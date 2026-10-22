Una ametralladora, 666 dosis de droga y tres detenidos, el resultado de un cateo en la colonia Doctores

Parte de la droga asegurada en el cateo de la colonia Doctores. Crédito: SSC

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En el departamento B201 de un edificio ubicado en la calle Doctor Durán número 10, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo la madrugada de este miércoles 21 de octubre. En el operativo fueron detenidas tres personas y se aseguró un arma de fuego larga tipo ametralladora junto con 666 bolsitas de droga.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que entre los detenidos estuvieron Ramses Hasiel Peña y Wendy Sarahi Martínez, además de un menor de edad. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los dos adultos fueron asegurados a las 02:18 horas y trasladados a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, en la alcaldía Azcapotzalco.

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La policía y fiscalía identificaron el inmueble tras labores de investigación de gabinete y campo

El operativo derivó de trabajos de investigación conjunta entre la SSC y la FGJCDMX, que identificaron el departamento de la colonia Doctores como un presunto punto de almacenamiento de narcóticos. Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la intervención judicial del inmueble.

Un juez de control analizó los elementos aportados por las autoridades capitalinas y otorgó el mandamiento judicial para catear el domicilio. Con esa autorización, la SSC y la FGJCDMX coordinaron el ingreso al inmueble con el respaldo de las fuerzas federales en el perímetro.

Ramses Hasiel y Wendy Sarahi, detenidos tras el cateo en la colonia Doctores. Crédito: SSC

Las corporaciones realizaron el despliegue en horas de la madrugada, cuando el riesgo de confrontación suele ser menor.

El departamento intervenido se ubica entre la avenida Eje Central y la privada de Doctor Durán, en una zona de tránsito comercial de la colonia Doctores. La detención de los implicados se registró puntualmente a las 02:18 horas de este miércoles 21 de octubre.

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El periodista Carlos Jiménez, especializado en fuentes policiales, señaló en su cuenta de X que el domicilio era identificado por vecinos como el refugio de un hombre apodado “El Pirul”, quien habría salido del inmueble antes del cateo. De acuerdo con ese reporte, Wendy Sarahi Martínez sería esposa de “El Pirul” y los otros dos detenidos, sus hijos. El reporte del periodista agregó que en el domicilio también fueron hallados altares de santería, además del arma y la droga reportadas oficialmente

El cateo se ejecutó sin violencia y dejó un arsenal y 666 bolsitas de droga

El despliegue se realizó sin uso de violencia, en apego a los protocolos de actuación policial y uso de la fuerza, según un reporte oficial de la SSC. Los elementos ingresaron al inmueble con las garantías del mandamiento judicial y sin que se registraran incidentes durante el ingreso.

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Metralleta asegurada en el cateo. Crédito: SSC

Ahí, los uniformados localizaron un arma de fuego larga tipo ametralladora, con un cargador abastecido y siete cartuchos útiles. El hallazgo se sumó a las 666 bolsitas de droga encontradas en distintos puntos del departamento.

Del total decomisado, 268 bolsitas contenían probable marihuana y 398 fueron reportadas por la autoridad como posible cocaína. Imágenes del aseguramiento difundidas por la SSC mostraron, sin embargo, bolsitas con un polvo de color rosa, un tono que coincide con el que suele presentar el tusi o tucibi, y no con el blanco característico de la cocaína en polvo. La autoridad no aclaró la discrepancia entre la clasificación oficial y el color del producto decomisado.

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Los agentes también recuperaron diversos dispositivos móviles en el lugar, que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Los dos adultos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo en Azcapotzalco

Ramses Hasiel Peña y Wendy Sarahi Martínez fueron informados de sus derechos constitucionales en el lugar de los hechos, junto con el menor de edad detenido en el mismo operativo. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los dos adultos quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, ubicada en avenida Jardín 356C, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

El registro oficial no detalló el destino del menor de edad detenido en el mismo operativo, ni si fue trasladado a la misma dependencia que los adultos. Las autoridades tampoco difundieron un reporte independiente sobre su situación procesal.

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Droga asegurada en el cateo de la colonia Doctores. Crédito: SSC

El agente del Ministerio Público a cargo del caso determinará la situación jurídica de los detenidos en las próximas horas. La autoridad ministerial también resolverá el destino de los objetos asegurados durante la diligencia, entre ellos el arma de fuego, la droga y los dispositivos móviles.

Al concluir las diligencias, el departamento de la calle Doctor Durán quedó sellado y bajo resguardo. La SSC señaló en su mensaje tras los hechos que mantendrá la coordinación con la FGJCDMX, la Semar y la Guardia Nacional para continuar las investigaciones y reforzar las acciones contra la venta y distribución de narcóticos en la Ciudad de México.

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