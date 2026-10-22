México

Festival Del Bosque al Mictlán: habrá desfile, cine al aire libre y casona de terror en Aragón

Del Bosque al Mictlán ofrecerá actividades gratuitas durante más de una semana en el Bosque de San Juan de Aragón

Personas con disfraces y rostros pintados recorren puestos decorados con flores de cempasúchil bajo un letrero del festival en un bosque.
El Festival Del Bosque al Mictlán reunirá actividades para quienes busquen celebrar Día de Muertos sin salir de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival Del Bosque al Mictlán tendrá mercadillo, casona de terror, domo de realidad virtual, cine al aire libre, actividades culturales y un desfile en el Bosque de San Juan de Aragón.

La programación gratuita se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre y concentrará sus atracciones principales en el andador del lago, acceso 6, con horarios diurnos y nocturnos.

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La propuesta busca ofrecer opciones para comprar productos de ofrenda, consumir alimentos del comercio del bosque y participar en experiencias temáticas de Día de Muertos.

La casona de terror estará junto al mercadillo y el domo de realidad virtual

El andador del lago, ubicado en el acceso 6, reunirá las atracciones centrales del Festival Del Bosque al Mictlán. En ese punto se instalarán el mercadillo, la casona de terror y el domo de realidad virtual.

La experiencia de terror estará a cargo de The Mistery Room. La actividad propone que el público se adentre en una experiencia de inmersión con temática de miedo durante las celebraciones de Día de Muertos.

El programa no precisa la duración del recorrido de la casona ni informa si habrá turnos de acceso. Tampoco detalla requisitos de edad, registro previo o condiciones especiales para participar.

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El domo de realidad virtual formará parte de la misma zona de actividades. La información disponible no especifica qué contenidos se proyectarán ni la duración de la experiencia.

Las tres propuestas estarán abiertas los días 25, 27, 28 y 29 de octubre, de 10:00 a 18:00. En esas fechas, el público podrá recorrer el espacio durante la jornada diurna.

Los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre, el horario será de 10:00 a 21:00 horas. La ampliación permitirá que las atracciones coincidan con las actividades nocturnas previstas en el bosque.

El mercadillo ofrecerá productos para las ofrendas y alimentos

El mercadillo reunirá artículos relacionados con la temporada de Día de Muertos. Los puestos estarán a cargo del comercio del Bosque de San Juan de Aragón.

La oferta incluirá flores, artículos decorativos, artesanías, dulces típicos, papel picado, velas e incienso. También se venderán accesorios de caracterización de Día de Muertos, bisutería, maquillaje, ropa y juguetes.

Entre los productos anunciados habrá fruta de temporada destinada a las ofrendas y pan de muerto. Los visitantes podrán adquirir elementos para decorar o complementar los altares familiares.

La zona gastronómica contará con tortas, chapatas, cuernitos, bebidas calientes y frías. También habrá hamburguesas, hot dogs, papas a la francesa y refrescos.

Los asistentes encontrarán antojitos mexicanos, tacos, elotes, esquites, comida instantánea y botanas. La lista incluye algodones, palomitas, manzanas, postres, tamales, atole y pan tradicional de pueblo.

La combinación del mercadillo con la casona y el domo concentrará opciones de compras, comida y entretenimiento en una misma área. El acceso será gratuito, de acuerdo con los avisos difundidos para el festival.

El cine al aire libre comenzará a las 19:00 horas

El ciclo de cine al aire libre se llevará a cabo los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre. Todas las funciones iniciarán a las 19:00 horas.

La jornada del 24 de octubre estará dedicada a una noche de terror. Para esa función, el público podrá elegir la película mediante una votación difundida en redes sociales.

Las opciones son Las brujas, Beetlejuice y Casper. Cada título estará asociado a una reacción: el icono de “me gusta” para la primera película, el corazón para la segunda y la reacción de risa para la tercera.

La votación cerrará el 22 de octubre a las 12:00 horas.

Las personas interesadas deberán considerar que las proyecciones serán al aire libre y comenzarán después del anochecer.

Personas sentadas sobre mantas en el suelo observan una pantalla inflable que proyecta una película bajo un techo abierto al atardecer
El ciclo de cine al aire libre se llevará a cabo los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre. (Bosque de San Juan de Aragón)

Las actividades culturales se realizarán el 30 de octubre

El 30 de octubre habrá actividades culturales de 16:00 a 19:00 horas. Hasta el momento, no se han dado a conocer las presentaciones, talleres o dinámicas que integrarán esta parte de la programación.

Esa fecha tendrá una programación continua. Las actividades culturales terminarán al mismo tiempo en que iniciará la función de cine al aire libre.

Esto permitirá que quienes acudan a la propuesta cultural tengan opciones para continuar su visita.

La convocatoria invita al público a asistir disfrazado. También plantea la posibilidad de acudir con animales de compañía y recuperar la tradición de pedir calaverita.

La información no establece reglas específicas para el ingreso de mascotas. Tampoco señala si los disfraces formarán parte de un concurso o de alguna actividad especial durante el festival.

El desfile partirá del acceso 8 en dos fechas

El desfile de Del Bosque al Mictlán se realizará el 30 de octubre y el 1 de noviembre. El punto de reunión para ambas jornadas será el acceso 8 del Bosque de San Juan de Aragón.

La actividad comenzará a las 17:00 horas. Las personas asistentes podrán sumarse al recorrido con disfraces, como parte de la programación temática del festival.

Aún no ha sido confirmada la ruta del desfile, su duración ni los grupos que participarán en el contingente. Tampoco se ha informado si el recorrido llegará al andador del lago, donde estarán las atracciones principales.

Todas las actividades anunciadas serán gratuitas y estarán sujetas a cambios sin previo aviso. Antes de acudir, será conveniente revisar los canales oficiales del Bosque de San Juan de Aragón para conocer posibles modificaciones en los horarios o en la programación.

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