México

Quién fue Arturo “El Negro” Durazo: el polémico jefe policial de la CDMX y cuya mansión se convertirá en universidad

Nombrado por López Portillo en 1976, encabezó la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, luego fue detenido en Puerto Rico

Foto: Alarma!
Los agentes del "Negro" Durazo acumularon acusaciones por detenciones fabricadas y presuntos actos de tortura. Foto: Alarma!
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Arturo Durazo Moreno, conocido comoEl Negro, fue jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal entre 1976 y 1982, durante el gobierno de José López Portillo. Su administración quedó marcada por señalamientos de corrupción policial, enriquecimiento ilícito y abusos de autoridad; en 1984 fue detenido en Puerto Rico y extraditado a México.

Nacido el 19 de octubre de 1918 en Cumpas, la carrera de Durazo fue de labores en tránsito a cargos dentro de la Dirección Federal de Seguridad. Hacia finales de 1948 trabajó como inspector de Tránsito en la actual CDMX y, años después, se convirtió en agente y comandante de la DFS.

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Su cercanía con Manuel Rodríguez, empresario zacatecano y amigo de López Portillo, habría contribuido a su llegada a la jefatura policial. El presidente lo nombró titular de la entonces Dirección General de Policía y Tránsito, corporación que hoy corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX.

El Negro Durazo encabezó la policía capitalina durante seis años

Arturo Durazo Moreno (Foto: Twitter@DanielAlvarezNL)
Durazo Moreno exigía a las brigadas de grúas el traslado de 1 mil 200 vehículos diarios a los depósitos de tránsito. (Foto: Twitter@DanielAlvarezNL)

Durante el sexenio de López Portillo, Durazo permaneció al frente de la policía capitalina y creó en 1976 la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, conocida como DIPD.

Agentes de esa división protegían a delincuentes para liberarlos después de su captura, mientras que otros ciudadanos habrían sido detenidos bajo acusaciones fabricadas. También se describen presuntos actos de tortura contra personas remitidas a la corporación.

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La administración de Durazo Moreno también enfrentó acusaciones sobre descuentos salariales, retenciones destinadas a fondos de pensión y compras de equipo que presuntamente beneficiaban a una red de prestanombres.

Elementos de la corporación debían entregar una cuota quincenal. Para obtenerla, algunos agentes habrían recurrido a extorsiones contra la ciudadanía.

El inmueble ubicado en el kilómetro 26 de la carretera libre a Cuernavaca contó con hipódromo, discoteca, helipuerto y casino. (Archivo Infobae)
El inmueble ubicado en el kilómetro 26 de la carretera libre a Cuernavaca contó con hipódromo, discoteca, helipuerto y casino. (Archivo Infobae)

Cada policía con vehículo asignado recibía 20 litros diarios de gasolina. El resto del combustible y las reparaciones debían financiarse con recursos obtenidos de extorsiones. Además, la brigada de grúas tenía la instrucción de trasladar 1 mil 200 vehículos diarios a los siete depósitos de tránsito, que debían mantenerse llenos.

López Portillo también lo nombró General de División por decreto presidencial, pese a que Durazo no había cursado una carrera militar. El nombramiento le generó rechazo entre integrantes del Ejército, entre ellos el entonces secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López.

La fortuna de Durazo le permitió adquirir inmuebles como el Partenón, una finca estilo griego ubicada en Zihuatanejo, Guerrero. También construyó una mansión en la Ciudad de México con hipódromo, discoteca, helipuerto y casino, en el kilómetro 26 de la carretera libre a Cuernavaca, conocida como Casa Tlalpan.

En las faldas del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, levantó además un chalet suizo al que solo se podía llegar en helicóptero y cuya construcción quedó a cargo de policías capitalinos.

La persecución comenzó tras el cambio de gobierno en 1982

Las autoridades federales atribuyeron a Durazo delitos de contrabando, acopio de armas y la obtención ilegal de cerca de 60 millones de pesos.
Las autoridades federales atribuyeron a Durazo delitos de contrabando, acopio de armas y la obtención ilegal de cerca de 60 millones de pesos.

El inicio del gobierno de de Miguel de la Madrid abrió una etapa de investigaciones contra funcionarios de la administración anterior bajo el lema de la Renovación Moral. Durazo fue incluido en averiguaciones por corrupción policial y se giró una orden de aprehensión.

Las autoridades le atribuyeron la obtención ilegal de cerca de 60 millones de pesos. También fue notificado de acusaciones por contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad.

Durazo huyó de México antes de ser detenido en Puerto Rico en 1984. Tras su captura, fue extraditado y permaneció preso durante ocho años.

Arturo Durazo Moreno, exjefe de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, falleció el 5 de agosto del 2000. (Archivo Infobae)
Arturo Durazo Moreno, exjefe de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, falleció el 5 de agosto del 2000. (Archivo Infobae)

Recuperó la libertad en 1992 por su estado de salud y buena conducta. Vivió sus últimos años en Acapulco, donde murió el 5 de agosto del 2000 a causa de un paro cardiaco asociado con cáncer de colon terminal. La Secretaría de la Defensa Nacional lo desconoció años después como General de División.

José González González, exjefe de escoltas de Durazo, publicó el libro Lo negro del “Negro” Durazo, en el que relató presuntas irregularidades cometidas durante su cercanía con el exjefe policial. Durazo demandó a su exescolta por difamación desde prisión, ganó el juicio y posteriormente se realizó un documental sobre esos hechos.

Sheinbaum anuncia dos planteles públicos en la antigua Casa Tlalpan de Arturo Durazo

Sheinbaum anuncia que la histórica propiedad de Durazo será destinada a la educación pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Casa Tlalpan, propiedad construida en la década de 1970 por Arturo “El Negro” Durazo, albergará una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un plantel del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

El proyecto busca convertir un inmueble asociado con corrupción, privilegios y excesos de poder en una opción de educación pública para las juventudes de Tlalpan.

La adecuación del conjunto requiere una inversión estimada de 150 millones de pesos. La meta es que ambos espacios comiencen operaciones en 2027, una vez que se resuelva la situación jurídica que permanecía pendiente.

En un video, Sheinbaum explicó que el nuevo destino del predio contrasta con la función que tuvo durante el periodo en que Durazo encabezó la policía del entonces Distrito Federal, durante el gobierno del expresidente José López Portillo.

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