México

Leonardo Aguilar habla del peso de llevar el apellido y comparte el consejo que le dio su padre: “Que no caiga en provocaciones”

El cantante busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia

Leonardo Aguilar
En plena nueva etapa como solista, Leonardo Aguilar busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
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Leonardo Aguilar confesó que el apellido familiar se convirtió en un obstáculo para que su carrera se juzgue por la música y no por la polémica que rodea a su familia. El cantante habló con medios de comunicación durante su participación en las Fiestas de Octubre 2026, en Guadalajara, tras su concierto del 19 de octubre en el Auditorio Jalisco, recinto que registró butacas vacías.

“Yo siento que hay que ser realistas todos. Por supuesto que mucha gente me conoce, muchos de ustedes están aquí por el apellido que tengo, pero últimamente se ha convertido también en algo que pudiera llegar a impedir que se hable del arte nada más, del canto, de la música”, afirmó Leonardo.

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El cantante reconoció que, sin el respaldo de resultados comerciales propios, enfrenta un desafío adicional frente al escrutinio público. “Yo, que no tengo ahorita ese éxito comercial para respaldar o remediar el hate, ese es el reto más grande para mí”, explicó.

Leonardo Aguilar describió su método para sostenerse frente a las críticas sin entrar en confrontaciones. “Tratando de crear una carrera formada bien, con música que considero buena, sin hablar mal de nadie, sin meterme al juego. Eso es para mí lo más difícil, el mantenerme firme y recto”, dijo.

Leonardo Aguilar
Tras el concierto con butacas vacías en el Auditorio Jalisco, el cantante detalla cómo construye su carrera "poco a poco" y sin entrar en provocaciones. (Facebook Leonardo Aguilar)

El cantante planteó avances graduales como medida de su progreso. “Este show cincuenta fans más, este show diez fans más, pero poco a poco. Eso es lo más difícil para mí”, agregó.

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El consejo de Pepe Aguilar: “Que no caiga en provocaciones”

Sobre las recomendaciones recibidas en este periodo, Leonardo Aguilar citó directamente a su padre. “Que me mantenga macizo a lo que tengo que hacer, lo que me ha dicho mi papá. Que no me desconcentre, que no caiga en provocaciones, que aprenda de lo que he visto que funciona y que lo que he visto que no funciona”, relató.

El cantante no recordó consejos similares de parte de su hermana Ángela Aguilar en este contexto reciente.

Las declaraciones se dan después de que el propio Leonardo Aguilar admitiera, en entrevista previa al concierto con el programa Ventaneando, que las polémicas mediáticas hacia su familia lo marcan desde hace tres años. “Eso es algo de lo que me di cuenta, después de que han sido tres años de estar en el ojo negativo del huracán”, señaló entonces.

El intérprete sostuvo que prefiere la exposición negativa al silencio. “Yo no les he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, dijo en esa ocasión.

El cantante asegura que el apellido familiar se volvió un obstáculo para que se hable de su música y no de la polémica que rodea a los Aguilar. REUTERS/Mario Anzuoni
El cantante asegura que el apellido familiar se volvió un obstáculo para que se hable de su música y no de la polémica que rodea a los Aguilar. REUTERS/Mario Anzuoni

Pepe Aguilar reaccionó al concierto vacío de su hijo

Pepe Aguilar salió en defensa de su hijo tras las críticas por el concierto con butacas vacías en el Auditorio Jalisco, recinto con capacidad de entre 7,000 y 10,000 personas. “Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta. O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra”, afirmó ante la prensa.

El cantante respaldó su postura con su propia trayectoria. “Yo creo que vende boletos el trabajo que uno hace, hermano, la verdad”, dijo, al recordar sus 38 años de carrera y 37 discos.

Consultado sobre la respuesta de Leonardo Aguilar ante el público esa noche, Pepe Aguilar puso el acento en la oportunidad por encima de la convocatoria. “Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, expresó, y pidió apoyo para los artistas de música regional.

Leonardo Aguilar cerró su reflexión sobre el momento que vive en su carrera y el objetivo que persigue de cara al futuro. “Lo que quiero en esta nueva etapa es que la gente me conozca por mí, por quien soy, no solamente por el apellido, que me enorgullece muchísimo”, dijo.

“Al final de cuentas, lo que va primero en Leonardo es de que quiero que la gente vaya conociendo aún más”, concluyó el cantante sobre el rumbo que busca darle a su proyecto musical.

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