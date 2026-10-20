El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Un fotomontaje sitúa al personaje del Hombre Pálido con los ojos en las palmas de sus manos frente a la fachada de un edificio clásico. (Composición/ UNAM Global/Warner Bros.)

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El laberinto del fauno tendrá una función gratuita en la Ciudad de México el 21 de octubre, dentro de un ciclo de cine dedicado a Guillermo del Toro que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La proyección llega en el marco del 20° aniversario de la película y coincide con el reestreno mundial del filme en formato 3D, además de una serie de apariciones del director en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El Cineclub de la Casa Universitaria del Libro (CASUL), en conjunto con Filmoteca UNAM, dedicó todo octubre a la obra del cineasta tapatío. Durante cuatro semanas, el público puede ver sin costo cuatro de sus películas más reconocidas, una cada miércoles, como parte de las actividades por los 475 años de la universidad.

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La versión restaurada en 4K del filme se proyectó en la sección Cannes Classics, veinte años después de su estreno (X/@NextBestPicture)

Fechas, sedes y cómo llegar a las funciones

Esto implica que el espacio cuenta con un número limitado de asientos. Una vez que se llenan, no se permite el ingreso de más personas, aunque la función todavía no haya comenzado (Especial)

Las proyecciones del ciclo “Mes de Guillermo del Toro” se realizan en la sede de CASUL, ubicada en Orizaba 24, colonia Roma Norte, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Todas las funciones inician a las 18:00 horas.

El calendario completo del ciclo es el siguiente:

7 de octubre: La cumbre escarlata (2015)

14 de octubre: El espinazo del diablo (2001)

21 de octubre: El laberinto del fauno (2006)

28 de octubre: La forma del agua (2017), cinta con la que Del Toro ganó el Óscar a mejor director y mejor película en 2018

El acceso a las cuatro funciones es completamente gratuito. No es necesario comprar boleto ni realizar un registro previo para asistir. Sin embargo, CASUL aclaró que la entrada libre tiene “fines exclusivamente académicos” y que el recinto “se reserva el derecho de admisión una vez alcanzado el cupo”.

Esto implica que el espacio cuenta con un número limitado de asientos. Una vez que se llenan, no se permite el ingreso de más personas, aunque la función todavía no haya comenzado. Por esa razón, quienes quieran asegurar un lugar deben considerar llegar con tiempo antes de las 18:00 horas, en especial para las funciones con más demanda, como El laberinto del fauno o La forma del agua.

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Para llegar a la sede en transporte público, la estación más cercana del Metro es Insurgentes, de la Línea 1. En Metrobús, las paradas más próximas son Insurgentes y Álvaro Obregón, ambas sobre la Línea 1, que recorre la avenida Insurgentes de norte a sur. Quienes decidan ir en auto deben tomar en cuenta que el tránsito y el estacionamiento en la zona suelen complicarse por las tardes, justo cuando ocurren las proyecciones.

La Casa Universitaria del Libro es un espacio cultural de la UNAM que este año cumple 40 años como foro cultural en la Roma Norte. Además del cineclub, organiza clubes de lectura, talleres de escritura, conversatorios y exposiciones de arte.

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El reestreno mundial de la película en 3D

“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario. (IG: gdtreal)

El laberinto del fauno se reestrena en cines de todo el mundo con un nuevo tratamiento en 3D, disponible en salas mexicanas. Guillermo del Toro explicó en el FICM que la conversión buscó “agregar más profundidad al mundo de la fantasía” y aseguró que el proceso avanzó “increíble”. El director señaló que la versión 3D también responde a su deseo de recuperar espectadores en México y España. “Los dos países en donde no se consigue la aventura del personaje de Ofelia son México y España”, declaró. El director de fotografía Guillermo Navarro detalló las particularidades técnicas de la conversión: “Es un 3D muy particular, porque cada vez que se hace esta técnica después de haberla hecho en dos dimensiones, hay varios niveles en que lo puedes hacer y luego es muy importante que no sea tan obvio”. Navarro también subrayó la vigencia del relato más allá de sus logros estéticos, pues considera que “el mundo sigue peleando contra regímenes autoritarios y fascismo”.

Las declaraciones de Del Toro en el Festival de Morelia

27/10/2020 Escena de El laberinto del fauno POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WARNER BROS

Guillermo del Toro llegó a la edición 24 del FICM para reestrenar El laberinto del fauno por su aniversario número 20. Durante su estancia, recibió la Medalla Filmoteca UNAM y el premio a la excelencia artística otorgado por el festival.

