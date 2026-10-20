América vs. Pachuca: esto cuestan los boletos para ver el partido por la jornada 14 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte

América y Pachuca se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte por la jornada 14 del Apertura 2026 (X@ClubAmerica)

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América y Pachuca se enfrentarán el próximo domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte por la jornada 14 del Apertura 2026, y los boletos para el partido en el Estadio Banorte, que incluye un homenaje a Guillermo Ochoa, van de $587 MXN a $2,935 MXN.

El precio más bajo corresponde a las secciones 400, 500 y 600, tanto en la zona norte como en la sur. Las localidades cercanas a la cancha y a los pasillos de los vestidores alcanzan los $2,935 MXN.

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El encuentro se jugará a las 19:00 horas en el inmueble de Santa Úrsula. La Liga MX adelantó una hora el silbatazo inicial, que en un principio estaba previsto para las 20:00 horas.

América y Pachuca se enfrentarán el próximo domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte por la jornada 14 del Apertura 2026 (X@ClubAmerica)

Cabe destacar que el partido también tendrá un acto para Guillermo Ochoa, exarquero formado en Coapa. El América anunció que el portero recibirá un reconocimiento tras su retiro del futbol profesional.

América llega como líder y Pachuca busca salir de la parte baja

Las Águilas del América llegan al compromiso como líder del Apertura 2026 con 24 puntos, aunque mantiene pendiente el juego ante Tijuana. El cuadro azulcrema registra siete triunfos, tres empates y una derrota después de 12 jornadas.

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Las Águilas disputaron su último partido de liga ante León y ganaron 5-3. El resultado les permitió conservar una ventaja de tres unidades sobre Toluca y Atlas, que suman 21 puntos antes del inicio de la jornada doble.

Club América anuncia un homenaje a Guillermo Ochoa en el partido contra Pachuca (X/ @ClubAmerica)

Por su parte, Pachuca llega con 13 puntos y ocupa el lugar 14 de la tabla general. Los Tuzos vienen de caer 2-1 ante Monterrey en la jornada 12. El equipo hidalguense necesita sumar en sus próximos compromisos para acercarse a los puestos de clasificación y no perder terreno en la recta final de la fase regular.

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

Atlas y Cruz Azul son los rivales previos en la jornada doble

Antes del partido mencionado, se jugará la jornada 13 del Apertura 2026 se disputará entre este martes 20 y miércoles 21 de octubre. El calendario obliga a América y Pachuca a jugar a media semana antes de verse las caras el domingo en la capital del país.

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América visita al Atlas este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Los rojinegros son terceros de la clasificación con 21 unidades y también llegan tras ganar su partido más reciente, un 2-0 sobre Necaxa.

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

El duelo entre Atlas y América forma parte de la programación de televisión abierta de la fecha. Canal 5 transmite el encuentro.

Por su parte, Pachuca recibe a Cruz Azul este miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo. La Máquina suma 20 puntos y arriba después de golear 5-0 a FC Juárez en la jornada anterior.

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Los dos equipos tendrán pocos días de recuperación antes de viajar a Ciudad de México para disputar la fecha 14. El calendario de la Liga MX coloca el América ante Pachuca el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas.