Agua de mandarina con cempasúchil: La receta artesanal de otoño que puedes hacer en menos de 10 minutos

Una jarra y un vaso con agua de mandarina y flor de cempasúchil reposan sobre una mesa de madera frente a una ofrenda de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El agua de mandarina con flor de cempasúchil combina el aroma floral de esta flor mexicana con el sabor dulce y cítrico de la mandarina.

Es una bebida fresca, colorida y perfecta para una mesa festiva.

PUBLICIDAD

Su preparación se basa en infusionar los pétalos con canela y mezclarlos después con zumo de mandarina.

Para el consumo, utiliza únicamente cempasúchil comestible, cultivado sin pesticidas.

Un vaso de agua de mandarina con una flor de cempasúchil se presenta sobre una mesa junto a frutos enteros y gajos del cítrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de agua de mandarina con flor de cempasúchil

Esta bebida se prepara con una infusión ligera de pétalos de cempasúchil y canela, que después se mezcla con zumo natural de mandarina, agua y un endulzante.

Tiempo de preparación

Tiempo de cocción: 5 minutos.

Tiempo de infusión: 10 minutos.

Ingredientes

10 flores de cempasúchil comestibles. 6 mandarinas. 2 litros de agua, divididos. 1 rama de canela. 180-220 g de azúcar, miel o piloncillo, al gusto. Hielo, al gusto. Rodajas de mandarina para decorar. Pétalos de cempasúchil comestibles para decorar.

Cómo hacer agua de mandarina con flor de cempasúchil, paso a paso

Retira los pétalos de las flores de cempasúchil. Desecha las partes verdes y los tallos. Lava los pétalos con agua fría y escúrrelos bien. Deben ser flores aptas para consumo. Calienta 500 ml de agua en un cazo junto con la rama de canela. Cuando el agua comience a hervir, apaga el fuego. Añade los pétalos de cempasúchil. Tapa el cazo y deja infusionar durante 10 minutos. Así conservarás mejor el aroma floral. Cuela la infusión y retira los pétalos y la canela. Deja que se temple. Exprime las mandarinas y cuela el zumo para retirar las semillas y el exceso de pulpa. Vierte el zumo en una jarra grande. Añade la infusión de cempasúchil y el resto del agua. Incorpora el azúcar, la miel o el piloncillo. Remueve hasta que el endulzante se disuelva por completo. Prueba la bebida y ajusta el dulzor. Si resulta demasiado intensa, añade un poco más de agua. Sirve con hielo, rodajas de mandarina y algunos pétalos de cempasúchil.

Una infografía de Infobae detalla el proceso para elaborar una bebida con zumo de mandarina e infusión de pétalos de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de 250 ml.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada con azúcar como endulzante:

Calorías: 95 kcal.

Hidratos de carbono: 24 g.

Azúcares: 22 g.

Proteínas: 1 g.

Grasas: 0 g.

Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el agua en una jarra tapada dentro de la nevera.

Se mantiene en buenas condiciones durante 2 días .

Remueve antes de servir, ya que el zumo puede depositarse en el fondo.

Añade el hielo y la decoración justo antes de llevarla a la mesa.

No conviene congelarla, porque puede perder aroma y textura al descongelarse.

Este es el tipo de flor de cempasúchil que se debe usar para preparar recetas y bebidas

Para recetas y bebidas se usa el cempasúchil comestible de la especie Tagetes erecta, la flor anaranjada o amarilla tradicional de Día de Muertos.

PUBLICIDAD

Lo más importante no es sólo la variedad, sino su origen:

Compra flores cultivadas para consumo , de preferencia orgánicas o libres de pesticidas.

No uses flores de vivero, florería u ofrenda si no sabes cómo fueron cultivadas: pueden tener fertilizantes, insecticidas o conservadores no aptos para comer.

Utiliza principalmente los pétalos . Retira el tallo, las hojas y la base verde de la flor, porque suelen aportar más amargor.

Lávalos y desinféctalos antes de preparar infusiones, jarabes, atoles, panes, postres o cocteles.

Una maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil permanece sobre una mesa de madera en un patio decorado con papel picado y un altar tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cempasúchil de pétalo anaranjado intenso suele dar mejor color a las preparaciones. Su sabor es herbal y floral; conviene usar poca cantidad al inicio para evitar que domine o amargue.

No hay que confundirlo con el pericón (Tagetes lucida), otra especie del mismo género que se usa como té y condimento, con sabor parecido al anís o al estragón.

Para recetas de temporada que piden “flor de cempasúchil”, normalmente se refieren a Tagetes erecta.