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El director recordó el proceso creativo de la cinta en un encuentro con la prensa. Explicó que, al realizarla, no tenía certeza de cómo reaccionaría el público, incertidumbre que se disipó en su primera presentación ante una audiencia en Cannes, donde recibió una ovación de pie que superó los 22 minutos. “Entonces cambió toda la vida. Eso, a partir de ahí, yo pienso que El laberinto marca un antes y un después”, afirmó.

Para Del Toro, la importancia de la película no se limita a su recepción internacional. El proyecto representó una oportunidad para desarrollar una historia personal a través de la fantasía. “No he hecho una película que me sea ni siquiera remotamente indiferente”, aseguró, y explicó que procura que cada proyecto hable de algo que le duela o le preocupe en el momento en que lo realiza.

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Sobre el origen de la historia, recordó: “Yo quería hablarme a mí mismo, y no podía haber hecho este proyecto sin Bertha y Guillermo Navarro que también apostaron por mis locuras”. Sostuvo además que la cinta no envejeció, pues conserva “esa urgencia, la fragilidad y una ferocidad” que conviven en ella.

El director también se pronunció en contra del arte generado por inteligencia artificial. “Bajas una app que te genera arte; pero eso no es arte, porque no cumple la función de expresión, de liberación”, afirmó. En contraste, defendió el trabajo manual: “Creo que hay algo muy conmovedor cuando uno ve algo hecho a mano. Ese trabajo no es digital, no es un punto de algoritmo. Ese trabajo es de alguien real que dejó eso”.

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El director también se pronunció en contra del arte generado por inteligencia artificial. “Bajas una app que te genera arte; pero eso no es arte, porque no cumple la función de expresión, de liberación”, afirmó. WARNER BROS

El mensaje sobre el autoritarismo y los discursos de odio

El director Guillermo del Toro, a la izquierda, y la productora Bertha Navarro participan en una conferencia de prensa sobre el 20 aniversario de la película "El laberinto del fauno" en el Festival de Cine de Morelia en Morelia, México, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Berenice Bautista)

En una conferencia de prensa por el vigésimo aniversario del filme, Del Toro advirtió sobre el riesgo de que el fascismo vuelva a ganar popularidad mediante estrategias de división social. “Se pone de moda otra vez, no se preocupen”, expresó al recordar una conversación sobre la dificultad de hablar del fascismo una vez derrotado.

El cineasta explicó que las tácticas de dominación mantienen patrones similares a los empleados por figuras como Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y el dictador italiano Benito Mussolini, entre ellas la división de la sociedad y la propagación del odio. También alertó sobre mecanismos de manipulación en plataformas digitales, incluidos centros de bots y algoritmos que, según dijo, se utilizan para fomentar el enfrentamiento entre grupos. “Hay muchísima ingeniería social trabajando ahorita en redes, en centros de bots que fomentan división y simulan la falta de esperanza”, señaló.

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Frente a ello, defendió el arte como herramienta para reconocer lo que los seres humanos tienen en común. “El existir como eres es un acto de resistencia”, sostuvo. En otra intervención pública, agregó: “El odio es el veneno que te tomas para ver si se muere el otro”.

Del Toro también se pronunció sobre la crisis de agua potable en Guadalajara, donde ciudadanos han salido a las calles para exigir el suministro en condiciones adecuadas. “Estoy con ellos al 100 por ciento”, declaró, tras conocerse detenciones de jóvenes durante las protestas.

El testimonio de los colaboradores de la cinta

Baquero, por su parte, señaló que sigue encontrando nuevos matices en la historia. “El celebrar el aniversario, me permite valorar una película que marcó una etapa fundamental de mi vida y sobretodo de mi carrera”, concluyó. WARNER BROS

En Morelia, Del Toro compartió escenario con tres personas centrales en la realización de la película: Bertha Navarro, productora frecuente de sus proyectos; Guillermo Navarro, director de fotografía; e Ivana Baquero, la actriz que interpretó a Ofelia.

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El director destacó que el cine se construye a partir de la confianza y la solidaridad, particularmente en México. “A diferencia de otras países, creo que México tiene eso, que es mejor hacer cine con verdaderos amigos”, afirmó.

Baquero, por su parte, señaló que sigue encontrando nuevos matices en la historia. “El celebrar el aniversario, me permite valorar una película que marcó una etapa fundamental de mi vida y sobretodo de mi carrera”, concluyó.

Durante el encuentro, también se destacó la capacidad del personaje de Ofelia para enfrentar un entorno violento a través de la imaginación, la desobediencia y la compasión, elementos señalados como significativos para las nuevas generaciones de espectadores que hoy redescubren la cinta.