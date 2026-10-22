Premios Billboard de la Música Latina 2026: Fecha, hora y dónde ver en México la ceremonia

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con gran presencia de artistas mexicanos, ya que Peso Pluma encabeza las nominaciones con 17 candidaturas, seguido de Tito Double P con 15, y Fuerza Regida con 12.
La alfombra azul inicia a las 18:00 horas tiempo de México, una hora antes de la ceremonia principal, de acuerdo con la programación difundida por Telemundo. La conducción corre a cargo de Carmen Villalobos y Javier Poza.
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Este año se entregan premios en 47 categorías de géneros como Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm y Regional Mexicano. Por primera vez se incluye la categoría Artista de los Fans, en la que el público elige directamente al ganador entre Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Karol G y Prince Royce.
Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma y Tito Double P compiten por Artista del Año
En la categoría principal, Artista del Año, figuran Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma y Tito Double P. Por Artista del Año Debut compiten El De Las R’s, Emmanuel Cortes, Gael Valenzuela, Herencia de Grandes y Omar Courtz.
Gira del Año reúne a Bad Bunny, Karol G, Pitbull, Ricardo Arjona y Shakira. En Artista Crossover del Año aparecen Bruno Mars, Burna Boy, DJ Snake, Shenseea y Steve Aoki, mientras que el Global 200 Artista Latino del Año enfrenta a Bad Bunny, Beéle, Fuerza Regida, Karol G y Shakira.
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Premios Billboard de la Música Latina 2026 en vivo: Dónde ver la ceremonia
La transmisión en México y Latinoamérica puede seguirse a través de:
- Telemundo Internacional, disponible en operadores de televisión de paga
- La aplicación de Telemundo
- Peacock, con cobertura exclusiva de la alfombra azul
Los horarios de transmisión en México serán:
- Alfombra azul: 18:00 horas (tiempo del centro de México)
- Ceremonia principal: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Este horario corresponde también a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Fuerza Regida y Peso Pluma dominan las categorías de canciones
En Global 200 Canción Latina del Año compiten “Cuando No Era Cantante (Remix)” de El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef; “Marlboro Rojo” de Fuerza Regida; “daño” de Peso Pluma y Tito Double P; “La Perla” de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, y “La Plena (W Sound 05)” de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.
Hot Latin Song del Año nomina “Marlboro Rojo” de Fuerza Regida, “Ya Borracho” de Herencia de Grandes, “Ayúdame” de Los Dos De Tamaulipas y dos temas de Peso Pluma con Tito Double P: “daño” y “dopamina”.
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En Hot Latin Songs Artista del Año Masculino compiten Bad Bunny, Junior H, Omar Courtz, Peso Pluma y Tito Double P. La rama femenina incluye a Kali Uchis, Karol G, RaiNao, Rosalía y Shakira. Como Dúo o Grupo figuran Fuerza Regida, Grupo Frontera, Herencia de Grandes, Hermanos Espinoza y Los Dos De Tamaulipas.
Rosalía lidera la categoría de álbumes con LUX
Top Latin Album del Año enfrenta a Beéle con BORONDO, Clave Especial con MIJA NO TE ASUSTES, Omar Courtz con Por Si Mañana No Estoy, Peso Pluma y Tito Double P con DINASTÍA, y Rosalía con LUX.
Top Latin Albums Artista del Año Masculino nomina a Bad Bunny, Junior H, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P. En la rama femenina compiten Becky G, Kali Uchis, Karol G, Rosalía y Young Miko.
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Latin Pop, Tropical y Latin Rhythm tienen sus propios finalistas
En Artista Latin Pop del Año Solista compiten Danny Ocean, Kali Uchis, Kapo, Rosalía y Shakira. Como Dúo o Grupo figuran Maná, Matisse, Morat, Rawayana y Reik. Canción Latin Pop del Año nomina “El Vino de Tu Boca” de Alejandro Sanz y Carín León, “Coleccionando Heridas” de Karol G y Marco Antonio Solís, “BRONCEADOR” de Maluma, “Besito en La Frente” de Rauw Alejandro y “ALGO TÚ” de Shakira y Beéle.
En la categoría Tropical, Artista Solista del Año reúne a Carlos Vives, Jerry Rivera, Marc Anthony, Prince Royce y Romeo Santos. Como Dúo o Grupo compiten Aventura, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, Grupo Niche, La Sonora Dinamita y Monchy y Alexandra.
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Artista Latin Rhythm del Año Solista nomina a Bad Bunny, Karol G, Omar Courtz, Ozuna y Rauw Alejandro. Como Dúo o Grupo compiten Baby Rasta y Gringo, Gente de Zona, Jowell y Randy, W Sound, y Wisin y Yandel.
Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística y Juan Gabriel será homenajeado
Los organizadores otorgarán a Rubén Blades el Premio Billboard Ícono por su trayectoria en la música popular bailable. Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama por una carrera definida por la innovación musical y una influencia que trasciende géneros e idiomas.
Cristian Castro obtiene el Premio Billboard Trayectoria Artística tras más de tres décadas de carrera. Grupo Frontera, finalista en 12 categorías, recibe el Premio Billboard Vanguardia por llevar su género a nuevas audiencias en el mundo.
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La gala incluye un homenaje a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento, con la participación de Carlos Rivera y Pablo Alborán. Al escenario también subirán Víctor Manuelle, Elvis Crespo, Manuel Turizo, Xavi, Ozuna, Wisin, Ivy Queen, Ha*Ash y Yahritza y Su Esencia, entre otros.
Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida y Herencia de Grandes encabezan las nominaciones mexicanas
En Artista Regional Mexicano del Año Solista compiten Dareyes de La Sierra, Junior H, Neton Vega, Peso Pluma y Tito Double P. Como Dúo o Grupo figuran Clave Especial, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Herencia de Grandes y Los Dos De Tamaulipas.
Canción Regional Mexicana del Año nomina “Amor” de Emmanuel Cortes, temas de Fuerza Regida y Herencia de Grandes, y la colaboración de Peso Pluma con Tito Double P.
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Entre los mexicanos nominados en categorías generales están Peso Pluma y Tito Double P en Artista del Año, Fuerza Regida en Global 200 Artista Latino del Año, y Grupo Frontera, reconocido además con el Premio Billboard Vanguardia.
En la categoría de Compositor del Año figura el mexicano Peso Pluma, junto con Armenta, MAG y Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres. En Productor del Año compite también Peso Pluma, junto con Ernesto “Neto” Fernández y Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes.
Cristian Castro, recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística, y Grupo Frontera ofrecerán presentaciones especiales durante la ceremonia transmitida desde Miami.
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