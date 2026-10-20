Gustavo Adolfo Infante se disculpa por difundir erróneamente que César Bono perdió un ojo

(Sale el sol/IG)

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Gustavo Adolfo Infante ofrece una disculpa pública tras afirmar que a César Bono le habían extirpado un ojo durante una cirugía para retirar un tumor.

El conductor reconoce este martes 20 de octubre que difundió una información errónea y celebra que el actor de Vecinos, quien cumplió 76 años el 19 de octubre, conserve el ojo.

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La rectificación ocurre luego de que familiares del comediante desmintieran la versión que circuló desde el lunes.

Leonardo Bono, hijo del actor, aseguró que su padre “está bien y no ha perdido un ojo”, luego de la preocupación que provocó el reporte inicial.

Infante sostuvo que recibió una fotografía del actor con un moretón y secuelas de una intervención en la zona ocular. También dijo que Enrique Gou, productor de teatro y amigo de Bono, le comunicó que al intérprete le habían retirado un tumor y el ojo afectado.

De acuerdo con Bono, la caída ocurrió días antes de Navidad y le dejó comprometidas la sexta y séptima costilla del lado izquierdo. (Fernando Lozano / YouTube)

El conductor señaló que buscó autorización para difundir la información antes de comentarla en su espacio de YouTube y en el programa De Primera Mano. Según su versión, César Bono habría dado el visto bueno para que se hablara de su estado de salud.

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Gustavo Adolfo Infante reconoce que difundió una versión errónea

Durante la emisión de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante explicó que la fotografía que recibió le pareció “muy impactante” por el estado en que se veía el rostro de César Bono tras la operación.

El periodista dijo que Enrique Gou le informó que al actor le habían “extirpado un ojo” junto con un tumor. A partir de esa versión, Infante planteó la posibilidad de que se tratara de un padecimiento cancerígeno, aunque no presentó un diagnóstico médico que confirmara esa condición.

(gainfante / Instagram)

“Afortunadamente, al señor César Bono no le quitaron el ojo”, afirmó el conductor durante la transmisión. Después precisó que Gou le reiteró que esa fue la información que él recibió directamente del actor.

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Infante sostuvo que difundió el reporte en De primera mano, con el consentimiento que le atribuyó a Bono. También señaló que decidió proteger la imagen del comediante antes de mostrarla al público debido a que consideró que podía causar impresión.

El conductor relató que el hijo del actor se comunicó con él después de que se difundió la versión. Infante reconoció que la conversación fue tensa y que ambos intercambiaron reclamos.

Más tarde, dijo, recibió otro mensaje de la familia. El conductor afirmó que entendía que los hijos de César Bono estuvieran molestos, preocupados y sensibles ante las publicaciones sobre la salud de su padre.

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“Tomo la responsabilidad”: el conductor pide disculpas por el reporte sobre César Bono

Gustavo Adolfo Infante aceptó que la información que difundió era incorrecta. “Tomo la responsabilidad de lo que dije. Ofrezco una disculpa porque fue una información errónea”, expresó al aire en Sale el Sol.

El periodista añadió que recibió fotografías, grabaciones y la autorización que, según dijo, le transmitieron para reportar la cirugía. Pese a ello, reconoció que su afirmación provocó inquietud entre seguidores, amigos y familiares del actor.

“Qué bueno que no perdió el ojo y Dios quiera que César Bono esté bien”, dijo Infante. El conductor también ofreció disculpas por las consecuencias que pudo generar la información que presentó como confirmada.

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A través de un mensaje público difundido en redes sociales, Leonardo Bono, hijo del actor, desmintió las versiones que señalaban una pérdida ocular. (Captura de pantalla )

Infante evitó dar más detalles sobre el procedimiento. No obstante, comentó que posiblemente se habría retirado el párpado, aunque no presentó información médica ni un comunicado de la familia que confirmara ese dato.

César Bono mantiene una carrera de más de cinco décadas en cine, televisión y teatro. Desde 2005 interpreta a Frankie Rivers en Vecinos y también suma más de 10,000 representaciones de la obra Defendiendo al cavernícola.