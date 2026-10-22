¿Dónde comprar espinaca barata? Profeco revela los precios en mercados y supermercados

Hojas de espinacas (AdobeStock)

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Comprar espinaca a bajo costo es posible si se comparan los precios entre mercados públicos, centrales de abasto y supermercados, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó los establecimientos que ofrecen los manojos más económicos y aquellos donde este alimento alcanza un costo más elevado, mediante su herramienta Quién es Quién en los Precios.

En México, el precio promedio nacional de esta verdura fue de 15.39 pesos en mercados y centrales de abasto, mientras que en supermercados se ubicó en 13.76 pesos. Sin embargo, las diferencias entre lugares permiten encontrar opciones por menos de 10 pesos, una alternativa para las familias que buscan cuidar su presupuesto sin dejar de incluir alimentos frescos en su dieta.

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¿Cuánto cuesta el manojo de espinaca en mercados y supermercados?

De acuerdo con el estudio de la institución, los precios más bajos en mercados públicos y centrales de abasto se registraron en Chiapas y Tabasco. En contraste, Jalisco y Baja California Sur concentraron algunos de los costos más altos reportados.

Estos son los establecimientos con los precios más accesibles y elevados por manojo:

Mercados públicos y centrales de abasto

Mercado Público 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 7 pesos.

Central de Abasto de Villahermosa, Tabasco: 7 pesos.

Mercado San Juan, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 8 pesos.

Mercado Francisco I. Madero, en La Paz, Baja California Sur: 28 pesos.

Central de Abasto de Guadalajara, Jalisco: 30 pesos.

Supermercados

Supermercado González, en Ciudad Juárez, Chihuahua: 6.90 pesos.

Ley Express, en Culiacán, Sinaloa: 7.90 pesos.

Chedraui, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México: 9.90 pesos.

Soriana Híper, en Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; y La Paz, Baja California Sur: 18.90 pesos.

Además de ser una opción económica, la espinaca aporta vitaminas A, C, E y K, así como minerales como hierro, magnesio, potasio y calcio. En el país se producen más de 48 mil toneladas al año, principalmente en Guanajuato, Puebla y Baja California.

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Comparar los precios antes de comprar puede ayudar a elegir el establecimiento más conveniente y aprovechar mejor el gasto destinado a la alimentación.

Una infografía expone los precios del manojo de espinaca en diferentes comercios de México, con valores que oscilan entre 6.90 y 30 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades y beneficios de esta verdura

Las espinacas aportan folatos, vitamina C y compuestos como los oxalatos, por lo que combinan nutrientes asociados con la formación de células sanguíneas, la protección antioxidante y la salud visual con una precaución para personas propensas a los cálculos renales.

El primer registro de este vegetal se ubica en China durante el siglo VII. Con el tiempo, se incorporó a la dieta mediterránea por su sabor, sus posibilidades en la cocina y su composición de vitaminas, minerales y sustancias bioactivas.

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La vitamina C protege a las células frente al daño oxidativo y también favorece la absorción del hierro presente en este alimento. Las espinacas contienen además vitamina E, otro antioxidante natural que actúa frente a los radicales libres, así como vitamina A, necesaria para conservar la piel, las mucosas y la función visual.

En 100 gramos de espinaca cruda hay 3,254 µg de beta-carotenos. El organismo transforma estos pigmentos vegetales en vitamina A de acuerdo con sus necesidades.

La FEN también registra 4,229 µg de luteína y 377 µg de zeaxantina por cada 100 gramos. Ambos carotenoides se concentran en el cristalino y la mácula, la zona de la retina con mayor agudeza visual.

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Las espinacas son fuente de potasio, mineral vinculado con el equilibrio de líquidos y la función muscular, además de hierro. El hierro vegetal es de tipo no hemo y su absorción es menor que la del hierro presente en la carne, aunque la vitamina C de la propia verdura mejora ese proceso.

Consumirlas en ensaladas frescas, salteadas de forma ligera o junto con otros alimentos que contengan vitamina C puede favorecer la absorción de ese mineral. Su fibra soluble e insoluble ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece la sensación de saciedad, una característica útil en planes de control de peso.

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