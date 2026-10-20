Bombas molotov y balazos: atacan casa de mujer en la GAM por vender droga en zona controlada por otro grupo

Tres hombres habrían atacado con bombas molotov la casa de una mujer que presuntamente vendía droga en la GAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una disputa por el control de un territorio para la venta de droga habría provocado que un grupo de presuntos traficantes atacara con bombas molotov y disparos la casa y el vehículo de una mujer en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El hecho ocurrió en calles de la colonia Forestal Primera Sección, donde al menos tres personas habrían participado en el ataque contra la propiedad, de acuerdo con información difundida por el periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez.

PUBLICIDAD

La versión señala que la mujer había comenzado a vender drogas en la zona, pero presuntamente desconocía que el lugar ya era controlado por otro grupo dedicado a la misma actividad.

Primero vandalizaron el automóvil y después incendiaron la casa

El ataque ocurrió poco después de las 23:00 horas. De acuerdo con las imágenes difundidas por Carlos Jiménez, dos de los presuntos agresores comenzaron a dañar el automóvil de la mujer, un Chevy estacionado frente al inmueble.

Uno de ellos arrojó una piedra contra una de las ventanas del vehículo, mientras otro aparentemente rociaba algún líquido inflamable sobre la unidad.

Días después del incendio, dos hombres en motocicleta dispararon contra la fachada de la vivienda. (AP/Alex Brandon/File)

Momentos después, el primer sujeto tomó un ladrillo de la calle y volvió a golpear el automóvil.

Mientras ambos hombres vandalizaban el vehículo, un tercer presunto agresor sacó de una bolsa una botella de vidrio y comenzó a preparar lo que aparentemente era una bomba molotov.

PUBLICIDAD

El sujeto posteriormente lanzó el artefacto contra una de las ventanas de la vivienda. La botella se rompió al impactar y provocó un incendio que alcanzó el vehículo, el cual terminó completamente envuelto en llamas.

El agresor lanzó entonces un segundo artefacto incendiario contra la fachada de la casa.

Las imágenes muestran que el fuego incluso alcanzó momentáneamente a uno de los presuntos responsables. Después del ataque, los involucrados huyeron del sitio ante el despliegue de un operativo de seguridad.

Grabaciones de cámaras de vigilancia muestran el momento en que sujetos se aproximan a un automóvil estacionado durante la noche. En las imágenes se observa cómo arrojan artefactos incendiarios contra la unidad, provocando fuego que envuelve rápidamente el vehículo y el pavimento adyacente. Tras iniciar las llamas, los involucrados huyen del lugar mientras el automóvil continúa consumiéndose por el fuego.

Regresaron días después para disparar contra la fachada

El ataque no habría terminado con el incendio de la vivienda.

Días después, otros dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al mismo punto y dispararon contra la fachada de la casa en al menos cuatro ocasiones.

PUBLICIDAD

Uno de los proyectiles incluso alcanzó un vehículo perteneciente a un vecino de la zona.

Los hechos reforzaron la hipótesis de que la agresión estaba relacionada con una disputa entre grupos dedicados presuntamente a la venta de drogas por el control de la zona.

Según la información difundida por Carlos Jiménez, la mujer había llegado al inmueble apenas unos meses antes y posteriormente comenzó a comercializar sustancias ilícitas.

La agresión ocurrió en la colonia Forestal Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero. (X @c4jimenez)

Sin embargo, presuntamente no sabía que el territorio ya se encontraba bajo control de otro grupo de traficantes, lo que habría desencadenado las agresiones contra su propiedad.

La mujer abandonó la vivienda

Después de los ataques, la mujer terminó por abandonar el inmueble ante las agresiones contra su casa y vehículo.

Los presuntos responsables también se retiraron de la zona para evitar ser detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Hasta la información disponible no se reporta que alguno de los involucrados haya sido detenido por estos hechos.

El caso expone nuevamente las disputas que pueden surgir entre grupos dedicados a actividades ilícitas por el control territorial para la venta de drogas, particularmente en zonas donde distintas organizaciones buscan mantener sus áreas de operación.