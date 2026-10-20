México

Agua de mandarina con cempasúchil: La receta artesanal de otoño que puedes hacer en menos de 10 minutos

Esta es una bebida fresca, colorida y perfecta que combina los sabores y colores de la temporada de Día de Muertos para acompañar los platillos de temporada

Jarra y vaso con bebida anaranjada y rodajas de fruta frente a un altar con flores de cempasúchil, velas y panes tradicionales sobre una mesa.
Una jarra y un vaso con agua de mandarina y flor de cempasúchil reposan sobre una mesa de madera frente a una ofrenda de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El agua de mandarina con flor de cempasúchil combina el aroma floral de esta flor mexicana con el sabor dulce y cítrico de la mandarina.

Es una bebida fresca, colorida y perfecta para una mesa festiva.

PUBLICIDAD

Su preparación se basa en infusionar los pétalos con canela y mezclarlos después con zumo de mandarina.

Para el consumo, utiliza únicamente cempasúchil comestible, cultivado sin pesticidas.

Vaso con bebida naranja, cubos de hielo y una flor encima, rodeado de mandarinas enteras, partidas y pétalos sueltos sobre madera.
Un vaso de agua de mandarina con una flor de cempasúchil se presenta sobre una mesa junto a frutos enteros y gajos del cítrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de agua de mandarina con flor de cempasúchil

Esta bebida se prepara con una infusión ligera de pétalos de cempasúchil y canela, que después se mezcla con zumo natural de mandarina, agua y un endulzante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Tiempo de infusión: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 10 flores de cempasúchil comestibles.
  2. 6 mandarinas.
  3. 2 litros de agua, divididos.
  4. 1 rama de canela.
  5. 180-220 g de azúcar, miel o piloncillo, al gusto.
  6. Hielo, al gusto.
  7. Rodajas de mandarina para decorar.
  8. Pétalos de cempasúchil comestibles para decorar.

Cómo hacer agua de mandarina con flor de cempasúchil, paso a paso

  1. Retira los pétalos de las flores de cempasúchil. Desecha las partes verdes y los tallos.
  2. Lava los pétalos con agua fría y escúrrelos bien. Deben ser flores aptas para consumo.
  3. Calienta 500 ml de agua en un cazo junto con la rama de canela.
  4. Cuando el agua comience a hervir, apaga el fuego. Añade los pétalos de cempasúchil.
  5. Tapa el cazo y deja infusionar durante 10 minutos. Así conservarás mejor el aroma floral.
  6. Cuela la infusión y retira los pétalos y la canela. Deja que se temple.
  7. Exprime las mandarinas y cuela el zumo para retirar las semillas y el exceso de pulpa.
  8. Vierte el zumo en una jarra grande. Añade la infusión de cempasúchil y el resto del agua.
  9. Incorpora el azúcar, la miel o el piloncillo. Remueve hasta que el endulzante se disuelva por completo.
  10. Prueba la bebida y ajusta el dulzor. Si resulta demasiado intensa, añade un poco más de agua.
  11. Sirve con hielo, rodajas de mandarina y algunos pétalos de cempasúchil.
Jarra con bebida de mandarina rodeada de flores de cempasúchil y seis viñetas ilustradas con los pasos de preparación.
Una infografía de Infobae detalla el proceso para elaborar una bebida con zumo de mandarina e infusión de pétalos de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de 250 ml.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada con azúcar como endulzante:

  • Calorías: 95 kcal.
  • Hidratos de carbono: 24 g.
  • Azúcares: 22 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Grasas: 0 g.
  • Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el agua en una jarra tapada dentro de la nevera.

  • Se mantiene en buenas condiciones durante 2 días.
  • Remueve antes de servir, ya que el zumo puede depositarse en el fondo.
  • Añade el hielo y la decoración justo antes de llevarla a la mesa.
  • No conviene congelarla, porque puede perder aroma y textura al descongelarse.

Este es el tipo de flor de cempasúchil que se debe usar para preparar recetas y bebidas

Para recetas y bebidas se usa el cempasúchil comestible de la especie Tagetes erecta, la flor anaranjada o amarilla tradicional de Día de Muertos.

