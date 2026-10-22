México

Pepe Aguilar responde a las críticas por el concierto vacío de Leonardo Aguilar: “El apellido no canta”

El cantante rechazó que el apellido familiar garantice el éxito en los escenarios y respaldó a su hijo tras el show con butacas vacías en el Auditorio Jalisco

Pepe Aguilar
Tras el concierto con espacios vacíos en Guadalajara, Pepe Aguilar salió a respaldar a Leonardo. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
Guardar

Pepe Aguilar salió en defensa de su hijo Leonardo Aguilar luego de que su presentación del 19 de octubre en las Fiestas de Octubre de Guadalajara registrara el Auditorio Jalisco con butacas vacías. En un encuentro con la prensa, el cantante rechazó que el apellido familiar garantice el éxito en los escenarios.

“Decirle que es el único camino. Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta, ¿eh?”, afirmó Pepe Aguilar ante un reportero que le señaló que el apellido no vende boletos. “O sea, si no le gustas a alguien, pues no, no te compra”, agregó.

PUBLICIDAD

El intérprete respondió con una defensa centrada en la trayectoria propia, no en el linaje familiar. “Yo creo que vende boletos el trabajo que uno hace, hermano, la verdad”, dijo. Después recordó sus 38 años de carrera y 37 discos como respaldo de esa postura.

La presentación de Leonardo Aguilar tuvo lugar en el Auditorio Jalisco, recinto con capacidad entre 7 mil y 10 mil personas, como parte de la programación de las Fiestas de Octubre 2026. Videos difundidos en redes sociales mostraron espacios vacíos entre las butacas durante el espectáculo gratuito.

Durante el show, el propio cantante bromeó con la situación frente al público presente. “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, preguntó desde el escenario. Minutos después insistió con otra frase que también circuló en videos: “¿Les da envidia la gente que no vino?”.

PUBLICIDAD

El cantante rechazó que el apellido familiar garantice el éxito en los escenarios y respaldó a su hijo tras el show con butacas vacías en el Auditorio Jalisco. - (TikTok)
El cantante rechazó que el apellido familiar garantice el éxito en los escenarios y respaldó a su hijo tras el show con butacas vacías en el Auditorio Jalisco. - (TikTok)

Ante la respuesta afirmativa de parte de los asistentes, Leonardo Aguilar reaccionó entre risas. “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”, comentó el cantante sobre el escenario.

Pepe Aguilar pide apoyo para su hijo y la música regional

Consultado sobre cómo enfrentó su hijo al público esa noche, Pepe Aguilar destacó el valor de la oportunidad por encima del resultado de convocatoria. “Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, expresó.

El cantante extendió el pedido más allá de su hijo. “Espero que lo apoyen ustedes, que lo ayuden a todos los que cantan música regional”, dijo dirigiéndose a los medios presentes.

En entrevista con el programa Ventaneando, previa a su presentación, Leonardo Aguilar reconoció el peso de las críticas que rodean a su familia desde hace tres años. “Yo ni fui protagonista de nada de lo que hatean, nada”, relató sobre el origen de los ataques dirigidos a su persona.

Leonardo Aguilar reconoció que las polémicas familiares afectan su carrera, aunque su padre insistió en que el trabajo, no el apellido, vende boletos. (Capturas de pantalla)
Leonardo Aguilar reconoció que las polémicas familiares afectan su carrera, aunque su padre insistió en que el trabajo, no el apellido, vende boletos. (Capturas de pantalla)

El cantante prefirió la exposición negativa al silencio mediático. “Yo no les he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, afirmó.

Para Leonardo Aguilar, el apellido funciona hoy como un elemento de doble filo. “Ya ahorita un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”, explicó.

El cantante admitió además el costo emocional del escrutinio constante. “Claro que me frustra, hay claro que digo de que no manches, porque estos comentarios”, dijo, aunque matizó que esa misma exposición amplificó el alcance de su contenido en redes sociales.

Leonardo Aguilar relativizó también el peso de la convocatoria en el Auditorio Jalisco. “Vayan cincuenta o vayan cinco mil personas a verme, pues para mí es un logro muy grande”, sostuvo sobre su participación en el evento tapatío.

Temas Relacionados

Pepe AguilarLeonardo AguilarÁngela Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karla Ayala Villalobos, dirigente del PRI, enfrenta vinculación a proceso por presunta extorsión y abuso de autoridad

Un juez federal con sede en el Reclusorio Norte determinó que la priista enfrente el procedimiento en libertad

Karla Ayala Villalobos, dirigente del PRI, enfrenta vinculación a proceso por presunta extorsión y abuso de autoridad

“Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano” en el Museo del Palacio de Bellas Artes: todo sobre la muestra de la fotógrafa surrealista

El recinto dedica por primera vez una muestra individual a Kati Horna, con un recorrido que incluye su red de vínculos con artistas como Mathias Goeritz, Pedro Friedeberg y Bridget Tichenor

“Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano” en el Museo del Palacio de Bellas Artes: todo sobre la muestra de la fotógrafa surrealista

Trump sobre Sheinbaum: “¿Cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México?”

Durante un mitin en Carolina del Sur, el presidente estadounidense recordó una supuesta llamada de la mandataria mexicana por el cambio de nombre del Golfo de México

Trump sobre Sheinbaum: “¿Cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México?”

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 21 de octubre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4281 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 21 de octubre

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: frente frío provocará lluvias mientras Vance se estaciona en el Pacífico

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: frente frío provocará lluvias mientras Vance se estaciona en el Pacífico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

Un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

La Familia Michoacana tendría a más de 100 personas secuestradas en la sierra de Guerrero, revela el padre Filiberto Velázquez

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Traición a la patria: César Jáuregui podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de permitir operar a la CIA en Chihuahua

Una ametralladora, 666 dosis de droga y tres detenidos, el resultado de un cateo en la colonia Doctores

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los nominados de la séptima semana en La Granja VIP 2026

Quiénes son los nominados de la séptima semana en La Granja VIP 2026

Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos

Paulo Londra presenta nuevo álbum con concierto gratuito en CDMX: así se vivió en el Monumento a la Revolución

Karely Ruiz es la primer participante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

Gustavo Adolfo Infante celebra 26 años de casado y dedica mensaje a su esposa: “Me gustaría terminar de envejecer a tu lado”

DEPORTES

Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos

Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos

Renato Paiva asegura que Aleco Irarragorri tiene “aura de líder”, el secreto de Santos para recuperar la confianza con el “color esperanza”

Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

La Fórmula 1 empieza a llegar a México: aterrizan los primeros embarques en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Guillermo Ochoa confiesa que estuvo cerca de jugar para Pumas pero una llamada telefónica cambió su destino