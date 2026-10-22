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¿Por qué Andrés Gudiño es titular en Cruz Azul y Kevin Mier está en la banca? Joel Huiqui lo explica

El técnico celeste habló después del triunfo 1-2 ante Pachuca

Joel Huiqui habló después del triunfo 1-2 ante Pachuca (REUTERS)
Joel Huiqui habló después del triunfo 1-2 ante Pachuca (REUTERS)
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Joel Huiqui explicó que Andrés Gudiño fue titular en los dos partidos más recientes de Cruz Azul porque el cuerpo técnico consideró que tenía las condiciones para responder en la portería, al igual que Kevin Mier, en la recta final del torneo.

El técnico celeste habló después del triunfo 1-2 ante Pachuca, el miércoles pasado, en el Estadio Hidalgo, durante la jornada 13. En conferencia de prensa, Huiqui señaló que la decisión no cerró la competencia en el arco y sostuvo que ambos guardametas han mostrado condiciones cuando recibieron una oportunidad.

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“Hoy yo lo que considero y lo que yo propuse para estos dos partidos fue que jugara Andrés también, porque él tiene la capacidad para hacerlo, así como Kevin lo puede hacer sin problema”, dijo Huiqui.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

Gudiño apareció desde el inicio en los dos compromisos recientes de Cruz Azul, contra Juárez y contra Pachuca, una elección que abrió la discusión sobre la ausencia de Mier en la alineación titular. Huiqui sostuvo que la rotación respondió a la confianza que existe en ambos porteros.

Huiqui mantiene abierta la disputa por la portería

El exdefensa afirmó que Mier también puede asumir la titularidad sin problemas. Para Huiqui, tener dos porteros disponibles con actuaciones positivas cuando les ha tocado participar representa una alternativa para el cuerpo técnico en un tramo decisivo del campeonato.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes

La postura fue que la competencia permanece abierta para todos los futbolistas del plantel. La elección de Gudiño para los últimos dos partidos no significa que Mier haya perdido definitivamente su lugar ni que la portería tuviera una jerarquía inamovible.

Andrés Gudiño recibió la oportunidad de sumar minutos consecutivos mientras Cruz Azul pelea por acercarse a los puestos de clasificación. El arquero mexicano fue elegido para iniciar en una fase en la que el margen de error se redujo rumbo al cierre de la fase regular.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Carlos Rotondi during the match REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Carlos Rotondi during the match REUTERS/Luis Cortes

Cruz Azul busca cerrar la jornada 13 cerca de la liguilla

El triunfo 1-2 sobre Pachuca permitió a Cruz Azul sostener su camino hacia la liguilla. Huiqui indicó que el equipo tenía claros sus objetivos, aunque insistió en que el propósito colectivo debía estar por encima de las metas individuales.

El auxiliar relató que ese tema se abordó con los jugadores antes de la conferencia. Consideró que cada integrante del plantel entendió cuáles eran las metas del torneo, pero remarcó que el compromiso compartido fue el elemento que podía unir al equipo.

Para Huiqui, la convicción colectiva debía imponerse sobre la búsqueda de minutos o titularidades. Su argumento fue que la disposición de cada futbolista para responder desde el rol asignado podía marcar diferencias en los partidos restantes.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui during the match REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui during the match REUTERS/Luis Cortes

El auxiliar planteó que la plantilla entendió la necesidad de responder sin importar si cada jugador iniciaba el partido o ingresaba como relevo. La exigencia, según su explicación, se mantuvo para los porteros y para el resto de las posiciones.

Huiqui cerró su explicación con la meta que había trazado el grupo: sostener un buen funcionamiento futbolístico, ganar partidos y llegar al cierre del torneo en posiciones que permitieran a Cruz Azul disputar la fase final.

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