México

Museo del Perfume celebra la Noche de Museos con taller de pócimas, concurso de disfraces y la inauguración de su ofrenda

Quienes asistan disfrazados a la Noche de Museos en el Museo del Perfume podrán acceder a una promoción de 2x1

Personas disfrazadas utilizan morteros frente a frascos con plantas, botellas, velas y un cartel con el texto Taller de pociones.
El Museo del Perfume abrirá sus puertas el 28 de octubre para una Noche de Museos dedicada a los aromas, la memoria y las tradiciones de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo del Perfume prepara una noche de actividades inspiradas en el Día de Muertos y Halloween para la edición de octubre de la Noche de Museos en la Ciudad de México.

La programación incluirá un taller de pócimas aromáticas, una cata olfativa, un concurso de disfraces y la inauguración de una ofrenda.

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La jornada se realizará el miércoles 28 de octubre y tendrá un aforo máximo de 250 personas. El recinto ofrecerá una promoción de dos entradas por una para quienes lleguen caracterizados con disfraz, con boletos disponibles en taquilla y en línea.

El Museo del Perfume convocó a los visitantes a asistir con atuendos alusivos a la temporada para participar en una agenda que vincula las fragancias con las tradiciones funerarias mexicanas, los relatos de brujería y las expresiones artísticas en torno a la muerte.

Inauguración de la ofrenda “Para los que viven en nuestra memoria olfativa”

Uno de los momentos centrales de la noche será la inauguración de la ofrenda titulada “Para los que viven en nuestra memoria olfativa”. La propuesta busca relacionar los recuerdos personales con los aromas, un elemento que forma parte de las formas de homenaje durante las celebraciones de Día de Muertos.

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La apertura de la instalación está prevista para las 18:30. La actividad incorporará una presentación del colectivo Mujeres Insurrectas, que realizará un performance como parte de la ceremonia inaugural.

El acceso a esta actividad tendrá un costo de $50 por persona y estará limitado a 50 asistentes. La capacidad reducida obliga a los interesados a considerar el cupo antes de acudir al museo.

La ofrenda será una de las propuestas dedicadas a la memoria dentro de una noche que reunirá experiencias sensoriales, actividades participativas y espectáculos. El programa coloca al olfato como eje de la celebración y lo vincula con las prácticas de evocación de quienes ya no están.

Una mano coloca un vaso con una vela sobre un altar con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan y fotografías enmarcadas.
Uno de los momentos centrales de la noche será la inauguración de la ofrenda titulada “Para los que viven en nuestra memoria olfativa”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taller de pócimas recuperará antiguos rituales de brujas

La actividad “Pócima de brujas: alquimia de los aromas” tendrá dos horarios: 18:00 y 20:00. Los asistentes crearán su propia pócima aromática y recibirán una tintura de tamaño pequeño inspirada en antiguos rituales de brujas.

Cada sesión tendrá espacio para 20 personas. El taller tendrá un costo de $250 por participante, por lo que será una de las experiencias con menor capacidad dentro de la programación.

La propuesta invita a construir una fragancia propia a partir de la idea de la alquimia. El formato combina la elaboración de un objeto aromático con una temática asociada a Halloween, una de las festividades que marcarán la edición de octubre.

Las personas que quieran asistir deberán tomar en cuenta que ambos horarios contemplan grupos reducidos. El límite de participantes apunta a que la actividad se realice en una dinámica más cercana entre quienes elaboren las pócimas.

La cata “El perfume y la muerte” tendrá dos funciones

El museo también realizará la cata olfativa “El perfume y la muerte”, programada a las 18:30 y 20:00. La actividad abordará el vínculo entre las fragancias y las representaciones de la muerte desde una experiencia centrada en el sentido del olfato.

Cada horario tendrá capacidad para 50 personas. El costo de la cata será de $150 por asistente, según la información difundida para la Noche de Museos.

La actividad se desarrollará en paralelo con otras propuestas de la velada. Quienes planeen asistir deberán revisar los horarios, ya que la primera función coincide con la inauguración de la ofrenda y con el inicio de varias actividades del programa.

La cata forma parte de una agenda que convierte al perfume en una herramienta para hablar de memoria, identidad y rituales. El museo utilizará la noche temática para proponer una aproximación distinta a las celebraciones tradicionales de finales de octubre.

Personas sentadas a una mesa huelen tiras de papel junto a frascos de vidrio, flores amarillas de cempasúchil, velas encendidas y fotografías.
El museo también realizará la cata olfativa “El perfume y la muerte”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concurso de disfraces comenzará a las 19:30

A las 19:30 comenzará el concurso de disfraces. La convocatoria invita a los visitantes a llegar caracterizados para competir por los premios de primero, segundo y tercer lugar.

El certamen tendrá una capacidad de 50 participantes y un costo de $50 por persona. La propuesta se suma a la promoción de dos por uno para los asistentes disfrazados, que estará vigente durante la jornada.

El concurso será una de las actividades abiertas a la participación directa del público. La dinámica permitirá que quienes acudan con atuendos de calaveras, brujas u otros personajes de la temporada formen parte de la programación, más allá de asistir como espectadores.

La actividad se realizará después del comienzo de los talleres, la inauguración de la ofrenda y la primera función de la cata. De esta forma, el programa concentrará varios de sus momentos principales durante las primeras horas de la noche.

El Museo del Perfume se sumará a la edición de octubre de la Noche de Museos

La Noche de Museos reúne cada último miércoles de mes a recintos culturales de la Ciudad de México. Durante octubre, la programación estará marcada por actividades relacionadas con el Día de Muertos y Halloween.

El Museo del Perfume se encuentra en Tacuba 12, en el Centro de la Ciudad de México. Las estaciones de Metro más cercanas son Allende y Bellas Artes, mientras que la opción de Metrobús indicada para llegar al recinto es Bellas Artes.

El museo no cuenta con estacionamiento ni con espacio para bicicletas o motocicletas. Por ello, el transporte público puede ser una alternativa para quienes planeen asistir a las actividades de la noche.

Su propuesta para el 28 de octubre combinará talleres, una cata, la inauguración de una ofrenda, un performance y un concurso de disfraces. Las personas interesadas deberán considerar que las experiencias tendrán cupos limitados y distintos horarios.

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