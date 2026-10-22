Pepe Aguilar responde a las críticas por el concierto vacío de Leonardo Aguilar: “El apellido no canta”

Tras el concierto con espacios vacíos en Guadalajara, Pepe Aguilar salió a respaldar a Leonardo. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

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Pepe Aguilar salió en defensa de su hijo Leonardo Aguilar luego de que su presentación del 19 de octubre en las Fiestas de Octubre de Guadalajara registrara el Auditorio Jalisco con butacas vacías. En un encuentro con la prensa, el cantante rechazó que el apellido familiar garantice el éxito en los escenarios.

“Decirle que es el único camino. Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta, ¿eh?”, afirmó Pepe Aguilar ante un reportero que le señaló que el apellido no vende boletos. “O sea, si no le gustas a alguien, pues no, no te compra”, agregó.

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El intérprete respondió con una defensa centrada en la trayectoria propia, no en el linaje familiar. “Yo creo que vende boletos el trabajo que uno hace, hermano, la verdad”, dijo. Después recordó sus 38 años de carrera y 37 discos como respaldo de esa postura.

La presentación de Leonardo Aguilar tuvo lugar en el Auditorio Jalisco, recinto con capacidad entre 7 mil y 10 mil personas, como parte de la programación de las Fiestas de Octubre 2026. Videos difundidos en redes sociales mostraron espacios vacíos entre las butacas durante el espectáculo gratuito.

Durante el show, el propio cantante bromeó con la situación frente al público presente. “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, preguntó desde el escenario. Minutos después insistió con otra frase que también circuló en videos: “¿Les da envidia la gente que no vino?”.

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El cantante rechazó que el apellido familiar garantice el éxito en los escenarios y respaldó a su hijo tras el show con butacas vacías en el Auditorio Jalisco. - (TikTok)

Ante la respuesta afirmativa de parte de los asistentes, Leonardo Aguilar reaccionó entre risas. “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”, comentó el cantante sobre el escenario.

Pepe Aguilar pide apoyo para su hijo y la música regional

Consultado sobre cómo enfrentó su hijo al público esa noche, Pepe Aguilar destacó el valor de la oportunidad por encima del resultado de convocatoria. “Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, expresó.

El cantante extendió el pedido más allá de su hijo. “Espero que lo apoyen ustedes, que lo ayuden a todos los que cantan música regional”, dijo dirigiéndose a los medios presentes.

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En entrevista con el programa Ventaneando, previa a su presentación, Leonardo Aguilar reconoció el peso de las críticas que rodean a su familia desde hace tres años. “Yo ni fui protagonista de nada de lo que hatean, nada”, relató sobre el origen de los ataques dirigidos a su persona.

Leonardo Aguilar reconoció que las polémicas familiares afectan su carrera, aunque su padre insistió en que el trabajo, no el apellido, vende boletos. (Capturas de pantalla)

El cantante prefirió la exposición negativa al silencio mediático. “Yo no les he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, afirmó.

Para Leonardo Aguilar, el apellido funciona hoy como un elemento de doble filo. “Ya ahorita un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”, explicó.

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El cantante admitió además el costo emocional del escrutinio constante. “Claro que me frustra, hay claro que digo de que no manches, porque estos comentarios”, dijo, aunque matizó que esa misma exposición amplificó el alcance de su contenido en redes sociales.

Leonardo Aguilar relativizó también el peso de la convocatoria en el Auditorio Jalisco. “Vayan cincuenta o vayan cinco mil personas a verme, pues para mí es un logro muy grande”, sostuvo sobre su participación en el evento tapatío.