EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: formación de nuevo frente frío activa alerta por lluvias y bajas temperaturas

Ciclón tropical se forma en el Pacífico. Una zona de baja presión localizada a 720 km al suroeste de Oaxaca, mantiene 90% de probabilidad de desarrollar un ciclón tropical en 48 horas.
El pronóstico del clima para este miércoles 21 de octubre prevé lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Puebla, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Aunque el frente frío número 2 dejará de afectar al país durante las primeras horas del día, su masa de aire polar mantendrá ambiente fresco y frío en zonas altas del norte, centro y oriente. También habrá rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado en las costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec.
La CDMX tendrá lluvias aisladas, mientras canales de baja presión favorecerán precipitaciones en el occidente y norte del territorio nacional.
Hacia la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste y podría generar lluvias y fuertes rachas de viento.