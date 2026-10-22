Poncho Herrera muestra su proceso de recuperación en el hospital tras su cirugía de rodilla

Alfonso Herrera documentó en sus redes sociales el proceso de recuperación hospitalaria tras someterse a una intervención médica en la rodilla izquierda. (Especial )

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El actor Alfonso Herrera compartió imágenes de su rehabilitación hospitalaria tras una intervención en la rodilla izquierda.

La serie de fotografías documentó su estancia médica durante este mes y mostró el proceso clínico que enfrentó por una lesión añeja.

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El procedimiento representó la tercera cirugía a la que el intérprete se sometió en esa misma articulación.

Las complicaciones derivaron de un percance deportivo ocurrido hace más de una década, el cual requirió reconstrucción ligamentosa previa.

Las fotografías mostraron al protagonista de ‘La caída’ recostado en una cama clínica con bata médica. En la extremidad afectada portó un vendaje compresivo que abarcó desde el muslo hasta la pantorrilla.

Sobre la articulación intervenida destacó una almohadilla de crioterapia conectada a mangueras y a un dispositivo externo.

Este sistema médico suministra frío continuo y presión controlada para contener la inflamación de los tejidos profundos y reducir el dolor postquirúrgico.

En otra de las imágenes, Herrera apareció de pie dentro de la habitación del hospital. El intérprete acompañó la serie fotográfica con una frase irónica sobre los contratiempos del calendario: “Octubre nunca cambies vales 1000”.

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El procedimiento representó la tercera cirugía a la que el intérprete se sometió en esa misma articulación. (IG: ponchohd)

Raúl Jiménez y colegas respondieron al proceso clínico

Entre los mensajes que recibió el actor destacó la respuesta del futbolista de la selección nacional Raúl Jiménez. El delantero comentó: “Iguales. Abrazo y pronta recuperación”.

Jiménez conoce los procesos prolongados de rehabilitación hospitalaria debido a las fracturas y cirugías que han marcado su trayectoria deportiva en las canchas de Europa. La interacción exhibió la cercanía entre ambos frente a los tratamientos físicos.

A los mensajes de apoyo se sumaron figuras de la televisión mexicana, la actriz Ana Brenda Contreras escribió un mensaje de aliento con la palabra “ánimo”, mientras el actor Armando Hernández añadió: “Pronto recuperación. Abrazo, bro”.

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La publicación en el muro del actor amplió el reporte inicial que difundió el 13 de octubre. En aquella fecha mostró una historia temporal musicalizada con el tema ‘That’s Life’, interpretado por Frank Sinatra, durante las primeras horas posteriores a la intervención.

Raúl Jiménez reaccionó con un mensaje de apoyo en la publicación de Alfonso Herrera tras la intervención de rodilla. (IG: ponchohd)

Los antecedentes médicos de la articulación

El expediente ortopédico de Herrera en esa pierna acumula procedimientos complejos. Su historial incluye la reconstrucción previa del ligamento cruzado anterior y reparaciones en los meniscos, dos estructuras estabilizadoras de la rodilla.

El ligamento cruzado anterior une el fémur con la tibia y previene el desplazamiento anterior excesivo de la pierna. Cuando sufre rupturas reiteradas, los cirujanos recurren a injertos tendinosos tomados del propio paciente o de un banco de tejidos.

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La pierna izquierda del actor permaneció inmovilizada con vendaje compresivo y un sistema de crioterapia para disminuir el dolor tras la operación. (IG: ponchohd)

Por su parte, los meniscos amortiguan las cargas verticales y protegen el cartílago articular.

La repetición de intervenciones en la zona exige protocolos estrictos para evitar artrosis temprana o inestabilidad mecánica al caminar.

La rehabilitación tras un procedimiento de rodilla inicia desde las primeras horas, los ejercicios isométricos tempranos evitan la atrofia del cuádriceps y reactivan la circulación venosa.

La recuperación de una reparación meniscal demanda habitualmente entre tres y seis meses de fisioterapia progresiva.

Si el procedimiento consistió en un desbridamiento o limpieza de cartílago dañado, el periodo pudo reducirse a lapsos de entre tres y seis semanas.

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Herrera mostró los primeros momentos de movilidad asistida en la habitación clínica junto a las bombas de infusión médica. (IG: ponchohd)

La pausa obligada por la intervención médica coincidió con una etapa de alta actividad en la pantalla para el actor. En los últimos años, Herrera asumió personajes con exigencia de movilidad y escenas de acción en series internacionales como Ozark y producciones cinematográficas mexicanas.

Los rodajes de este tipo de proyectos demandan jornadas prolongadas de pie, desplazamientos rápidos y secuencias coreografiadas que sobrecargan las articulaciones inferiores.

La decisión de ingresar al quirófano busca corregir las molestias mecánicas recurrentes para evitar limitaciones durante sus próximos llamados de filmación.

El actor no precisó la fecha exacta para retomar sus actividades frente a las cámaras, sus proyectos recientes incluyeron producciones de alta demanda física como la película ‘La captura’.

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