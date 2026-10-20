México

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, suscribieron el documento este martes

La Defdensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudanana y otras instituciones firmaron un acuerdo que le permite a la Guardia Nacional accdeder a la información, capacitación y productos de la plataforma Central de Inteligencia del Centro Nacional de inteligencia Foto: Defensa
La Defdensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudanana y otras instituciones firmaron un acuerdo que le permite a la Guardia Nacional accdeder a la información, capacitación y productos de la plataforma Central de Inteligencia del Centro Nacional de inteligencia Foto: Defensa
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Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo firmaron este martes un convenio para que la Guardia Nacional (GN) interconectara sus sistemas con la plataforma Central de Inteligencia y utilizara los productos generados por el Centro Nacional de Inteligencia. El acuerdo buscó fortalecer la coordinación, la investigación de delitos y las acciones contra las estructuras criminales.

García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, suscribieron el documento durante la mañana de este martes. El convenio estableció mecanismos para intercambiar y consultar información entre ambas instituciones, conforme a la ley.

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La plataforma permitió relacionar datos e identificar patrones delictivos para apoyar la prevención y la investigación. Su operación se enmarcó en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025.

El acuerdo también contempló capacitación para personal especializado, apoyo técnico, homologación de sistemas y mecanismos seguros para compartir y proteger información. Con estas herramientas, la Guardia Nacional pudo aprovechar los productos de inteligencia elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia para orientar investigaciones y anticipar riesgos.

Firma del convenio en el que la Guardia Nacional tendrá acceso al Centro Nacional de Inteligencia Foto: Defensa
Firma del convenio en el que la Guardia Nacional tendrá acceso al Centro Nacional de Inteligencia Foto: Defensa

El convenio busca fortalecer las investigaciones

Durante su mensaje, García Harfuch sostuvo que la coordinación entre instituciones era necesaria para identificar a quienes generaban violencia, conocer la operación de las organizaciones criminales y orientar las investigaciones. También afirmó que ninguna institución podía realizar esa tarea de manera aislada.

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El funcionario señaló que la información debía convertirse en investigaciones sólidas, detenciones y acciones dirigidas a debilitar las estructuras criminales. El objetivo, de acuerdo con su declaración, era contribuir a que las familias mexicanas vivieran en paz.

García Harfuch indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum había instruido trabajar de manera coordinada, con objetivos compartidos y con la prioridad de reducir la violencia y proteger a las familias. Añadió que el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación formaba parte de la consolidación de la Guardia Nacional.

El convenio concentró la colaboración en el uso de información, la protección de datos y la ejecución de operaciones conjuntas. La Guardia Nacional quedó habilitada para consultar los productos de inteligencia generados por el Centro Nacional de Inteligencia, siempre bajo los mecanismos establecidos en la legislación.

GN: los primeros en actuar ante inundaciones y huracanes

Los elementos de la Guardia Nacional fueron reconocidos por diversas instituciones de seguridad ante el incorporamiento al Centro Nacional de Inteligencia Foto: Defensa
Los elementos de la Guardia Nacional fueron reconocidos por diversas instituciones de seguridad ante el incorporamiento al Centro Nacional de Inteligencia Foto: Defensa

La Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad coordinan sus labores con las 32 entidades federativas para brindar mayor seguridad a la población, compartir información y actuar dentro del marco legal.

La coordinación también incluye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR. Cada institución tiene atribuciones distintas, pero comparte la responsabilidad de proteger a las familias mexicanas.

El Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional participan en tareas de seguridad y responden ante inundaciones, huracanes y otras emergencias. Sus elementos rescatan personas, llevan ayuda y protegen a quienes pierden sus bienes, incluso con riesgo para su propia vida.

“Envenenan y les roban el futuro a nuestros jóvenes”

“Lo más importante de esta colaboración es detectar y detener a los generadores de violencia Para defender a los generadores de violencia y proteger a las familias mexicanas no debemos olvidar jamás que el crimen organizado no respeta la vida humana. Para alcanzar sus fines corrompe, amenaza y asesina. Envenenan a nuestros jóvenes, nos enluta y les roba la oportunidad de construir un futuro digno, de cada delito hay familias lastimadas y comunidades que han vivido con miedo y vidas truncadas, por eso combatir al crimen organizado es defender la vida, la libertad tranquilidad de las familias mexicanas, es impedir que la violencia decida el futuro de nuestros jóvenes y cumplir con la responsabilidad de proteger a quienes más lo necesitan”, dijo García Harfuch.

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