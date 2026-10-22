Badabun contra Telemundo, CNN y Televisa: quién tiene más seguidores en redes

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La mayor comunidad digital entre los medios en español incluidos en una revisión se ha hecho tendencia en redes sociales luego de que la pregunta sobre “quién tiene mayor números de seguidores” generara en plataformas como Google Trends la busqueda de dicha respuesta.

Se trata de una publicación periodistica de Adriana González, donde comparó las cifras de medios como Telemundo, Badabun, CNN y Televisa. Los resultados se han hecho virales.

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Con 168.26 millones de seguidores acumulados en siete plataformas, la marca supera por cerca de 100 millones a Telemundo, que reúne alrededor de 68.4 millones.

El ejercicio, con cifras al 7 de octubre de 2026, comparó a Badabun con otros 28 medios de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile y España. La revisión buscó contrastar una frase que la empresa utiliza en sus perfiles: “El medio en español más seguido del mundo”.

Los resultados respaldan su liderazgo dentro de la muestra analizada, aunque el alcance de la comparación tiene límites, ya que contabiliza seguidores de distintas redes, combina fuentes de información y no constituye un censo de todos los medios en español.

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Facebook concentra su mayor comunidad: qué medio ganó en esta categoría

La principal fortaleza de Badabun está en Facebook, donde registra 74 millones de seguidores. Esa cifra, por sí sola, supera el total que Telemundo acumula en las siete plataformas consideradas.

YouTube es su segunda comunidad más numerosa, con 47.6 millones de suscriptores. Le siguen TikTok, con 21.4 millones, e Instagram, con 21.3 millones. El resto del recuento corresponde a Threads, con 2.9 millones; WhatsApp, con 643,555, y X, con 413,600.

En Facebook, la distancia también es amplia frente a otras marcas de televisión y noticias. Las Estrellas suma 31 millones de seguidores; Canal RCN, 29 millones; Telemundo y ESPN Fans, 22 millones cada uno, y Azteca Noticias, 20 millones, de acuerdo con las cifras recogidas en la investigación.

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Cómo se construyó la comparación

Adriana González explicó que utilizó como punto de partida una tabla elaborada por un periodista de El Diálogo con información del 5 y 6 de octubre. Después contrastó las cifras de Badabun en sus siete plataformas y los registros de Facebook de los competidores mediante capturas de las páginas oficiales. También incorporó 11 medios que no aparecían en la tabla original.

El criterio fue considerar las cuentas principales y verificadas de cada marca, utilizar las mismas siete plataformas y distinguir los seguidores de los “Me gusta”.

Para las redes de los competidores distintas de Facebook, el ejercicio recurrió a información de Social Blade y HypeAuditor. Por ello, el ranking combina contadores consultados directamente con datos de herramientas de medición.

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De acuerdo con la autora, el volumen acumulado permite comparar el tamaño de las comunidades de cada marca, pero no equivale a una audiencia de 168 millones de personas diferentes. Un usuario que sigue a Badabun en Facebook, Instagram y TikTok aparece tres veces en la suma.

La medición tampoco determina cuántas personas ven sus publicaciones, cuánto interactúan con ellas o qué tráfico generan hacia otros espacios digitales. No evalúa la calidad de los contenidos ni la autenticidad de las cuentas seguidoras.

Con esas precisiones, el recuento muestra la dimensión de la comunidad que Badabun ha construido en redes sociales, dentro de los medios analizados y para la fecha del registro, su total de seguidores fue aproximadamente 2.5 veces el de Telemundo, su competidor más cercano en la clasificación.

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