Gustavo Adolfo Infante celebra 26 años de casado y dedica mensaje a su esposa: “Me gustaría terminar de envejecer a tu lado”

Cumplen 26 años de matrimonio este 21 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gustavo Adolfo Infante celebra 26 años de matrimonio con Verónica Cuevas. El conductor de espectáculos aprovechó su canal de YouTube para conmemorar esta fecha especial y dedicar un emotivo mensaje a su esposa.

“Decir que un día como hoy, 21 de octubre de hace 26 años, del año 2000, en la iglesia de San Agustín, en la calle de Horacio, en la colonia Polanco, tuve la gran suerte de casarme con Verónica Cuevas hace 26 años″, recordó el periodista.

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Gustavo Adolfo Infante destacó que, durante sus 26 años de matrimonio con Verónica Cuevas, ambos han construido una familia junto a sus hijos, Gustavo y Valeria. El conductor señaló que sus hijos son universitarios, se encuentran sanos y atraviesan las situaciones propias de la adolescencia, aunque los describió como jóvenes “amorosos y respetuosos”.

“Yo ya hace 26 años, lo único que me queda en la vida es decirte gracias Verónica (Cuevas) por estos 26 años. Te amo y vamos por otros, ya no creo llegar a otros 26 años más, pero sí lo que Dios nos preste de vida, porque sí me gustaría terminar de envejecer a tu lado. Feliz aniversario”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

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¿Quién es Verónica Cuevas, esposa de Gustavo Adolfo Infante?

El periodista de espectáculos festeja 26 años de matrimonio con la mamá de sus hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verónica Marisol Cuevas Martínez, esposa de Gustavo Adolfo Infante, mantiene un perfil discreto y permanece alejada de la exposición constante que acompaña la carrera del periodista. Ambos coincidieron durante un evento relacionado con Radio Fórmula.

El comunicador ha relatado que el primer encuentro ocurrió durante una comida de trabajo en Polanco. Gustavo Adolfo se sintió atraído por Verónica cuando la vio por primera vez. “Me encantó”, dijo el periodista.

La relación avanzó hasta convertirse en un noviazgo estable y después de dos años de relación, Gustavo Adolfo Infante preparó una propuesta de matrimonio en Ixtapan. El escenario fue una mesa frente al mar con iluminación tenue.

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El periodista ha contado que contrató un trío para interpretar la canción “Si nos dejan” durante la cena. Él colocó el anillo dentro de un postre con forma de corazón. Cuando Verónica recibió la pieza, Gustavo Adolfo le preguntó si quería casarse con él y ella aceptó.

Este 21 de octubre de 2026, Gustavo Adolfo Infante y Verónica Cuevas cumplen 26 años de casados y celebran la familia que han formado junto a sus dos hijos, Gustavo Adolfo Infante Jr. y Valeria.

El comunicador describe a su esposa como una figura central dentro de la familia y ha reconocido su apoyo durante su trayectoria dentro de la radio, la televisión, medios impresos y en las plataformas digitales.

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Gustavo Adolfo Infante asume su error y se disculpa con César Bono por difundir reporte falso sobre su salud

(Sale el sol/IG)

Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa pública al reconocido actor mexicano, César Bono, por compartir datos incorrectos sobre su estado de salud. El conductor aseguró que el comediante había perdido un ojo durante una cirugía para extraerle un tumor.

César Bono le respondió categóricamente a Gustavo Adolfo Infante. “No perdí el ojo”, dijo. “Me operaron un párpado, me voy recuperando rápidamente. Di una función en el teatro, como todos los lunes, ahí andábamos trabajando como toda la vida”, agregó.

Después de que Gustavo Adolfo Infante reportó información errónea sobre la salud de César Bono, el comediante aseguró que no estaba molesto con el periodista y pidió dejar atrás la situación

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“No hagamos esto algo más grande, no perdí el ojo, estoy bien. Te agradezco tus preocupaciones y te perdono tus errores y ahí seguimos vivos, gracias a Dios”, afirmó el actor de doblaje.

Aun así, durante la transmisión del programa matutino Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante se hizo responsable de sus palabras y pidió una disculpa a César Bono. “Ofrezco una disculpa por lo que causó lo que yo dije”.