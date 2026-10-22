Influencers, modelos y escritoras: así viven hoy en EEUU las mujeres vinculadas a “El Chapo” Guzmán

Entre transmisiones en vivo, libros autobiográficos y comunicados públicos, Emma Coronel, Lucero Sánchez y Valeria Rubí Quiroz enfrentan de manera distinta su vínculo con el exlíder del Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Las mujeres que mantuvieron relaciones sentimentales con Joaquín “El Chapo” Guzmán han encontrado distintas formas de mantenerse bajo los reflectores después de que sus vínculos con el líder del Cártel de Sinaloa se hicieran públicos.

Para algunas, ese pasado se convirtió en una plataforma para reinventarse; para otras, es una historia que ya no quieren contar. Emma Coronel Aispuro monetiza su exposición en transmisiones en vivo; Lucero Sánchez concede entrevistas de horas sobre su romance con el capo; mientras que Valeria Rubí Quiroz defiende su derecho a dejar atrás esa etapa.

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Las tres intentan proyectar una imagen que va más allá de su relación con el capo, aunque esa historia siga despertando el interés del público y condicionando la forma en que son conocidas. Sus trayectorias, sin embargo, muestran estrategias distintas para lidiar con un pasado que las mantiene en el foco mediático.

Aunque hoy comparten el espacio público, sus historias con Guzmán tuvieron consecuencias muy distintas. Emma Coronel cumplió una condena federal por narcotráfico y lavado de dinero; Lucero Sánchez colaboró con las autoridades estadounidenses como testigo en el proceso contra el capo, mientras que Valeria Rubí Quiroz nunca enfrentó cargos penales por su relación con él, que ocurrió cuando era menor de edad. Hoy, las tres viven en Estados Unidos.

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Emma Coronel: de esposa de El Chapo a figura del streaming

Emma Coronel ha reinventado su vida, ahora como creadora de contenido. (IG: emma.coronel.official)

A diferencia de las otras dos, Coronel no evita el tema de su matrimonio con Guzmán: lo convierte en material recurrente para sus transmisiones en vivo. Tras salir de prisión el 13 de septiembre de 2023, luego de cumplir 36 meses de condena por conspiración para traficar drogas y lavar dinero, reconstruyó su imagen pública como modelo e influencer, pero lo hizo sin despegarse nunca de la historia que la hizo famosa.

En una transmisión reciente en la plataforma Kick, por ejemplo, reveló que sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, mantienen comunicación directa con su padre, pese a que documentos judiciales confirman la cancelación de llamadas telefónicas entre Guzmán y sus hijas desde mayo de 2023. “Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”, declaró ante su audiencia.

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En otra transmisión, también ha contado detalles de su relación con el narcotraficante, desde el cómo se conocieron hasta los detalles que tenía para enamorarla. Incluso se le ha visto feliz cantando narcocorridos dedicados a su esposo en fiestas privadas, como “El Niño de la Tuna”.

Emma Coronel es influencer y modelo. (Capturas de pantalla)

Tras salir de prisión, Emma Coronel también participó en el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, de Oxygen, estrenado en noviembre de 2025, donde repasó su versión completa del matrimonio con Guzmán, su paso por prisión y el proceso de reconstrucción personal tras recuperar la libertad. El proyecto se convirtió en una pieza central de su nueva estrategia mediática, al posicionarla como protagonista de su propio relato.

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Retomó el modelaje y debutó en septiembre de 2024 en la Semana de la Moda de Milán con la diseñadora April Black Diamond. Ese mismo año apareció en el videoclip “La Señora”, de su propia abogada, Mariel Colón, quien bajo el nombre artístico “Mariel La Abogada” lanzó una carrera musical aprovechando su cercanía con el entorno de Guzmán.

Emma Coronel en Milan Fashion Week. (April Black Diamond)

En paralelo, desarrolló proyectos propios de negocio: “Cuerpo que brilla”, una guía digital de entrenamiento y bienestar, y ThreeFourSeven, una marca de fajas moldeadoras en colaboración con la influencer Graciela Montes.

En octubre de 2026, Coronel anunció en otra transmisión que su libertad condicional terminó un año antes de lo previsto. “Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, afirmó.

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Explicó que un juez federal determinó adelantar la conclusión de su proceso tras una investigación sobre su comportamiento: “El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”.

Días después, trascendió que había presentado una demanda contra la editorial Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por el uso no autorizado de una fotografía suya en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández. Su abogado, Hugo Torres, explicó que la acción legal busca una reparación económica basada en las más de 200,000 copias vendidas del libro.

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Actualmente, Coronel acumula 1 millón de seguidores en Instagram, con apenas 55 publicaciones en su cuenta; aunque intentó despegar en TikTok, su cuenta ha sido cancelada. Su actividad más constante ocurre en Kick y YouTube, donde ahora lleva a cabo el proyecto de streaming llamado “Los Rancheritos”.

Lucero Sánchez: el libro y la gira de entrevistas como estrategia

La entrevista fue publicada este 11 de septiembre de 2026 en el canal de Youtube Doble G. Crédito: Redes Sociales

Lucero Guadalupe Sánchez López, conocida como “La Chapodiputada”, construyó su imagen pública sobre una base distinta: no la improvisación de un live, sino un proyecto editorial formal. Publicó el libro autobiográfico La Chapo Diputada: Mi historia con el señor de la montaña, donde relata su historia desde sus orígenes en Cosalá, Sinaloa, hasta el juicio que enfrentó en Estados Unidos.

