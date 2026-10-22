Jesse & Joy protagonizan incómodo abrazo de despedida en el Auditorio Nacional durante uno de sus últimos shows juntos

Entre canciones y un gesto final, los hermanos cerraron una etapa marcada por la pausa de Jesse Huerta y la continuidad del proyecto bajo el liderazgo de Joy. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

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Jesse & Joy suman 18 fechas agotadas en el Auditorio Nacional tras su concierto del miércoles 21 de octubre, presentación que marca uno de los últimos shows del dúo antes de la pausa temporal de Jesse Huerta, quien dejará oficialmente la agrupación el 5 de diciembre de 2026.

El show formó parte de El Despecho Tour y comenzó a las 20:30 horas. Cabe recordar que Jesse Huerta anunció su retiro hace unas semanas, para atender su salud mental y dedicar tiempo a su familia. Sin embargo, el cantante aclaró que no se alejaría de la música: anunció “Jesse and The Supernovas”. Un nuevo proyecto que, según dijo, no surgió de improviso tras la separación, sino que estaba planeado y calendarizado con su equipo desde meses antes.

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La noche se convirtió así en un cierre de ciclo para los seguidores del grupo.

Pese a la salida de Jesse, Joy Huerta confirmó que seguirá al frente de Jesse & Joy. La cantante regresará al Auditorio Nacional el 6 de diciembre de 2026 con un show navideño titulado ¿Con quién se queda el reno?, su primera presentación en solitario.

Jesse & Joy cerraron la noche con un abrazo entre los hermanos que divide opiniones entre los seguidores en redes sociales. (Captura de pantalla @jorge_ugalde)

Durante cerca de dos horas, el público coreó temas de más de 20 años de trayectoria y canciones de Lo que nos faltó decir, el álbum más reciente del dúo, nominado al Latin Grammy. Entre los temas interpretados estuvieron ¡Corre!, Dueles, La de la Mala Suerte, ¿Con Quién se Queda el Perro? y Espacio Sideral.

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El abrazo final entre los hermanos generó reacciones divididas

Al cierre del concierto, los hermanos levantaron juntos una bandera de México y alzaron los brazos. Joy se envolvió en la bandera mientras Jesse se acercó para abrazarla, le dio un beso en la cabeza y le susurró algo al oído.

La cantante no correspondió el abrazo. Se quedó envuelta en la bandera mirando al público y sacó una mano para lanzar besos a los fans, una escena que generó reacciones divididas entre los seguidores en redes sociales.

El dúo ofreció un concierto cargado de nostalgia en el Auditorio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

No es la primera vez que el dúo protagoniza un momento así. Durante su gira por Canadá, en ciudades como Montreal y Toronto, ya habían compartido un abrazo en el escenario tras anunciar la pausa y la decisión de tomar caminos profesionales separados, pese a la polémica por los rumores de distanciamiento.

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En uno de los shows previos en Chile, Joy Huerta habló frente al público sobre el momento personal que atraviesa el dúo. “No les voy a mentir, han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender”, declaró en Santiago.

La cantante explicó que el escenario también funciona como un espacio de contención para ella. “Yo acabo de darme cuenta hace poco que también yo vengo a recibir y yo vengo a recibir el amor de todos ustedes. Y ese amor no tiene precio”, afirmó.

Dirigió además un mensaje directo a los asistentes chilenos: “Ante todo lo que ha pasado en los últimos días, solo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma”. También agradeció al equipo de producción presente en el escenario “por mostrarse fuertes, por mostrarse vulnerables, por ser valientes ante cualquier manera que ustedes se representen y se sientan”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2026.- Jesse & Joy, duo de pop musical, ofreció su último concierto en en Auditorio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En ese mismo show, Jesse Huerta pidió al equipo técnico encender las luces del recinto antes de dirigirse al público. El músico relató el origen de la carrera familiar antes de la fama internacional. “Solo imagínense que este sueño empezó en la sala de nuestra casa con guitarras prestadas, sin pensar algún día que íbamos a salir de la sala de casa y hoy estamos aquí en Santiago de Chile viviendo este sueño”, expresó.

Jesse cerró con un mensaje sobre la permanencia del legado musical del dúo pese a su salida: “Nada va a borrar lo que hemos construido juntos. Y nuestras canciones siempre van a vivir en nosotros y en todos ustedes”.

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