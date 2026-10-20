¿Comer en casa o afuera? Profeco compara precios entre ambas opciones para cuidar tu bolsillo

Una persona organiza recipientes de comida preparada junto a una libreta de gastos y una edición de la Revista del Consumidor de Profeco en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar comida en casa puede representar un ahorro para las familias, de acuerdo con un ejercicio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La comparación incluye un menú de tres tiempos para cuatro personas y contrasta el gasto de cocinar con el de consumir alimentos en una fonda o restaurante.

La Profeco calcula que el menú casero cuesta $81.75, mientras que comer fuera representa un desembolso aproximado de $400.00. La diferencia entre ambas opciones llega a $318.25, aunque la compra inicial de todos los ingredientes alcance $401.00.

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El análisis forma parte de la sección Finanzas personales de la Revista del Consumidor de octubre de 2026. La dependencia recomienda planear las compras y aprovechar los alimentos disponibles para reducir el desperdicio, sin que ello implique dejar de comer fuera de manera ocasional.

Profeco calcula un ahorro de $318.25 al preparar comida en casa

El ejercicio de la Profeco considera un gasto de $100.00 por persona para comer en una fonda o restaurante. Para una familia de cuatro integrantes, el total asciende a $400.00.

Foto: Infografía de la Revista del Consumidor

La opción casera contempla sopa de pasta, arroz, chicharrón en salsa verde y tortillas. El costo de las porciones utilizadas para preparar los tres tiempos es de $81.75.

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La institución aclara que el cálculo no incluye pagos por gas, electricidad o agua. Tampoco considera condimentos básicos, como sal o especias, debido a que el objetivo es comparar el precio de los ingredientes empleados en la comida.

El costo del menú se distribuye entre los alimentos necesarios para cada preparación:

Sopa de pasta: $10.16, con pasta, jitomate, cebolla, ajo y aceite.

Arroz: $5.66, al considerar una taza de arroz, jitomate, cebolla, ajo y aceite.

Chicharrón en salsa verde: incluye 200 gramos de chicharrón, medio kilo de tomate verde, chile serrano, cebolla, ajo, cilantro y aceite.

Tortillas de maíz: $12.00 por medio kilo.

El chicharrón representa la parte más alta del gasto del plato fuerte. Los 200 gramos utilizados tienen un costo de $40.00, mientras que el medio kilo de tomate verde suma $4.00 y cinco chiles serranos cuestan $2.60.

La compra total cuesta $401, pero alcanza para más platillos

La Profeco distingue entre el gasto de surtir toda la despensa y el costo de las porciones empleadas en una sola comida. Comprar cada ingrediente de la lista implica un desembolso de $401.00.

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Esa cantidad incluye productos que no se terminan al cocinar el menú. El arroz, el aceite, el ajo, la sal, el chile serrano y otros alimentos permanecen disponibles para preparar nuevos platillos durante la semana.

La lista de compras considera jitomate saladette y tomate verde a $8.00 el kilo, cebolla blanca a $8.00 el kilo, ajo morado a $80.00 el kilo y chile serrano a $26.00 el kilo. El chicharrón de puerco se calcula en $200.00 por kilo.

También incluye una botella de aceite mixto de 500 mililitros por $21.00, una bolsa de sal de mar de un kilo por $15.00, arroz a $14.00 el kilo y medio kilo de tortillas de maíz por $12.00.

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Los precios fueron recabados por el programa Quién es Quién en los Precios el 17 de julio de 2026. La dependencia precisa que el ejercicio es ilustrativo y que los costos pueden variar por la temporada, el establecimiento, la marca y los hábitos de cada hogar.

Casi la mitad de los hogares gasta en alimentos fuera de casa

La Revista del Consumidor señala que 49.4% de los hogares en México destina parte de su gasto a la compra de alimentos y bebidas fuera del hogar. El dato corresponde a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del INEGI.

Foto: Procuraduría Federal del Consumidor

Comer en una fonda o restaurante permite ahorrar el tiempo destinado a comprar ingredientes, cocinar y lavar los trastes. También elimina algunos gastos vinculados con la preparación de alimentos en casa.

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La recomendación de la Profeco es encontrar un equilibrio entre ambas opciones. Para ello, propone elaborar un menú semanal, revisar qué ingredientes hay en la cocina antes de salir a comprar y hacer una lista para adquirir solo lo necesario.

La institución también sugiere comparar precios entre establecimientos, elegir productos de temporada y organizar las compras para reducir traslados. Refrigerar los sobrantes y congelar porciones puede ayudar a evitar que los alimentos terminen en la basura.

Otro punto es tomar en cuenta los gustos de la familia. Preparar platillos que no serán consumidos implica un gasto y puede generar desperdicio de comida.

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La Profeco recomienda revisar los productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, conocido como PACIC. El acuerdo contempla una canasta de 24 productos básicos con un costo máximo de $910.00, calculada para el consumo semanal de una familia de cuatro integrantes.