PUBLICIDAD

Lo más importante no es sólo la variedad, sino su origen:

  • Compra flores cultivadas para consumo, de preferencia orgánicas o libres de pesticidas.
  • No uses flores de vivero, florería u ofrenda si no sabes cómo fueron cultivadas: pueden tener fertilizantes, insecticidas o conservadores no aptos para comer.
  • Utiliza principalmente los pétalos. Retira el tallo, las hojas y la base verde de la flor, porque suelen aportar más amargor.
  • Lávalos y desinféctalos antes de preparar infusiones, jarabes, atoles, panes, postres o cocteles.
Maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil sobre una mesa de madera, con un patio de piedra y papel picado al fondo.
Una maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil permanece sobre una mesa de madera en un patio decorado con papel picado y un altar tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cempasúchil de pétalo anaranjado intenso suele dar mejor color a las preparaciones. Su sabor es herbal y floral; conviene usar poca cantidad al inicio para evitar que domine o amargue.

No hay que confundirlo con el pericón (Tagetes lucida), otra especie del mismo género que se usa como té y condimento, con sabor parecido al anís o al estragón.

Para recetas de temporada que piden “flor de cempasúchil”, normalmente se refieren a Tagetes erecta.

Temas Relacionados

cempasúchilDía de Muertosmandarinamexico-noticiasmexico-recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan en Puebla a Enrique Romero, exjuez ligado al caso del feminicida de Karla López Albert

La detención se logro durante un cateo a la propiedad de Romero Razo

Capturan en Puebla a Enrique Romero, exjuez ligado al caso del feminicida de Karla López Albert

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 20 de octubre: reporte completo por alcaldías y municipios

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 20 de octubre: reporte completo por alcaldías y municipios

América confirma la gravedad de la lesión de Karen Luna tras salir ante Pachuca en medio de lágrimas

La defensa americanista se perderá el resto del campeonato, el club aseguró que su recuperación será de acuerdo a su evolución

América confirma la gravedad de la lesión de Karen Luna tras salir ante Pachuca en medio de lágrimas

Agua de frutas con “ojos” de lichi: la bebida para sorprender en Halloween

Aprende a preparar esta bebida de Halloween con lichis, arándanos y jugo rojo en solo 10 minutos

Agua de frutas con “ojos” de lichi: la bebida para sorprender en Halloween

Diputados del PAN proponen castigar como traidores a la patria a los políticos ligados al crimen al organizado

La legisladora Kenia López Rabadán puso sobre la mesa esta iniciativa, que no es nueva en la bancada panista en San Lázaro

Diputados del PAN proponen castigar como traidores a la patria a los políticos ligados al crimen al organizado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: “La Casita”, el centro de exterminio del CJNG que operaba en Nayarit desde el 2019

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: “La Casita”, el centro de exterminio del CJNG que operaba en Nayarit desde el 2019

Caso CIA: dictan receso en audiencia de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua acusado de traición a la patria

Guerrero violento: mataron a padres y lesionan a hijos que vendían cocos mientras que apuñalaron a madre e hija en otro hecho

Panistas convocan protesta por César Jáuregui en Chihuahua, el exfiscal enfrenta una acusación federal por traición a la patria

Advierten sobre “la amenaza de los cárteles mexicanos” en Nigeria tras desmantelar narcolaboratorios

ENTRETENIMIENTO

Jimena Sánchez sufre la pérdida de un ser querido y comparte conmovedor mensaje: “Algún día nos veremos en el más allá”

Jimena Sánchez sufre la pérdida de un ser querido y comparte conmovedor mensaje: “Algún día nos veremos en el más allá”

Karina Torres lanza “Chaklón”, su nueva colaboración musical con Javo León

Frida Sofía lanza duro mensaje a Alfredo Adame tras acusarla de cobrar por hablar de su abuelo

Pan de muerto con mezcal: la receta para darle un giro mexicano al clásico del Día de Muertos

Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar

DEPORTES

Con emotivo mensaje, Guillermo Ochoa oficializa su regreso al América para homenaje: “Volver a casa, al lugar donde comenzó todo”

Con emotivo mensaje, Guillermo Ochoa oficializa su regreso al América para homenaje: “Volver a casa, al lugar donde comenzó todo”

América confirma la gravedad de la lesión de Karen Luna tras salir ante Pachuca en medio de lágrimas

Jorge Sánchez pensó en abandonar el futbol profesional tras las amenazas de muerte que recibió su esposa: “Quería tirar la toalla”

Tigres vs Club León: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 13 en la Liga Mx

Pachuca vs. Cruz Azul: dónde, a qué hora y cómo ver el partido de la jornada 13 del Apertura 2026