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Toluca vs Tijuana, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026

Toluca buscará aprovechar su localía para presionar el liderato del Apertura 2026, mientras Tijuana intentará conseguir su primera victoria como visitante en el torneo

Escudos del Club Deportivo Toluca y el Club Tijuana separados por las letras VS doradas frente a la tribuna iluminada de un estadio de fútbol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Toluca y Tijuana se enfrentarán este miércoles 21 de octubre en el Estadio Nemesio Diez, en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscarán sumar tres puntos en casa para presionar el liderato general, mientras que los Xolos intentarán conseguir un resultado favorable como visitantes.

El conjunto escarlata llega a este compromiso como sublíder de la competencia con 21 puntos y 26 goles anotados, mientras que Tijuana ocupa la décima posición con 16 unidades en 11 partidos disputados, aunque todavía tiene un encuentro pendiente.

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Los mexiquenses han conseguido 10 puntos de 18 posibles como locales, con un registro de 16 tantos a favor y nueve en contra. Por su parte, los fronterizos aún no conocen la victoria fuera del Estadio Caliente durante el Apertura 2026: suman tres empates y una derrota, con cinco goles anotados y ocho recibidos.

En sus últimos cinco encuentros, ambos equipos presentan un balance idéntico: una victoria, dos empates y dos derrotas.

¿A qué hora juega Toluca vs Tijuana?

Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026 (Cortesía)

El partido entre Toluca y Tijuana se disputará este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México.

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¿Dónde ver Toluca vs Tijuana EN VIVO?

Gilberto Mora cumple 18 años esta 14 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión del encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 estará disponible a través de los siguientes canales y plataformas:

  • ViX Premium
  • Azteca Deportes Network
  • Azteca Deportes App
  • FOX
  • FOX One
  • Azteca 7

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