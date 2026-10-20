Atacan a balazos al exalcalde de Tlatlauquitepec, Puebla: señala a 3 funcionarios del Ayuntamiento como presuntos responsables

El exalcalde compartió un video en sus redes sociales en el que denunció haber sido perseguido y atacado a balazos mientras viajaba a bordo de una camioneta roja en la localidad de Atocoyocan. En las imágenes mostró el vehículo y relató haber solicitado auxilio a elementos de la policía municipal tras el atentado. Video: Facebook / Porfirio Loeza

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Porfirio Loeza Aguilar, exalcalde de Tlatlauquitepec, en Puebla, denunció que fue atacado a tiros la noche del lunes por tres personas que supuestamente se encontraban en estado de ebriedad, al tiempo que señaló se trataría de funcionarios de la administración municipal actual.

A través de sus redes sociales, Loeza relató que la agresión se cometió cuando circulaba a bordo de su camioneta en la comunidad de El Pozo, provocando una persecución que culminó varios kilómetros después en Atotocoyan, donde logró refugiarse.

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De acuerdo con su testimonio, los tres agresores se encontraban bebiendo alcohol antes de comenzar el ataque armado. Loeza denunció haber escuchado al menos 14 detonaciones que provocaron daños en su camioneta.

“Nos resguardamos aquí en la policía de Atotocoyan porque tres personas nos anduvieron correteando desde El Pozo hasta este lugar y se aventaron de balazos, más de 14 balazos. Le pegaron aquí a la camioneta (...) fueron tres balazos los que le pegaron a la camioneta”, relató al tiempo que mostraba los impactos.

Loeza identifica a funcionarios municipales como presuntos responsables

Foto: Captura de pantalla / Facebook

El exfuncionario señaló a Ángel Cabrera, director de Registro Civil de Tlatlauquitepec; a Iván Maza, director de Catastro del mismo municipio, y a Juan Gonzalo, ayudante general, como los tres presuntos responsables de la agresión cometida en su contra.

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“Logramos identificar. Es Ángel Cabrera, uno de ellos, es director de Registro Civil del municipio de Tlatlauquitepec. El otro es Iván Maza, es el director de Catastro del municipio”, relató Loeza en el video.

Loeza responsabilizó directamente a los tres por lo ocurrido y cuestionó que ocupen cargos públicos en el municipio. “Qué lástima que sean funcionarios que no sepan comportarse a la altura de lo que requiere Tlatlauquitepec”, expresó.

Denunciará la agresión armada

La administración de Porfirio Loeza estuvo llena de señalamientos por parte de pobladores.

Loeza denunció que fueron agredidos a balazos desde la camioneta presuntamente propiedad de Ángel Cabrera, por lo que reiteró su señalamiento para hacerlos responsables de cualquier cosa que le suceda.

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“La otra camioneta con la que nos corretearon fue de Ángel Cabrera, de la comunidad de La Primavera, el que sacó el arma y venía haciendo las detonaciones de arma de fuego. Responsabilizarlos a todos ellos”, dijo.

Tras escapar del hecho, Loeza explicó que decidió pedir apoyo a la Policía Municipal de Yaonáhuac, un municipio vecino, en lugar de recurrir a la corporación de Tlatlauquitepec. La razón, según detalló, fue que los presuntos agresores forman parte de esa misma administración municipal.

“Tenemos que pedir el apoyo de la policía de Yaonáhuac, porque como son funcionarios, son funcionarios de Tlatlauquitepec, pues obvio no nos van a hacer caso”, sostuvo.

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La trayectoria de Porfirio Loeza en Tlatlauquitepec

Foto: Facebook / Porfirio Loeza

Loeza ha ocupado la alcaldía de Tlatlauquitepec en cuatro ocasiones distintas y su gestión ha estado marcada por denuncias de pobladores por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos,

En 2021, habitantes de las comunidades de Pabloco y Chinampa lo acusaron de desviar agua de un manantial hacia un rancho de su propiedad en Ajocotzingo, donde construía un centro turístico.

Ese mismo año, el Tribunal Electoral del Estado determinó que Loeza incurrió en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos durante su gestión como edil con licencia.

Antes de asumir uno de sus periodos como alcalde, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado detectó anomalías por 19.5 millones de pesos en sus cuentas públicas cuando gobernaba entre 2005 y 2008, lo que derivó en su inhabilitación por 11 años para ejercer cargos públicos. Pese a esa sanción, Loeza logró asumir nuevamente el cargo tras ganar la elección correspondiente.

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Foto: Facebook / Porfirio Loeza

Las cuatro administraciones:

2005 – 2008: su primer periodo como edil, administración en la que el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado detectó anomalías por 19.5 millones de pesos, lo que derivó en un intento de inhabilitación por parte del Congreso del Estado.

2011 – 2014: su segundo periodo, obtenido con el partido Nueva Alianza en coalición con PAN-PRD. Durante esta gestión se mantuvo vigente el proceso de revocación de mandato derivado de las irregularidades del trienio anterior, aunque la notificación se extravió y su ejecución quedó postergada.

2018 – 2021: su tercer periodo, ganado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano ( MC ).

2021 – 2024: su cuarto periodo, tras abandonar Movimiento Ciudadano y competir con Morena y el Partido del Trabajo (PT).