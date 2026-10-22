Olympiacos vs Sparta Praga: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Hormiga González en la UEFA Europa League

El delantero mexicano buscará su segunda anotación dentro de la competencia continental, luego de marcar gol en su debut ante el Jagiellonia Bialystok, (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Olympiacos FC se enfrentará al Sparta Praga este jueves 22 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el en juego correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Europa League.

Después de varias semanas donde la Hormiga González ha batallado para encontrar regularidad en el once inicial del conjunto griego, habrá que ver si el mexicano es considerado por Imanol Alguacil para comenzar el encuentro.

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Armando González y la dura pelea por la titularidad en Olympiacos

Armando González ha batallado para tener minutos en las últimas jornadas. (REUTERS/Louiza Vradi)

Las últimas semanas han sido complicadas para Armando “La Hormiga” González en Olympiacos. Desde que regresó de los compromisos de Fecha FIFA con la Selección Mexicana, el delantero ha tenido dificultades para recuperar la regularidad y volver a instalarse en el once inicial.

El mexicano tuvo un inicio alentador con el club griego, al marcar cuatro goles en sus primeros partidos. Parecía encaminado a asumir un papel relevante ante la lesión de Ayoub El Kaabi, pero la llegada de Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji cambió el panorama en el ataque.

Ambos refuerzos han acumulado más minutos que González en los encuentros recientes, una situación que limita las oportunidades del delantero mexicano. Su última titularidad con Olympiacos ocurrió el 16 de septiembre de 2026, durante el partido de la UEFA Europa League ante Jagiellonia, duelo en el que anotó un gol.

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Después de ese encuentro, González disputó 15 minutos en la victoria frente a Levadiakos. Tras volver de la Fecha FIFA, no fue considerado para el clásico ante Panathinaikos.

El atacante volvió a tener actividad contra Olympique de Marsella, aunque solo jugó 24 minutos. En su compromiso más reciente de liga, frente a Panetolikos, ingresó durante 11 minutos.

De esta forma, Armando González acumula más de un mes sin comenzar un partido como titular con Olympiacos, pese al buen inicio que tuvo en su etapa con el equipo.

Cómo llega Olympiacos al encuentro de este jueves

Olympiacos busca su tercera victoria consecutiva en la UEFA Europa League. (REUTERS/Alexandre Dimou)

Olympiacos llega motivado a su próximo compromiso luego de encadenar cinco victorias entre la liga griega y la UEFA Europa League. La racha permite al equipo recuperar confianza después de un inicio irregular en la temporada.

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En el campeonato local, el conjunto de El Pireo encuentra ritmo y se mantiene a dos puntos del líder general, Panathinaikos. Los resultados recientes lo colocan de nuevo en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

El panorama también es favorable en la Europa League. Olympiacos mantiene paso perfecto después de conseguir dos triunfos en sus primeros dos partidos de la competencia, un rendimiento que fortalece sus aspiraciones de avanzar de forma directa a los octavos de final.

Ahora, con el apoyo de su afición, Olympiacos buscará imponerse al conjunto checo para sumar otros tres puntos. Una victoria le permitiría mantenerse en la parte alta de la tabla y tomar distancia de sus perseguidores en la disputa por uno de los boletos directos a la siguiente ronda.

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Actualidad del Sparta Praga

Sparta Praga busca su segunda victoria en la UEFA Europa League. (Facebook / AC Sparta Praha)

Sparta Praga no tiene el mejor inicio en la liga de República Checa. El equipo se ubica en la quinta posición, lejos de su rival de ciudad, que encabeza la clasificación con 27 puntos.

La distancia entre ambos es de ocho unidades. Aunque todavía queda una parte importante de la temporada, la diferencia comienza a tomar relevancia en la pelea por los primeros lugares.

El panorama es distinto en la UEFA Europa League. Sparta Praga suma cuatro puntos después de golear al Ararat Armenia en su debut y empatar ante Lillestrøm en la segunda jornada.

Por ello, el conjunto checo buscará mantener el nivel que muestra en el torneo continental para seguir sumando unidades. El objetivo es colocarse en posición de clasificar, al menos, a la ronda de playoffs..

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Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Olympiacos y Sparta Praga podrá seguirse este jueves 22 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN 2 y Disney+