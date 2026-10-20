Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

La Defdensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudanana y otras instituciones firmaron un acuerdo que le permite a la Guardia Nacional accdeder a la información, capacitación y productos de la plataforma Central de Inteligencia del Centro Nacional de inteligencia Foto: Defensa

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Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo firmaron este martes un convenio para que la Guardia Nacional (GN) interconectara sus sistemas con la plataforma Central de Inteligencia y utilizara los productos generados por el Centro Nacional de Inteligencia. El acuerdo buscó fortalecer la coordinación, la investigación de delitos y las acciones contra las estructuras criminales.

García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, suscribieron el documento durante la mañana de este martes. El convenio estableció mecanismos para intercambiar y consultar información entre ambas instituciones, conforme a la ley.

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La plataforma permitió relacionar datos e identificar patrones delictivos para apoyar la prevención y la investigación. Su operación se enmarcó en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025.

El acuerdo también contempló capacitación para personal especializado, apoyo técnico, homologación de sistemas y mecanismos seguros para compartir y proteger información. Con estas herramientas, la Guardia Nacional pudo aprovechar los productos de inteligencia elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia para orientar investigaciones y anticipar riesgos.

Firma del convenio en el que la Guardia Nacional tendrá acceso al Centro Nacional de Inteligencia Foto: Defensa

El convenio busca fortalecer las investigaciones

Durante su mensaje, García Harfuch sostuvo que la coordinación entre instituciones era necesaria para identificar a quienes generaban violencia, conocer la operación de las organizaciones criminales y orientar las investigaciones. También afirmó que ninguna institución podía realizar esa tarea de manera aislada.

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El funcionario señaló que la información debía convertirse en investigaciones sólidas, detenciones y acciones dirigidas a debilitar las estructuras criminales. El objetivo, de acuerdo con su declaración, era contribuir a que las familias mexicanas vivieran en paz.

García Harfuch indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum había instruido trabajar de manera coordinada, con objetivos compartidos y con la prioridad de reducir la violencia y proteger a las familias. Añadió que el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación formaba parte de la consolidación de la Guardia Nacional.

El convenio concentró la colaboración en el uso de información, la protección de datos y la ejecución de operaciones conjuntas. La Guardia Nacional quedó habilitada para consultar los productos de inteligencia generados por el Centro Nacional de Inteligencia, siempre bajo los mecanismos establecidos en la legislación.

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GN: los primeros en actuar ante inundaciones y huracanes

Los elementos de la Guardia Nacional fueron reconocidos por diversas instituciones de seguridad ante el incorporamiento al Centro Nacional de Inteligencia Foto: Defensa

La Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad coordinan sus labores con las 32 entidades federativas para brindar mayor seguridad a la población, compartir información y actuar dentro del marco legal.

La coordinación también incluye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR. Cada institución tiene atribuciones distintas, pero comparte la responsabilidad de proteger a las familias mexicanas.

El Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional participan en tareas de seguridad y responden ante inundaciones, huracanes y otras emergencias. Sus elementos rescatan personas, llevan ayuda y protegen a quienes pierden sus bienes, incluso con riesgo para su propia vida.

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“Envenenan y les roban el futuro a nuestros jóvenes”

“Lo más importante de esta colaboración es detectar y detener a los generadores de violencia Para defender a los generadores de violencia y proteger a las familias mexicanas no debemos olvidar jamás que el crimen organizado no respeta la vida humana. Para alcanzar sus fines corrompe, amenaza y asesina. Envenenan a nuestros jóvenes, nos enluta y les roba la oportunidad de construir un futuro digno, de cada delito hay familias lastimadas y comunidades que han vivido con miedo y vidas truncadas, por eso combatir al crimen organizado es defender la vida, la libertad tranquilidad de las familias mexicanas, es impedir que la violencia decida el futuro de nuestros jóvenes y cumplir con la responsabilidad de proteger a quienes más lo necesitan”, dijo García Harfuch.