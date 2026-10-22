Alix Bauer comparte su última publicación junto a su esposo Jack Derzavich tras su muerte

La cantante Alix Bauer posa en una pista de bolos durante una sesión fotográfica. (Instagram)

Guardar

Alix Bauer, exintegrante de Timbiriche, mantiene en privado uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su esposo, el empresario Jack Derzavich, con quien compartió más de 30 años de matrimonio.

Aunque la cantante ha evitado hablar públicamente de su pérdida, algunas publicaciones en redes sociales permiten conocer detalles de la historia que construyeron juntos.

PUBLICIDAD

Una de las fotografías más significativas que conserva en Instagram data del 18 de marzo de 2018, cuando celebraron 23 años de casados. Junto a la imagen, Alix dedicó unas palabras a la relación que habían formado y al futuro que todavía imaginaban.

“Hace 23 años hicimos un pacto para recorrer un camino que no sabíamos a dónde, ni cómo nos llevaría, pero hoy vemos juntos el mismo horizonte y el futuro que aún queremos para dos. Gracias por esta rueda de la fortuna que sigue girando. Te amo”, escribió.

La cantante también publicó una fotografía familiar el 10 de junio de 2017, durante la graduación de uno de sus hijos, acompañada de un mensaje breve: “Nuestra familia”.

La cantante Alix Bauer conmemora veintitrés años de matrimonio mediante un mensaje y una fotografía frente al mar en la red social Instagram. (Instagram)

¿Qué publicó Alix Bauer tras la muerte de Jack Derzavich?

En una de sus publicaciones más recientes relacionadas con su duelo, Alix compartió una fotografía del cielo y escribió un mensaje que fue interpretado como una dedicatoria a su esposo.

PUBLICIDAD

“Ahora que las palabras no logran expresar todo lo que quiere decir mi alma, lo traduce un suspiro y tú, lo habitas todo”, expresó.

La cantante no mencionó directamente a Derzavich ni explicó el contexto de la imagen. Sin embargo, la publicación apareció en medio de los mensajes con los que su familia ha recordado al empresario.

Su hija Mijal también compartió una dedicatoria con motivo del cumpleaños de su padre, en la que describió la dificultad de afrontar su ausencia.

“No sé muy bien cómo se celebran los cumpleaños cuando ya no estás aquí. Sigo sin entender cómo se vive con tu ausencia. Hoy mi corazón te busca más y mi alma anhela un poquito de calma”, escribió.

En el mismo mensaje recordó su voz, sus abrazos y la tranquilidad que le transmitía. “Papi, qué difícil es extrañarte”, añadió.

Alix Bauer y Jack Derzavich posan junto a un joven graduado con toga y birrete durante una ceremonia académica. (Facebook)

¿Cuándo murió Jack Derzavich, esposo de Alix Bauer?

De acuerdo con información publicada por Diario Judío, Jack Derzavich murió el 3 de diciembre de 2025, a los 60 años. Hasta ahora, no se han difundido públicamente detalles confirmados sobre la causa de su fallecimiento.

PUBLICIDAD

El Festival Internacional de Cine Judío de México también expresó sus condolencias a la familia y mencionó a Alix y a sus tres hijos: Moisés, Danna y Mijal.

“Nos unimos con profundo cariño al duelo por la partida de Jack Derzavich Kahan. Acompañamos a Alix Bauer, a sus hijos Moisés, Danna y Mijal, y a toda su familia en este difícil momento. Que su memoria sea siempre bendición. Fuerte abrazo”, publicó la organización.

Alix y Jack se casaron en 1995 y mantuvieron su vida familiar lejos de la exposición mediática. A casi diez meses de la muerte del empresario, las publicaciones de la cantante y sus hijos mantienen presente el recuerdo de quien fue una figura central en su familia.

PUBLICIDAD