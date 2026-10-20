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De reducir gastos a formalizar contratación de médicos: Sheinbaum pide a Zoé Robledo plan de cinco ejes para atender al IMSS

La presidenta instrutyó revisar en qué áreas se puedn reducir costos sin afectar la atención médica

IMSS revisará todas las unidades neonatales de hospitales tras muertes de bebés en Jalisco y Durango: “Se buscar identificar fallas, no culpables”
IMSS revisará todas las unidades neonatales de hospitales tras muertes de bebés en Jalisco y Durango: “Se buscar identificar fallas, no culpables”. Crédito: Cuartoscuro
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le pidió a Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entregar esta semana el plan integral para atender las demandas de los trabajadores de dicha institución del sector salud, y que la estrategia esté conformada por cinco puntos, que van desde reducir gastos hasta formalizar contrataciones.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que instruyó a Robledo Aburto a revisar en qué áreas es posible reducir costos sin afectar la atención médica ni los servicios que presta la institución.

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La presidenta señaló que el objetivo es encontrar recursos para mejorar la propuesta económica dirigida al personal.

“Lo que le pedí a Zoé es que haga un ejercicio de ver cómo reducir gastos en ciertas áreas, que no afecte el servicio de salud”, afirmó.

Sheinbaum planteó que el documento deberá concentrar “cinco puntos muy concretos”. El alcance irá desde el incremento salarial hasta beneficios laborales y medidas para quienes reciben atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Precisó que la propuesta deberá responder a las exigencias expuestas por el personal en las reuniones con autoridades. La presidenta mencionó las solicitudes que se han planteado en los hospitales durante el proceso de diálogo.

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También indicó que aún falta incorporar a las unidades de medicina familiar. Esas instalaciones no han concluido su participación en las mesas donde se discuten las demandas de trabajadores del IMSS.

La mandataria no detalló los cinco apartados que integrarán el plan. Sí estableció que deberá ofrecer una solución que considere a los empleados y a los derechohabientes del instituto.

Zoé Robledo revisará gastos sin afectar la atención

El encargo para Zoé Robledo Aburto parte de una condición: los ajustes presupuestarios no pueden traducirse en un deterioro de los servicios de salud.

Sheinbaum sostuvo que la revisión deberá centrarse en áreas donde el IMSS pueda disminuir gastos. Los recursos que se obtengan de ese ejercicio podrían utilizarse para mejorar el aumento salarial de trabajadores.

“Para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores”, explicó la presidenta al describir el objetivo de la evaluación financiera.

El planteamiento llega después del rechazo a la oferta salarial de 6,8% para el periodo 2026-2027. La propuesta contemplaba un incremento directo de 2,9% al salario tabular y otro de 3,9% en prestaciones.

La consulta sindical realizada el 14 de octubre dejó una mayoría en contra de aquella oferta. Tras el resultado, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) abrieron nuevas conversaciones.

IMSS deberá formalizar plazas pendientes desde la pandemia

La presidenta incluyó la situación contractual de parte de la plantilla entre los asuntos que debe resolver el plan. Señaló que existen personas que aún carecen de una contratación formal.

Sheinbaum precisó que algunos casos se remontan a la pandemia. El plan deberá revisar la regularización de esas plazas junto con los asuntos salariales y las prestaciones.

“Resolver el tema de contratos, de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia”, señaló.

La mandataria no precisó cuántos trabajadores se encuentran en esa situación ni detalló el calendario para definir sus contratos. El documento que presentará Robledo deberá establecer las alternativas para atender esas solicitudes.

Sheinbaum mantiene a Zoé Robledo al frente del IMSS

La presidenta ya había descartado que la continuidad de Zoé Robledo Aburto estuviera en discusión por el conflicto laboral. El 19 de octubre afirmó que su permanencia al frente del IMSS “no está en duda”.

Sheinbaum indicó que el director general debe atender las problemáticas expuestas por el personal. La nueva oferta deberá ajustarse a los recursos disponibles del instituto.

La negociación no se limitará al porcentaje del aumento. La presidenta pidió que el planteamiento incluya prestaciones y problemas relacionados con la operación de hospitales y otras unidades médicas.

El Gobierno de México ha sostenido que las demandas legítimas de trabajadores deben atenderse. A la vez, ha señalado que cualquier ajuste debe respetar la capacidad financiera del IMSS.

Prevé nuevas reuniones con trabajadores

La mandataria informó que se reunió con representantes de los trabajadores un día antes de sus declaraciones. Añadió que tendría un nuevo encuentro ese mismo día.

“Hoy me voy a volver a reunir con el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible”, dijo al referirse a la búsqueda de acuerdos.

Sheinbaum fijó como prioridad el beneficio de quienes reciben atención en el IMSS. También mencionó a médicas, médicos y el resto del personal de salud.

La presidenta sostuvo que el plan debe permitir avances para los derechohabientes y para la plantilla del instituto, mientras continúan las reuniones entre las autoridades y los representantes laborales.

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