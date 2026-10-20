México

Avena trasnochada con zanahoria para desayunar: receta cremosa y saludable para hacer en 5 minutos

La preparación busca resolver el desayuno de la mañana con una receta inspirada en el sabor de la tarta de zanahoria y con un topping de yogur tipo frosting

Frasco de vidrio con avena, semillas, yogur, zanahoria y nueces, rodeado por cuencos con nueces, zanahoria rallada, una cuchara y dos botellas.
Avena trasnochada con zanahoria para desayunar: receta cremosa y saludable para hacer en 5 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Avena trasnochada con zanahoria permite preparar tres desayunos cremosos en cerca de 5 minutos de mezcla: combina copos de avena, chía, yogur griego, leche de almendras y zanahoria rallada para dejar porciones listas en el refrigerador durante varios días.

La preparación busca resolver el desayuno de la mañana con una receta inspirada en el sabor de la tarta de zanahoria y con un topping de yogur tipo frosting.

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La receta rinde tres porciones, por lo que sirve para organizar desayunos de lunes a viernes o dejar opciones listas para los días con menos tiempo. La base se prepara en un recipiente amplio y después se divide en frascos o contenedores con tapa.

El resultado es una avena fría y espesa, con textura cremosa por la combinación de yogur griego, semillas de chía y el reposo en refrigeración. La zanahoria debe rallarse muy fina para que se integre a la mezcla y no quede dura al momento de servir.

La receta utiliza 100 gramos de avena para tres porciones

Para la base se requieren 100 gramos de copos de avena, equivalentes a una taza; 30 gramos de semillas de chía, 250 mililitros de leche de almendras y 250 gramos de yogur griego. Estos ingredientes forman la parte cremosa de la preparación.

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La mezcla también lleva 100 gramos de zanahoria rallada, dos cucharadas de sirope de arce o miel, una cucharadita de esencia de vainilla, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, 30 gramos de nueces picadas y una pizca de sal.

Las nueces aportan una textura crujiente que contrasta con la avena hidratada. Se puede reservar una parte para colocarlas al final, justo antes de comer, con el fin de que mantengan su consistencia.

Un frasco de vidrio con avena, chía, yogur, zanahoria rallada y nueces, sostenido por dos manos junto a una cuchara sobre una tabla de madera.
La receta utiliza 100 gramos de avena para tres porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche de almendras puede incorporarse fría y no requiere calentarse. El yogur griego ayuda a que la mezcla tenga mayor cuerpo desde el primer momento, aunque la consistencia cambia después de pasar varias horas en el refrigerador.

Zanahoria rallada y chía se mezclan en un solo recipiente

El primer paso consiste en colocar los copos de avena, las semillas de chía, la zanahoria rallada y las nueces picadas en un tazón. Después se agregan la leche de almendras y los 250 gramos de yogur griego.

La miel o el sirope de arce se añaden junto con la vainilla, la nuez moscada y la pizca de sal. La mezcla debe revolverse hasta que no queden partes secas de avena ni cúmulos de chía.

La zanahoria debe quedar distribuida en toda la preparación. Si se usa rallada en tiras gruesas, la textura puede sentirse más marcada. Rallarla fina facilita que tome humedad durante el reposo y se integre con el yogur.

Después de revolver, la avena se divide en tres recipientes individuales. También puede guardarse en un contenedor grande y servirse cada mañana, aunque las porciones separadas ayudan a tener controlada la cantidad desde el inicio.

Los recipientes deben taparse antes de llevarse al refrigerador. La avena trasnochada necesita reposo para que los copos absorban el líquido y las semillas de chía espesen la mezcla.

El topping de yogur imita el frosting de una carrot cake

La receta incluye una cobertura que busca recordar al frosting de la tarta de zanahoria. Para prepararla se mezclan 80 gramos de yogur griego, media cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de sirope de arce o miel.

El topping puede prepararse al mismo tiempo que la avena y guardarse aparte. Esta opción permite añadirlo hasta el momento de servir y conservar una capa definida sobre cada porción.

También es posible colocar el yogur endulzado desde el primer día sobre los frascos de avena. En ese caso, conviene cerrar bien los recipientes para evitar que la preparación absorba olores de otros alimentos guardados en el refrigerador.

Las nueces reservadas se agregan al final. La porción puede servirse fría, directamente del refrigerador, como una alternativa para quienes no tienen tiempo de cocinar por la mañana.

Tres desayunos quedan listos para varios días

Frasco de vidrio con avena, yogur, semillas de chía, zanahoria y nueces sobre una tabla de madera, sostenido por una persona con una cuchara dorada.
El topping de yogur imita el frosting de una carrot cake (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación funciona como una opción de meal prep porque concentra en una sola sesión la elaboración de tres desayunos. El tiempo de cinco minutos corresponde a la mezcla de los ingredientes; rallar la zanahoria, dividir las porciones y preparar el topping puede requerir unos minutos adicionales.

La avena trasnochada no necesita cocción. El reposo en frío modifica los copos y permite que la mezcla alcance una consistencia más densa. Si al día siguiente queda demasiado espesa, se puede incorporar una pequeña cantidad adicional de leche de almendras.

Si queda más líquida de lo esperado, conviene dejarla reposar más tiempo antes de servir. Las semillas de chía absorben líquido durante el almacenamiento y ayudan a espesar la preparación.

La receta admite ajustes en el endulzante. La miel y el sirope de arce cumplen la misma función dentro de la mezcla, por lo que se puede elegir uno u otro según la disponibilidad en casa.

La combinación de vainilla, nuez moscada, zanahoria y nueces busca acercarse al perfil de sabor de la carrot cake. El yogur griego colocado encima completa una preparación que se conserva en refrigeración y permite disponer de tres desayunos listos desde el primer día.

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