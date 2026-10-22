Héctor Soberón responde tras medidas de protección pedidas por Michelle Vieth: “No vivo del pasado ni de rencores”

El equipo legal de la actriz solicita medidas urgentes ante un Juez de Control por publicaciones de Héctor Soberón sobre el video íntimo filtrado en 2004. (CUARTOSCURO)

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Héctor Soberón publicó un mensaje en Instagram tras las medidas de protección que una jueza de la Ciudad de México dictó en su contra a petición de Michelle Vieth, su exesposa. “No vivo del pasado ni de los rencores. Mi vida sigue, mi camino continúa y mi dignidad no está a votación”, afirmó el actor en el video difundido este 22 de octubre.

Una Jueza de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó el 15 de octubre medidas de protección a favor de Michelle Vieth, entre ellas restricciones de acercamiento y comunicación con Héctor Soberón, además de la prohibición de actos de intimidación y disposiciones para el retiro de contenido digital vinculado al caso.

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El comunicado informa las medidas de protección para la actriz (Instagram / michellevieth)

La oficina de relaciones públicas de Michelle Vieth informó que la resolución busca “salvaguardar su integridad, seguridad, intimidad y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos”. Las medidas incluyen también disposiciones relacionadas con la protección de la intimidad de la actriz.

De acuerdo con el comunicado, estas medidas “permanecerán vigentes mientras persista la situación de riesgo, sujetas a las revisiones correspondientes”. La implementación del retiro de contenido digital corresponderá a las autoridades competentes, según precisó la representación legal de Michelle Vieth.

Michelle Vieth acusa a Héctor Soberón de violencia de género, digital y mediática

Las medidas buscan salvaguardar su integridad, y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo legal de Michelle Vieth, integrado por el despacho Jáuregui Abogados, acudió ante la autoridad judicial para solicitar medidas urgentes por conductas que, a su consideración, constituyen violencia de género, digital y mediática. La petición se relaciona con un video íntimo filtrado hace 22 años, en 2004, tras el divorcio de la pareja.

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El documento presentado ante el juzgador señala que Héctor Soberón “continúa pronunciándose públicamente sobre el abuso del que Michelle fue víctima y sobre el material de carácter íntimo vinculado con esos hechos” en su cuenta de Instagram y en publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas.

La representación legal de Michelle Vieth sostiene además que, en esas intervenciones, Héctor Soberón la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en el momento de los hechos y la desacredita públicamente, lo que propicia que el contenido vuelva a ser buscado y comentado por terceros.

“Esto propicia que dicho contenido vuelva a ser buscado, comentado y difundido por terceros, lo que prolonga la afectación y la expone a una revictimización constante”, manifestó la representación de Michelle Vieth en el comunicado difundido el 15 de octubre.

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Héctor Soberón reconoció el derecho de Michelle Vieth a solicitar protección judicial

Héctor Soberón afirma el respeto a las leyes y a la imparcialidad de la autoridad judicial (hector_soberon )

Horas después de conocerse la solicitud de medidas, Héctor Soberón respondió en su cuenta de Instagram reconociendo la facultad de su exesposa para acudir a las autoridades. “Derivado del comunicado realizado por la señora Michelle Vieth, ella tiene el derecho de solicitar tutela judicial, manifestando que no se ha emitido comunicación referente a ella”, publicó el actor.

En ese mismo mensaje, Héctor Soberón se declaró “respetuoso de las leyes de nuestro país, así como de la igualdad a la que, como gobernados, tenemos derecho y de la imparcialidad de la autoridad judicial”. El actor evitó mencionar directamente el nombre de Michelle Vieth en esa primera reacción pública.

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En una publicación adicional, sin nombrar a su exesposa, Héctor Soberón escribió: “Una mentira, por bien contada que esté, sigue siendo una mentira. La verdad siempre es verdad”, seguido de un mensaje sobre mantener el silencio ante las adversidades y confiar en que “la vida se encarga” de hacer justicia con el tiempo.

Héctor Soberón profundizó su postura en un nuevo video días después

Héctor Soberón Foto: IG/Hector Soberon

En el mensaje más reciente, publicado este 21 de octubre, Héctor Soberón amplió su defensa pública con un tono dirigido a quienes califica como críticos constantes de su vida personal. “Después de años de calumnias y mentiras, mi piel ya es más gruesa que la de un cocodrilo. Para derrumbarme necesitarán mucho más que ficción e imaginación”, afirmó.

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El actor insistió en que no participará en intercambios públicos de acusaciones: “No voy a responder a cada provocación ni participaré en espectáculos. Mi silencio no es debilidad, mi educación no es cobardía y mi caballerosidad no significa que puedan doblegarme”. Citó además una frase atribuida a Don Quijote de la Mancha: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.

Héctor Soberón reconoció efectos negativos derivados de la controversia pública que enfrenta desde hace años. “Las difamaciones han afectado mi vida laboral, familiar, económica y mi imagen. Sí, no voy a negar sus consecuencias, pero tampoco voy a permitir que definan mi futuro”, declaró, y agregó que mantiene “la conciencia tranquila” frente a los señalamientos.

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El conflicto legal entre Héctor Soberón y Michelle Vieth se extiende desde hace más de veinte años

El actor aseguró que su exesposa ya era mayor de edad cuando el video que vulneró su intimidad se grabó y fue difundido (Foto: Instagram)

El caso tiene origen en 2004, cuando un video íntimo de la expareja se filtró tras su divorcio. Michelle Vieth ha sostenido desde entonces que Héctor Soberón entregó el material a la prensa como forma de venganza, versión que el actor ha negado reiteradamente a lo largo de dos décadas.

En septiembre de 2025, Michelle Vieth anunció que tomaría acciones legales contra su exesposo. Héctor Soberón respondió en ese momento con un comunicado en el que cuestionó la cronología de las acusaciones y presentó su fecha de nacimiento para argumentar que la actriz ya era mayor de edad cuando se grabó la telenovela Mi pequeña traviesa, producción en la que ambos coincidieron.

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“En este proceso de 20 años he vivido un infierno en el cual me han sobajado, insultado, amenazado, juzgado, enjuiciado y crucificado”, escribió el actor en ese comunicado. En enero de 2026, declaró que las acusaciones “todavía lo atormentan” y que han afectado sus relaciones personales a lo largo de los años.