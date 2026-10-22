México

Corona Capital 2026: la DJ colombiana Ela Minus, pide que la presencia femenina en festivales sea ‘lo normal, no la excepción’

En el panel 'Voces del Corona Capital', organizado por Grupo Modelo y OCESA, la artista latinoamericana defendió que los bookers son quienes pueden equilibrar los carteles al prestar atención a todas las escenas musicales

La cantante y productora de música electrónica Ela Minus fue destacada como la artista Highlight EQUAL Andes del mes de enero en Spotify - crédito @elaminus/Instagram
La DJ aseguró sentir una responsabilidad particular por ser mujer y latinoamericana en un circuito de festivales donde esa doble condición sigue subrepresentada- crédito @elaminus/Instagram
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La colombiana Ela Minus utilizó un video difundido durante el panel “Voces del Corona Capital” para plantear un debate sobre la representación femenina en los carteles de festivales musicales. La conferencia se realizó en la Cervecería Modelo de México, organizada por Grupo Modelo y OCESA a un mes de la edición 16 del festival, programada del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La DJ aseguró sentir una responsabilidad particular por ser mujer y latinoamericana en un circuito de festivales donde esa doble condición sigue subrepresentada. Afirmó que se toma en serio “el honor de estar ahí, de ser mujer, de ser latina” y adelantó un showcase inédito para esta edición, con el objetivo de inspirar a otras mujeres a dedicarse a la música.

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La artista colombiana desea que la inclusión de mujeres en los megafestivales latinoamericanos cada vez se convierta más en una normalidad. (Crédito: Raúl A. González /Infobae México)

El mensaje de Ela Minus en el panel

Durante la proyección del video, la artista explicó que la inclusión de mujeres en los carteles ya no debería discutirse como una excepción. Según relató, le parece “hermoso” que festivales como Corona Capital traten la representación femenina “como lo normal, como lo que tiene que ser ahora”.

Minus sostuvo que el camino hacia una representación real, y no simbólica, depende del trabajo de los encargados de programación. Afirmó que, en la medida en que los bookers presten atención a todas las escenas musicales, “naturalmente se va a balancear la balanza, porque hay artistas femeninas increíbles en todos los géneros”.

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La artista detalló que su regreso al festival, cinco años después de su primera presentación, responde a su trabajo musical y no a una cuota. “He demostrado que merezco estar ahí”, declaró, y agregó que lo único que le corresponde es seguir mejorando su propuesta.

Sobre el mensaje que busca transmitir con su show, Minus expresó su deseo de que alguna niña o mujer que la vea “se sienta libre, se inspire, llegue a su casa esa noche y empiece a trabajar” en su propia música.

La evolución de la presencia femenina en Corona Capital

Dua Lipa ; Radical Optimism Tour; Estadio GNP ; Corona Capital ; mexico-entretenimiento
La primera vez que Dua Lipa se presentó en México fue en el Corona Capital 2017. Crédito: Cuartoscuro

El peso de las mujeres en el cartel de Corona Capital ha variado de forma notable a lo largo de sus 16 ediciones. En 2019, año del décimo aniversario del festival, las mujeres representaron el 39% del lineup si se contabilizan las agrupaciones mixtas, de acuerdo con un análisis del cartel de ese año. Esa cifra bajaba al 18% al considerar solo a solistas o bandas integradas completamente por mujeres. Billie Eilish, con 17 años en ese momento, fue la única mujer entre los headliners de esa edición.

Para 2021, el mismo tipo de medición documentó una reducción: 15 de los 54 actos del cartel tenían presencia femenina sin contar bandas mixtas, lo que equivalía al 27% del total. De los nueve headliners de ese año, solo dos fueron mujeres: St. Vincent y LP, quienes además se presentaron el mismo día.

La tendencia mostró un repunte en 2024, cuando se reportó que el festival alcanzó un 48% de representación femenina entre grupos y solistas del cartel, aunque otras mediciones de ese mismo ciclo calcularon 17 actos femeninos o mixtos sobre un total de 48 bandas.

