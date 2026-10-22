Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos. (Instagram)

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Edson Álvarez, futbolista de la Selección Mexicana, enfrenta nuevas acusaciones de su exproductor Juan José López Ordóñez, quien lo señaló de presuntamente participar en una red dedicada a vender certificados falsos de vacunación contra Covid-19 durante la pandemia.

En declaraciones a TVNotas , López Ordóñez aseguró que el jugador, su exsuegro Jonathan Toache Bedolla y la médica Diana Magaña habrían operado un negocio que expedía documentos con códigos QR sin que los solicitantes necesariamente recibieran las vacunas.

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El productor también mencionó a diversas celebridades entre los supuestos compradores.

¿Quién denuncia a Edson Álvarez por presunto fraude?

Juan José López Ordóñez es un productor audiovisual que trabajó en un documental sobre la trayectoria profesional y personal del futbolista entre 2022 y 2024.

Su relación comercial terminó en medio de una disputa por un supuesto adeudo de 3.5 millones de pesos.

En su nueva denuncia mediática, aseguró que conoció directamente el funcionamiento de una presunta red de certificados apócrifos.

“Quiero sacar a la luz públicamente que Edson Álvarez y Jonathan Toache, junto con la doctora Diana Magaña (hermana del actor Raúl Magaña), crearon la plataforma Resistencia, donde hackeaban para emitir certificados del sector salud”, declaró a TVNotas.

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López Ordóñez sostuvo que conocía las operaciones porque había sido socio de Toache Bedolla, aunque negó haber participado en la elaboración de documentos falsos.

Juan José Lópe Ordóñe asegura que le deben 3.5 millones de pesos por un proyecto sobre el futbolista, gestionado vía Jonathan Toache Bedolla, suegro de Edso. (Especial)

¿Cómo operaba la empresa señalada por vender certificados falsos de Covid-19?

Según el productor, la supuesta organización utilizaba una plataforma denominada Resistencia para generar constancias de vacunación que permitían acreditar requisitos sanitarios durante viajes internacionales.

Los interesados proporcionaban sus datos personales y recibían documentos con información sobre vacunas, números de lote y lugares de aplicación.

“Se enviaban los datos del interesado a la plataforma, y estos hackeaban el número de lote, el nombre de la vacuna y el lugar de expedición”, relató.

López Ordóñez afirmó que la operación funcionaba desde oficinas en Polanco, Ciudad de México.

También aseguró que se emitieron más de 27 mil certificados a un precio de 500 dólares cada uno, lo que representaría ingresos superiores a 13 millones de dólares si sus cifras fueran correctas.

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¿Qué famosos fueron mencionados en el presunto fraude?

Durante su entrevista, López Ordóñez mencionó a distintas figuras públicas como supuestos compradores de los certificados.

Entre los nombres difundidos aparecen:

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Natalia Lafourcade y Jay de la Cueva

Alfredo Adame y Héctor Bonilla

Osvaldo Benavides

Esmeralda Pimentel

Michel Franco

Karina Velasco

La inclusión de las celebridades en el testimonio no demuestra que hayan comprado documentos falsos ni que hayan evitado vacunarse.

Hasta ahora, no se han difundido comprobantes verificables de las supuestas transacciones ni resoluciones judiciales que acrediten las acusaciones contra las celebridades mencionadas.

El jugador del West Ham respondió a las acusaciones en su contra. (IG Edson Álvarez)

La disputa legal entre Edson Álvarez y su exproductor

Las nuevas acusaciones surgen de un conflicto que se hizo público en septiembre de 2026.

López Ordóñez sostiene que el futbolista le debe 3.5 millones de pesos por un documental inconcluso y que sufrió un secuestro en noviembre de 2024, presuntamente relacionado con sus reclamaciones económicas.

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Su abogado, Gerardo Rincón, afirmó que existen carpetas de investigación por fraude y secuestro ante la Fiscalía capitalina.

Edson Álvarez rechazó públicamente los señalamientos anteriores.

“Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios”, expresó el 10 de septiembre.

El futbolista también anunció que su equipo jurídico estudiaba posibles acciones legales para defender su reputación.