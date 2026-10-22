Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el inicio de la Serie Mundial 2026

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Serie Mundial 2026 de la MLB tendrá un duelo inédito por el campeonato entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays. Ambas franquicias buscarán conquistar por primera vez el Trofeo del Comisionado, en una final que reunirá a dos de los equipos más destacados de la temporada regular.

Los Cerveceros afrontarán el desafío después de eliminar a los Dodgers de Los Ángeles con una barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Rays, por su parte, aseguraron su lugar en el Clásico de Otoño tras superar a los Guardianes de Cleveland y ganar los últimos tres partidos de la serie.

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Para Milwaukee, la clasificación significa regresar a la Serie Mundial después de 44 años, pues su última participación ocurrió en 1982. Tampa Bay volverá a disputar el título por primera vez desde 2020.

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: fecha, horario y dónde ver la Serie Mundial 2026

La disputa por el campeonato comenzará el viernes 23 de octubre, cuando los Brewers reciban a los Rays en el American Family Field de Milwaukee. El primer lanzamiento está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados mexicanos podrán seguir los partidos mediante distintas opciones de televisión y streaming: TUDN a través de ViX, Canal 9, MLB.TV, ESPN y Disney+ Premium, además de otras alternativas de televisión de paga y plataformas digitales.

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Milwaukee tendrá la ventaja de jugar como local gracias a su mejor récord durante la campaña regular. Por ello, los dos primeros encuentros se celebrarán en su estadio, antes de que la serie se traslade a San Petersburgo, Florida.

Si la definición del campeonato requiere más partidos, el sexto y el séptimo juego se realizarán nuevamente en Milwaukee.

Brewers llegan tras una temporada histórica y una barrida sobre los Dodgers

(Kirby Lee-Imagn Images)

Milwaukee construyó su camino a la final con una campaña regular de 103 victorias y 59 derrotas, registro que representó la mejor marca de las Grandes Ligas y un récord para la franquicia.

En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Cerveceros no necesitaron más de cuatro partidos para eliminar a los Dodgers, vigentes campeones, y conseguir su boleto al Clásico de Otoño con un contundente 4-0.

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Entre sus principales figuras ofensivas se encuentra el venezolano Jackson Chourio, de 22 años, quien comparte protagonismo con William Contreras y Jake Bauers. Este último fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la final de la Liga Nacional.

En el cuerpo de lanzadores también sobresalen el relevista dominicano Abner Uribe y Jacob Misiorowski, quien cuenta con una recta que supera las 100 millas por hora.

Tampa Bay Rays superaron a Cleveland con tres victorias consecutivas

(Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

Los Rays consiguieron su clasificación después de imponerse 4-2 a los Guardianes en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay cerró la eliminatoria al ganar los últimos tres encuentros, incluido el partido definitivo, que terminó con marcador de 7-3.

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En ese triunfo fueron determinantes los cuadrangulares de Junior Caminero y Yandy Díaz. Caminero, dominicano de 23 años, terminó la temporada regular con 42 jonrones, mientras que Díaz también contribuyó a que el equipo alcanzara la Serie Mundial.

Desde el montículo, Tampa Bay contará con el dominicano Freddy Peralta, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El lanzador formará parte de la rotación con la que los Rays intentarán frenar a la ofensiva de Milwaukee y competir por el primer campeonato en la historia de la franquicia.

Calendario completo de la Serie Mundial 2026

Juego 1: viernes 23 de octubre, Rays vs. Brewers, a las 18:00 horas.

Juego 2: sábado 24 de octubre, Rays vs. Brewers, a las 18:00 horas.

Juego 3: lunes 26 de octubre, Brewers vs. Rays, a las 18:00 horas.

Juego 4: martes 27 de octubre, Brewers vs. Rays, a las 18:00 horas.

Juego 5*: miércoles 28 de octubre, Brewers vs. Rays, a las 18:00 horas.

Juego 6*: viernes 30 de octubre, Rays vs. Brewers, a las 18:00 horas.

Juego 7*: sábado 31 de octubre, Rays vs. Brewers, a las 18:00 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Los juegos cinco, seis y siete solo se disputarán si son necesarios.