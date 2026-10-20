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Frida Sofía lanza duro mensaje a Alfredo Adame tras acusarla de cobrar por hablar de su abuelo

La hija de Alejandra Guzmán respondió a los señalamientos sobre un supuesto pago por hablar de las acusaciones contra su abuelo

Frida Sofía agresion y asalto denuncia
(Foto: Instagram/@ifridag)
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La polémica entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante sumó un nuevo capítulo luego de que el actor hiciera declaraciones sobre Frida Sofía y el testimonio que compartió durante una entrevista con el periodista. En medio de la controversia, la hija de Alejandra Guzmán rompió el silencio en exclusiva para De Primera Mano, donde rechazó haber recibido dinero para hablar de las presuntas agresiones que atribuye a su abuelo, Enrique Guzmán.

El señalamiento de Adame fue directo. Durante una entrevista, afirmó: “Le pagó diez mil dólares a Frida Sofía para que dijera que su abuelo la había abusado y la había toqueteado”. La declaración provocó una respuesta contundente de la joven, quien aseguró que nunca recibió ese dinero y adelantó que contempla tomar medidas legales por lo que considera difamación.

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“Voy a mandarle un aviso legal, porque eso se llama difamación”, expresó Frida Sofía en el programa. También negó haber solicitado alguna cantidad a Gustavo Adolfo Infante y cuestionó que Alfredo Adame hablara públicamente sobre un asunto tan delicado. Su reacción elevó la tensión entre los involucrados y volvió a poner sobre la mesa las acusaciones familiares que la joven ha sostenido públicamente.

Frida Sofía niega haber recibido dinero y prepara una respuesta legal

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La hija de Alejandra Guzmán presenta ejercicios para mejorar el bienestar Credito: cuartoscuro

Durante su intervención en De Primera Mano, Frida Sofía rechazó categóricamente la versión de Alfredo Adame sobre el supuesto pago de diez mil dólares. “Obviamente está mintiendo, porque no me diste un centavo y nunca te lo pedí y no fue así”, afirmó al referirse a Gustavo Adolfo Infante y a las declaraciones que originaron la controversia.

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La joven también cuestionó que Adame se involucrara en una situación que, según explicó, no le concierne directamente. “Yo no lo conozco y me empieza a insultar y yo también. Yo lo insulto tres veces peor”, declaró, antes de insistir en que no piensa quedarse callada ante lo que considera afirmaciones falsas sobre su testimonio.

La frase más contundente llegó cuando arremetió contra el actor: “Es un hocico ruco y aparte mentiroso”. Además, advirtió que habrá consecuencias si continúa difundiendo ese señalamiento. Hasta el momento, en el material proporcionado no se confirma que el aviso legal haya sido presentado formalmente ni se detallan posibles acciones judiciales posteriores.

La disputa salpica a Gustavo Adolfo Infante y vuelve a poner el foco en Enrique Guzmán

Composición de dos imágenes con un hombre en traje negro sonriendo a la izquierda y un hombre con camisa de flores y lentes a la derecha.
Gustavo Adolfo Infante tachó a Alfredo Adame de ser un patán y violentador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confrontación se produce después de la entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Jorge “Coque” Muñiz en El minuto que cambió mi destino sin censura, contexto en el que resurgió la conversación sobre el testimonio de Frida Sofía. De acuerdo con lo expuesto en De Primera Mano, Alfredo Adame vinculó aquella declaración con un supuesto acuerdo económico, algo que la joven negó.

En su respuesta, Frida Sofía también defendió la gravedad de las acusaciones que ha sostenido contra su abuelo. “Mi abuelo es un asco”, expresó, y agregó que no le interesa convencer a quienes no crean su versión.

“Que deje de inventar”: Frida Sofía lanza una advertencia a Alfredo Adame

Gustavo Adolfo Infante en primer plano a color y Alfredo Adame en blanco y negro al fondo con dos cruces verdes marcadas
Gustavo Adolfo Infante ganó un juicio promovido contra Alfredo Adame por discriminación. (Infobae México)

Durante la entrevista, la hija de Alejandra Guzmán insistió en que el actor debe dejar de hablar sobre ella y de atribuirle un supuesto beneficio económico. “Que se calle, que se siente”, dijo, al tiempo que criticó la manera en que Adame ha intervenido en la disputa pública con Gustavo Adolfo Infante.

La controversia también llevó a Frida Sofía a cuestionar por qué el actor involucra a otras personas en sus diferencias con el periodista. En el programa, se señaló que los desacuerdos entre ambos han incluido declaraciones sobre integrantes de sus respectivas familias, lo que ha ampliado una confrontación que ahora alcanza a la joven.

Por ahora, el punto central de la disputa es la negativa de Frida Sofía a haber cobrado por su testimonio y su advertencia de recurrir a la vía legal.

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