Euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,99 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,47% respecto al precio de cierre anterior de 20,68 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,5%, aunque su desempeño interanual muestra una bajada del -0,61%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, al alza durante dos jornadas consecutivas frente al peso mexicano.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a peso mexicano se sitúa en 8,85%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,12%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.