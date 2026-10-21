México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: formación de nuevo frente frío activa alerta por lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar
Mapa satelital en blanco y negro con nubosidad, líneas de costas y un óvalo rojo que contiene una cruz y la inscripción noventa por ciento
Un mapa satelital del océano Pacífico delimita un área con un 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos siete días. (Conagua clima)

Ciclón tropical se forma en el Pacífico. Una zona de baja presión localizada a 720 km al suroeste de Oaxaca, mantiene 90% de probabilidad de desarrollar un ciclón tropical en 48 horas.

Mapa satelital en blanco y negro con nubosidad, líneas de costas y un óvalo rojo que contiene una cruz y la inscripción noventa por ciento
Un mapa satelital del océano Pacífico delimita un área con un 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos siete días. (Conagua clima)
06:05 hsHoy

El pronóstico del clima para este miércoles 21 de octubre prevé lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Puebla, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque el frente frío número 2 dejará de afectar al país durante las primeras horas del día, su masa de aire polar mantendrá ambiente fresco y frío en zonas altas del norte, centro y oriente. También habrá rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado en las costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

La CDMX tendrá lluvias aisladas, mientras canales de baja presión favorecerán precipitaciones en el occidente y norte del territorio nacional.

Hacia la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste y podría generar lluvias y fuertes rachas de viento.

Mapa de Ciudad de México con iconos de sol, nubes y lluvia que señalan las temperaturas previstas para cada una de las dieciséis alcaldías
Una infografía de CONAGUA y el SMN detalla las temperaturas máximas y mínimas previstas junto con las condiciones de lluvia para las alcaldías de Ciudad de México. (Conagua clima)

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronóstico del tiempoEn vivoConaguaServicio Meteorológico NacionalÚltima horamexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Concierto de Taemin en México sin recinto a 9 días del show: fans exigen respuestas a promotora

Fanbases documentan silencio de la promotora ante el cambio de recinto, mientras crece el temor a que el show se cancele

Concierto de Taemin en México sin recinto a 9 días del show: fans exigen respuestas a promotora

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de octubre de 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Incendio en Línea 9 está controlado

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Incendio en Línea 9 está controlado

IMSS-Bienestar niega uso de guantes “para pintar cabello” en un parto en Hospital Materno

La denuncia de una enfermera se volvió tendencia en medio de las manifestaciones a nivel nacional por mejoras en condiciones laborales y muertes de infantes en dos instituciones

IMSS-Bienestar niega uso de guantes “para pintar cabello” en un parto en Hospital Materno

Higinio Martínez llama a la calma y pide esperar resultados de candidaturas: “No hay enemigos dentro de Morena, los adversarios están fuera”

El presidente del Senado pidió a los aspirantes a coordinaciones municipales y distritales federales evitar confrontaciones internas

Higinio Martínez llama a la calma y pide esperar resultados de candidaturas: “No hay enemigos dentro de Morena, los adversarios están fuera”

ÚLTIMAS NOTICIAS

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

La alternativa que ya evalúan los intendentes ante un escenario incierto por las reelecciones indefinidas

Quién es la jueza argentina que integra el organismo que resolverá el reclamo por el petróleo de Malvinas

Se complejiza el camino del Gobierno para suspender las PASO: los acuerdos alcanzados y los que faltan

Tierras, discapacidad y endeudamiento: el oficialismo busca neutralizar la agenda opositora con una mega sesión

INFOBAE AMÉRICA

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena