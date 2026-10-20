CMLL Grand Prix de Amazonas 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la lucha internacional en la Arena México

(Ilustración: Jesús Aviles)

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El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una noche de alto impacto con la celebración del Grand Prix de Amazonas 2026, programado para este viernes 23 de octubre en la Arena México. El certamen reunirá a representantes de distintas promociones internacionales, entre ellas All Elite Wrestling (AEW), Major League Wrestling (MLW), Maple Leaf Pro Wrestling (MLP), STARDOM y Revolution Pro Wrestling (RevPro).

La función tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre las representantes mexicanas y una selección internacional integrada por algunas de las figuras más reconocidas de la lucha libre femenil. El objetivo será conquistar el trofeo de la competencia, en una batalla que promete poner a prueba la capacidad, resistencia y experiencia de las participantes.

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Persephone quiere repetir la hazaña en el Grand Prix de Amazonas

Persephone expresó su orgullo por representar a México frente a estrellas internacionales en la Arena México, fortaleciendo su legado en el CMLL. (Foto: Óscar Reyes)

Una de las luchadoras que llegará con mayor presión será Persephone, quien buscará defender el orgullo del CMLL después de haberse coronado en la edición anterior. La actual campeona mundial femenil de la empresa intentará conseguir un segundo triunfo consecutivo en el torneo y consolidar su posición dentro de la división.

(Foto: Óscar Reyes)

Para cumplir con esa misión, contará con el respaldo de una selección que incluye a Thunder Rosa, campeona nacional femenil del CMLL; Tessa Blanchard, Olympia, Hera, Skadi, Kira, Lluvia, India Sioux, Zeuxis, Keyra y Garra Negra.

La combinación de experiencia internacional, juventud y conocimiento del cuadrilátero mexicano será uno de los factores que podrían inclinar la balanza a favor de las representantes del CMLL. Sin embargo, la competencia no será sencilla ante una selección extranjera que también cuenta con talento de primer nivel.

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Marina Shafir encabeza al equipo internacional

(Especial)

Del otro lado estará Marina Shafir, integrante de Death Riders en AEW, quien liderará a las representantes internacionales con la intención de llevarse el trofeo a casa.

El equipo visitante estará conformado por Emersyn Jayne, de Inglaterra y representante de RevPro; Masha Slamovich, de Rusia y vinculada a MLW; Miyu Amasaki, AZM, Momo Watanabe y Mei Seira, procedentes de Japón y pertenecientes a STARDOM; además de Alice Crowley, de Canadá y representante de MLP.

La alineación también contará con Megan Bayne y Queen Aminata, ambas vinculadas a AEW, así como Harley Cameron, representante australiana de la misma promoción.

Con luchadoras provenientes de diferentes países y estilos, la selección internacional buscará aprovechar sus recursos técnicos y físicos para complicarle el camino a Persephone y sus compañeras. La presencia de varias figuras japonesas también añadirá un componente especial al encuentro, debido a la tradición y el reconocimiento de STARDOM dentro de la lucha libre femenil.

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La cartelera completa del CMLL para este viernes

(Cortesía CMLL)

Antes del enfrentamiento estelar, la Arena México recibirá otros combates que complementarán la función. Uno de los duelos destacados será una lucha relámpago de parejas entre Último Guerrero y Gran Guerrero, quienes se medirán ante Averno y Euforia.

Asimismo, Máscara Dorada hará equipo con Brillante Jr. y Rey Pegasus para enfrentar a la tercia ruda integrada por Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.

La cartelera también contempla un combate relámpago individual entre Star Jr. y Yutani, mientras que las acciones comenzarán con el enfrentamiento de Volcano y Dulce Gardenia contra Estudiante Jr. y Robin.

¿A qué hora y dónde ver el Grand Prix de Amazonas 2026?

La función del CMLL está programada para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, este viernes 23 de octubre.

Los aficionados podrán seguir los enfrentamientos a través de Fox Sports Premium. Otra alternativa será la transmisión por YouTube mediante la contratación del paquete Fan Leyenda, cuyo costo anunciado es de 700 pesos.

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De esta manera, la Arena México se prepara para una nueva edición del torneo internacional femenil, en la que Persephone intentará conservar el protagonismo mexicano frente a una selección extranjera encabezada por Marina Shafir. El resultado definirá qué equipo logra conquistar uno de los trofeos más representativos de la competencia femenil del CMLL.