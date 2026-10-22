Encontró a una niña ahogada y pasó el resto de su vida colgando muñecas para protegerse de su espíritu

(Wikimedia Commons)

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Cientos de muñecas rotas, desgastadas y sin ojos cuelgan de los árboles de un islote en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, una leyenda que convirtió un paraje agrícola en uno de los destinos más inquietantes del país y que, cada temporada de Día de Muertos, atrae a quienes buscan comprobar si los lamentos que ahí se escuchan son reales.

El origen del sitio se remonta a la década de 1950, cuando Julián Santana, un agricultor que vivía cerca de la zona, comenzó a recolectar muñecas desechadas por toda la ciudad. El detonante, según relatos recogidos por National Geographic, fue el hallazgo del cuerpo de una niña ahogada en uno de los canales.

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Julián Santana aseguraba escuchar pasos y lamentos tras la muerte de la niña

Desde aquel hallazgo, Santana sostenía haber sido testigo de fenómenos que no podía explicar. Su sobrino Anastasio relató que el agricultor afirmaba escuchar lamentos y pasos recorriendo la isla durante la noche, convencido de que se trataba del espíritu de la menor.

La respuesta de Santana fue colgar muñecas entre las ramas, a modo de ofrenda destinada a apaciguar al espíritu que creía habitaba el lugar. Lo que comenzó como un gesto personal y aislado se transformó, con el paso de los años, en una tarea casi obsesiva.

El acceso a la isla solo es posible a través de trajineras y remeros reacios

Llegar hasta el islote exige negociar con los remeros locales, muchos de los cuales evitan la zona por las leyendas que rodean el lugar. El trayecto se realiza exclusivamente en trajineras, las embarcaciones tradicionales de los canales de Xochimilco.

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Una vez en tierra, el visitante se enfrenta a una escena que combina silencio absoluto con cientos de figuras incompletas, desgastadas por el tiempo y la humedad, suspendidas entre ramas y estructuras improvisadas por el propio Santana.

Vecinos y turistas comenzaron a dejar muñecas a cambio de visitar el sitio

Con el tiempo, Santana permitió que otras personas se acercaran al islote, siempre bajo una condición: cada visitante debía llevar consigo una muñeca para sumarla a la colección. Esa costumbre facilitó el crecimiento constante del conjunto.

Julián Santana, pasó los últimos años de su vida adornado la isla tras un traumático suceso Captura: YT/Efren Esqueda

La práctica transformó un paraje aislado en un destino reconocido. Visitantes de distintos puntos del país y del extranjero comenzaron a atribuir a las muñecas presuntas energías o capacidades sobrenaturales, lo que alimentó aún más el flujo de ofrendas.

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Julián Santana murió en el mismo sitio donde apareció la niña ahogada

La muerte de Santana añadió otra capa a la leyenda. Según el testimonio de su sobrino Anastasio, el agricultor falleció en circunstancias que coinciden con el lugar exacto donde, décadas antes, se había encontrado el cuerpo de la niña.

La coincidencia reforzó entre vecinos y visitantes la idea de que el espíritu que Santana intentó calmar durante toda su vida terminó por alcanzarlo. Anastasio heredó tanto la isla como la tradición de recolectar y colgar muñecas.

La colección sigue creciendo con cada nueva donación de visitantes

En la actualidad, el islote conserva el mismo aspecto que tenía en la época de Santana. La colección continúa en expansión gracias a las muñecas que dejan quienes recorren el sitio, una costumbre que no se ha interrumpido desde los años cincuenta.

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Un pequeño museo exhibe las piezas más antiguas y representativas de la colección, entre ellas una muñeca conocida como Agustinita, considerada especialmente valiosa por su vínculo directo con el fundador del sitio.

El islote se mantiene entre la devoción personal y la leyenda colectiva

Para habitantes y visitantes de Xochimilco, la isla ocupa un espacio ambiguo entre la realidad y el mito, entre el gesto íntimo de un hombre que intentó enfrentar una pérdida y la apropiación colectiva que convirtió ese gesto en atracción turística.

De acuerdo con análisis reunidos por National Geographic, la permanencia del sitio como lugar de culto moderno responde tanto a creencias ancestrales sobre la muerte como al impacto visual de cientos de muñecas suspendidas entre los árboles.

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Entre senderos y canales, las figuras permanecen como testigos mudos de una leyenda que, con cada Día de Muertos, se niega a desaparecer.