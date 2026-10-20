Morena solo dará seguridad a candidatos que la pidan tras asesinato de Arturo Marín, aspirante a alcaldía en Guerrero

Montiel descarta dar seguridad a candidatos a menos que lo soliciten

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La dirigente nacional de Morena. Ariadna Montiel, confirmó que los aspirantes a alguna candidatura del partido no tendrán seguridad durante el proceso electoral de 2027 a menos que así lo soliciten, ello luego del asesinato del morenista Arturo Marín, quien buscaba contender por una alcaldía en Cuajinicuilapa, Guerrero.

En conferencia de prensa este martes 20 de octubre, la dirigente morenista lamentó la muerte del morenista, quien fue asesinado la noche del sábado mientras viajaba junto a su esposa y un acompañante; él murió al momento y ellos resultaron heridos.

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Montiel envió sus condolencias a la familia de Arturo Marín y a los integrantes de Morena en Guerrero, luego de que se registrara este asesinato que sería el primero del período electoral que inició el 10 de septiembre.

La morenista señaló que debe esperarse a las investigaciones periciales sobre el caso yq ue todavía no debe asumirse que el homicidio está vinculado con el proceso electoral o a la carrera política del morenista.

“No pedemos nosotros adelantar que es derivado del proceso electoral”, afirmó al referirse al asesinato ocurrido la noche del sábado 17 de octubre, en la costa chica de Guerrero.

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La confirmación contradice la declaración previa de Ariadna Montiel y ocurre en medio de señalamientos contra Arcos por presuntos vínculos financieros con la mafia rumana.

Morena dará seguridad a candidatos que lo soliciten, será gestionado por Segob

Ariadna Montiel sostuvo que los aspirantes, candidatos o participantes que consideren que enfrentan una situación de riesgo durante el proceso electoral, pueden solicitar seguridad. Precisó que dicha solicitud deberá presentarse ante la Secretaría de Gobernación, dentro de los mecanismos previstos por la ley.

“Primero, el que lo solicite”, dijo sobre los criterios para evaluar la asignación de protección a personas que participen en los comicios.

La dirigente de Morena añadió que la seguridad no debe limitarse a los cuadros de su partido únicamente y planteó que cualquier persona candidata, sin importar su fuerza política, debe contar con condiciones para realizar actividades de campaña si acredita una necesidad de protección.

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“El proceso electoral debe tener estabilidad, seguridad”, señaló. También afirmó que el acceso a medidas de protección representa un derecho para quienes participen en una elección y perciban amenazas o riesgos en su contra, no obstante, reiteró que no será una constante ni un requisito durante el proceso electoral.

Morena descarta el uso de escoltas para candidatos: “No es nuestro estilo

La funcionaria afirmó que los integrantes de Morena no suelen utilizar seguridad personal como una práctica general, por ello descartó que vaya a convertirse en una regla para todos los candidatos durante los comicios de 2027.

“Nosotros no usamos seguridad, no es nuestro estilo”, declaró Ariadna Montiel ante medios de comunicación, pese a ello, sostuvo que esa postura no impide atender solicitudes de aspirantes o candidatos que enfrenten riesgos.

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Montiel planteó que la protección deberá valorarse cuando existan condiciones electorales y una petición formal. Añadió que las autoridades serán las encargadas de determinar la procedencia de cada caso y de establecer el nivel de resguardo necesario.