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Feria Cuauhtémoc Rosa “Tócate”: ofrecen servicios de salud y talleres para prevenir el cáncer de mama

La alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a las mujeres a priorizar su salud, realizarse revisiones médicas y fortalecer las redes de apoyo para quienes enfrentan el cáncer de mama

La alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a las mujeres a priorizar su salud, realizarse revisiones médicas y fortalecer las redes de apoyo para quienes enfrentan el cáncer de mama

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La prevención del cáncer de mama comienza con el cuidado de la salud y la detección oportuna, pero también con el acceso a información confiable y el acompañamiento de quienes enfrentan la enfermedad. En ese contexto, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, hizo un llamado a las mujeres para que dejen de postergar sus revisiones médicas por atender las necesidades de otras personas.

Durante un encuentro, la funcionaria destacó la importancia de incorporar el autocuidado a la vida cotidiana y promover una cultura de prevención que permita a más mujeres informarse, buscar atención médica y resolver sus dudas sobre esta enfermedad.

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“Una mastografía a tiempo hace una diferencia enorme”, afirmó Rojo de la Vega, al insistir en la necesidad de hablar abiertamente sobre el cáncer de mama y compartir información acerca de los servicios disponibles para realizarse estudios médicos.

La alcaldesa también convocó a las mujeres a involucrarse en el cuidado de sus familiares, amigas y conocidas, especialmente de aquellas que han pospuesto sus revisiones.

En ese sentido, pidió aprovechar los espacios de comunicación y las redes sociales para difundir información sobre dónde se pueden realizar mastografías gratuitas y cómo acceder a los servicios de salud.

Ale Rojo de la Vega pide a las mujeres priorizar su salud

Uno de los mensajes centrales de la alcaldesa fue la importancia de que las mujeres no releguen su bienestar mientras atienden las responsabilidades familiares, laborales o personales.

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La alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a las mujeres a priorizar su salud, realizarse revisiones médicas y fortalecer las redes de apoyo para quienes enfrentan el cáncer de mama
La alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a las mujeres a priorizar su salud, realizarse revisiones médicas y fortalecer las redes de apoyo para quienes enfrentan el cáncer de mama

Rojo de la Vega señaló que la prevención requiere tomar decisiones a favor de la salud, buscar orientación médica y promover que otras mujeres también tengan acceso a información útil para cuidar de sí mismas.

El llamado incluyó la necesidad de fortalecer las redes de apoyo entre mujeres, pues el acompañamiento puede ser relevante tanto para quienes tienen dudas sobre su salud como para aquellas que reciben un diagnóstico de cáncer de mama y deben afrontar un proceso de atención médica.

La funcionaria pidió a quienes tienen presencia pública contribuir a la difusión de información confiable y compartir datos sobre los lugares donde se ofrecen mastografías gratuitas.

La detección oportuna y las revisiones médicas forman parte de las estrategias para identificar posibles alteraciones en las mamas. La frecuencia y el tipo de estudio deben determinarse de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y familiares y las recomendaciones del personal de salud.

Cáncer de mama: el acompañamiento también importa durante el tratamiento

Durante el encuentro, la alcaldesa reconoció a las mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y destacó que el apoyo no debe terminar cuando concluye un tratamiento.

Rojo de la Vega subrayó que quienes atraviesan la enfermedad pueden experimentar miedo, cansancio e incertidumbre, por lo que es importante ofrecerles espacios de confianza en los que puedan expresar sus emociones y pedir ayuda.

“Se vale cansarse, se vale tener miedo, se vale llorar, se vale pedir ayuda”, expresó.

Con este mensaje, la funcionaria llamó a mantener la cercanía con las pacientes y evitar que tengan que afrontar solas las distintas etapas de la enfermedad. La solidaridad, añadió, implica escuchar, acompañar y brindar apoyo sin minimizar las dificultades que pueden surgir durante el diagnóstico y la atención médica.

En la reunión participaron artistas, periodistas e influencers, entre ellas Mayte Carranco, Jenny García, Vielka Valenzuela, Gaby Elizalde, Zitlali Núñez y Vanessa Arias. Algunas de las asistentes compartieron testimonios relacionados con sus experiencias y las acciones que han impulsado para apoyar a otras mujeres.

La Alcaldía Cuauhtémoc realizó una jornada de concientización y salud denominada Feria Cuauhtémoc Rosa: Tócate. Durante el evento, personal especializado brindó explicaciones prácticas con modelos anatómicos sobre técnicas de autoexploración mamaria para la detección oportuna de anomalías. Las asistentes participaron en dinámicas informativas y se congregaron en la explanada portando sombrillas de color rosa.

Aumenta la red de Puntos Violeta

Como parte de la visita, Isabella Café recibió el distintivo Joyas de la Cuauhtémoc, iniciativa que reconoce a establecimientos por la calidad de sus productos y servicios, además de promover el consumo local.

El negocio también se incorporó a la red de Puntos Violeta, una iniciativa vinculada con la creación de espacios seguros para las mujeres.

El distintivo Joyas de la Cuauhtémoc incluye un código QR que permite consultar un micrositio con información sobre la iniciativa y los establecimientos participantes.

Durante su intervención, Rojo de la Vega sostuvo que la construcción de una ciudad con mejores condiciones para sus habitantes requiere la participación de distintos sectores de la sociedad, además de las acciones impulsadas desde el gobierno.

“Creo que una ciudad mejor no se hace solamente desde un gobierno, se hace con personas que se preocupan por otras personas”, afirmó.

La alcaldesa agregó que su administración continuará trabajando para generar servicios, alianzas y espacios seguros. Asimismo, reiteró su llamado a las mujeres a preguntar, solicitar ayuda y tender la mano a quienes lo necesiten.

El mensaje puso el acento en dos aspectos complementarios de la lucha contra el cáncer de mama: la importancia de atender la propia salud mediante revisiones médicas y la necesidad de construir redes de apoyo que faciliten el acceso a información y acompañamiento durante la enfermedad.

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