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Fue diputada local en Sinaloa entre 2013 y 2016, por una alianza entre PAN, PRD y PAS, cargo del que fue desaforada tras hacerse pública su relación con “El Chapo”. Ese vínculo quedó expuesto durante el juicio del capo en Nueva York, cuando ella testificó ante la corte y entregó miles de mensajes personales como evidencia, refiriéndose a Guzmán como “mi esposo”.

La propia Emma Coronel reconoció después, en el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, el impacto emocional que le causó enterarse públicamente de esa infidelidad: “Duele saber que no fui la única. Que antes, después y durante... hubo otras mujeres”.

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Lucero Sánchez López publicó su primer libro. (Captura de pantalla | Amazon)

Sánchez fue detenida en julio de 2017 al ingresar a Estados Unidos, donde posteriormente atestiguó contra Guzmán en el llamado juicio del siglo. Gracias a ese acuerdo, obtuvo beneficios migratorios que le permitieron quedarse en el país junto con sus hijos, a quienes logró sacar de México. Actualmente se encuentra en proceso de obtener la residencia permanente, y en otra entrevista mencionó estar tramitando también la ciudadanía estadounidense.

Apenas en septiembre pasado concedió una entrevista extensa al youtuber “Gusgri”, publicada bajo el título “Ni en Estados Unidos se me esconde: la ex del Chapo cuenta todo”, aunque también le ha dado entrevistas a Adela Micha y Luis Chaparro, en donde ha narrado la violencia que sufrió en su relación con el sinaloense y por qué se quedó a su lado.

Hoy Lucero Sánchez se dedica a la venta de productos de belleza. En TikTok acumula 55,500 seguidores y 309,200 likes, con una actividad menos orientada al entretenimiento constante que la de Coronel.

Valeria Rubí “La Gringuita”: la mujer que ya no quiere hablar de El Chapo

Valeria Rubí en el podcast de Gusgri. (Infobae)

De las tres, Valeria Rubí Quiroz, conocida como “La Gringuita”, es la que más activamente ha intentado despegarse del tema, aunque su fama inicial también haya nacido de ahí. Originaria de California, mantuvo una relación con Guzmán cuando ella era menor de edad, mientras el capo ya estaba casado con Emma Coronel.

Después de esa relación, a los 18 años, inició un romance con René Arzate García, alias “La Rana”, hoy uno de los operadores más buscados por Estados Unidos, con cargos de narcoterrorismo y una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura. Se conocieron en un restaurante de sushi en Culiacán.

Quiroz relató en el podcast de Gusgri, en marzo de 2024, que Arzate la consentía con flores mensuales durante su embarazo y peluches de rana, en referencia a su apodo, y que ambos se tatuaron una rana como símbolo de su vínculo, tatuaje que ella luego se borró por presión de una pareja posterior.

(Instagram: @itsvaleriarubyduh)

De esa relación nació su hija, Mía Ener, nombre que es “René” al revés. La relación terminó luego de un escándalo mediático que la vinculó falsamente con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, rumor que ella desmintió categóricamente: “Nunca tuve nada con él. Él sabe que entre él y yo nunca pasó nada”. Tras la ruptura, perdió contacto con Arzate, aunque expresó su deseo de que su hija lo conozca algún día.

La última vez que Quiroz habló a fondo públicamente sobre su pasado con Guzmán fue en junio de 2024, en el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, donde también habló de su faceta como empresaria. Desde entonces, su estrategia pública ha sido más bien de contención.

Esa contención se hizo explícita el 27 de septiembre de 2026, cuando publicó un comunicado en Instagram para responder a la “cantidad de mensajes y hate” que había recibido por especulaciones sobre si ella era “la novia, la esposa, la amante”.

En el texto, escribió: “Si después decidí no seguir dando entrevistas ni hablando sobre ‘el señor’, fue simplemente porque para mí ese capítulo terminó. Fue una etapa de mi vida, tuvo momentos bonitos, dejó aprendizajes y forma parte de mi historia. Se contó porque me pasó a mí, no porque yo quiera vivir atada a ella para siempre”.

(Instagram: @itsvaleriarubyduh)

La posdata del comunicado fue la más directa: “Yo no tengo hijos en común con ‘el señor’ ni soy su esposa; por lo tanto, ese respeto, consideración y compromiso corresponden a otras personas. Yo respeto mi lugar, mi historia y, sobre todo, mi presente”.

En el cuerpo del texto se definió a sí misma como “comunicadora, entrevistadora, podcaster, modelo y creadora de contenido”, insistiendo en que su vida “no gira alrededor de ningún hombre”.

Hoy conduce un podcast propio llamado Pijamas Podcast, donde aborda temas de la vida cotidiana, y se dedica también al modelaje. En Instagram acumula 718,000 seguidores con 613 publicaciones. En TikTok suma 55,600 seguidores y 406,400 likes.

El universo de mujeres vinculadas a Guzmán es más amplio que estas tres historias. Griselda López Pérez, segunda esposa del capo y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López, cruzó hacia Estados Unidos en mayo de 2025 junto con otros 16 familiares, pero a diferencia de Coronel, Sánchez y Quiroz, su paradero actual se desconoce.

Tampoco existe registro público de Alejandrina Salazar Hernández, primera esposa de Guzmán, desde la extradición del capo en 2016. Y Zulema Yulia Hernández, quien mantuvo una relación con él durante su reclusión en Puente Grande entre 2000 y 2001, fue asesinada a manos de Los Zetas en 2008.