En 2025, un estudio sobre brecha de género señaló que 26 de los 69 actos del cartel fueron de mujeres. Esa edición tuvo como headliners femeninas a Garbage, Chappell Roan y Aurora durante los dos primeros días del festival, un dato que contrasta con lo que ocurrirá en 2026, cuando los tres días estarán encabezados por actos masculinos: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

Lo que dicen los estudios sobre la brecha de género en festivales mexicanos

La artista colombiana Ela Minus anunció el lanzamiento de su siguiente álbum de estudio para el primer semestre de 2027, a falta de terminar las etapas de mezcla y masterización - crédito @elaminus/Instagram
De acuerdo con ese estudio, 24,7 de cada 100 actos anunciados en festivales mexicanos tuvieron presencia femenina durante 2025, una mejora de 2,7 puntos porcentuales respecto al 22% registrado en 2024 crédito @elaminus/Instagram

El panorama de Corona Capital se inscribe en una tendencia más amplia documentada por distintas investigaciones sobre la industria musical en México. El Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, elaborado por Sonoridad MX bajo el título “¿Y dónde están las músicas?”, analizó 54 festivales realizados en el país durante 2025 y registró mil 553 actos anunciados: mil 168 masculinos y 385 femeninos.

De acuerdo con ese estudio, 24.7 de cada 100 actos anunciados en festivales mexicanos tuvieron presencia femenina durante 2025, una mejora de 2.7 puntos porcentuales respecto al 22% registrado en 2024, cuando se analizaron 71 festivales. El propio estudio advierte que ese avance es “frágil, irregular y dependiente de decisiones” de programación, y no de compromisos estructurales de la industria.

Otro reporte, elaborado por tres organizaciones dedicadas a medir la equidad en la industria musical latinoamericana, encontró que en las alineaciones analizadas solo el uno por ciento corresponde a bandas integradas exclusivamente por mujeres, el 19% a solistas y el 7% a bandas mixtas. Detrás del escenario, la situación tampoco es equilibrada: solo el 38% de quienes trabajan en el área de management son mujeres.

Ese mismo reporte ubicó a Corona Capital en una posición relativamente favorable frente a otros festivales mexicanos de gran escala. Mientras el festival de Grupo Modelo y OCESA tuvo 26 actos femeninos sobre 69 totales en 2025, el Flow Fest registró solo 15 mujeres en un cartel de más de 90 participantes, sin ninguna headliner. El Vive Latino 2026, por su parte, no superó las 15 artistas femeninas en una selección de 58 bandas de rock.

El cartel de la edición 2026

La colombiana fue reconocida por la plataforma, pocos días antes del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, 'DIA' - crédito @elaminus/Instagram
El domingo 22, jornada que cerrará The Strokes, el cartel incluye a Ela Minus, Lola Young, Santigold, Purity Ring, Angine de Poitrine, Céline Dessberg, Moyka y Ninajirachi, entre otros proyectos encabezados por mujeres. @elaminus/Instagram

La edición número 16 de Corona Capital reunirá a más de 65 proyectos musicales internacionales durante tres jornadas. El cartel confirmado incluye nombres femeninos distribuidos en los tres días del festival.

El viernes 20 de noviembre, encabezado por Gorillaz, contará con la participación de CHVRCHES, CMAT, Anna Luna, Darianna Everett, Grace Ives, Olive Jones, Sofia Isella y Violet Grohl, entre otras artistas.

El sábado 21, con Twenty One Pilots como acto principal, suma a Baby Queen, Jordana, Maisie Peters, Peaches, Princess Chelsea y Σtella en la programación del día.

El domingo 22, jornada que cerrará The Strokes, el cartel incluye a Ela Minus, Lola Young, Santigold, Purity Ring, Angine de Poitrine, Céline Dessberg, Moyka y Ninajirachi, entre otros proyectos encabezados por mujeres.

A diferencia de la edición 2025, donde Chappell Roan y Aurora encabezaron jornadas completas del festival, en 2026 los tres headliners principales de cada día son proyectos liderados por hombres o grupos mixtos sin frente femenino declarado, aunque se destacó la presencia de talento femenino distribuido en distintas vertientes musicales dentro del lineup general.

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