Zepeda en los dieciseisavos de final, donde buscará prolongar su participación en la competencia internacional.

El joven necesitaba recursos para viajar a Europa y competir frente a representantes de otros países. Para conseguirlos, publicó un video en redes sociales en el que solicitó apoyo económico. La petición se difundió entre usuarios y aficionados al boxeo hasta llegar a Álvarez, una de las figuras más reconocidas del pugilismo nacional. El campeón mexicano respondió directamente a la publicación del deportista.

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito!”, escribió el boxeador en redes sociales. La ayuda económica permitió que Zepeda completara los preparativos para trasladarse a Montenegro.

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