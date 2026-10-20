México

Morena acusa a Maru Campos de ser “cómplice” del exfiscal César Jáuregui: critica su gobierno tras su detención

Ariadna Montiel acusa a la oposición de encubrir a Jáuregui y critica a Maru Campos; Sheinbaum niega pacto y dice que la FGR debe investigar

Ariadna Montiel sostiene que el exfiscal de Chihuahua fue cómplice de la gobernadora Maru Campos y cuestiona la defensa opositora ante la investigación federal por presunta traición a la patria
Ariadna Montiel sostiene que el exfiscal de Chihuahua fue cómplice de la gobernadora Maru Campos y cuestiona la defensa opositora ante la investigación federal por presunta traición a la patria
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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la oposición se “envolvió en la bandera” de la defensa de Rufo y calificó como “encubrimiento” la postura del PAN frente al caso del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui. También cuestionó al gobierno de la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos.

Lo que dijo Montiel sobre la detención

Ariadna Montiel sostiene que el exfiscal de Chihuahua fue cómplice de la gobernadora Maru Campos y cuestiona la defensa opositora ante la investigación federal por presunta traición a la patria

La dirigente morenista sostuvo que la Fiscalía asegura tener las pruebas y que el Poder Judicial otorgó las órdenes de aprehensión que mantienen detenido a Rufo. Insistió en que, aunque permanezca en su casa, se trata de prisión domiciliaria, un beneficio que la ley permite por su edad.

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Señalamientos contra Jáuregui y Campos

Ariadna Montiel habla frente a dos micrófonos ante un fondo de color guinda con el logotipo impreso de Morena
La mandataria federal rechaza haber negociado una embajada a cambio del arresto y precisa que la Fiscalía debe indagar las acusaciones sobre el operativo en un narcolaboratorio donde participaron agentes de la CIA

Montiel afirmó que Jáuregui no era solo compañero de partido de Campos ni un servidor público de su gobierno, sino su “cómplice”. Recordó que ocupó la Secretaría de Gobierno y después la Fiscalía estatal.

La dirigente también hizo estas afirmaciones:

  • En 2021, Campos hizo campaña por la gubernatura vinculada a proceso, y la autoridad le retiró el pasaporte.
  • Esa investigación se relacionó con la corrupción en el gobierno de César Duarte y la llamada nómina secreta.
  • Las encuestas dan a Morena una ventaja de dos a uno en preferencia electoral e identidad partidista en Chihuahua.
  • La gobernadora dice que no sabía nada, algo que Montiel “no duda” porque, según dijo, “nunca está atenta al gobierno”.

Llamado a no confrontar con la Federación

Montiel reflexionó que la confrontación entre gobiernos estatales y el federal solo daña a la población. Afirmó que desde la oposición no se antepone el bienestar de la gente, mientras que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum sí lo han hecho.

El contexto: Sheinbaum niega pacto y exoneración

La mandataria federal afirmó durante la conferencia del martes 20 de octubre que su administración no negocia la justicia, tras una versión sobre una embajada para la gobernadora de Chihuahua

Las declaraciones se dan el mismo día en que Sheinbaum negó un pacto político con Campos. Negó haber negociado la detención de Jáuregui a cambio de ofrecerle una embajada. La presidenta atribuyó ese rumor al “periodismo de chismes”.

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Sheinbaum también dijo que no exoneró a Campos por el operativo contra un narcolaboratorio en el que participaron agentes de la CIA. Afirmó que no es su papel y que corresponde a la FGR investigar. Insistió en que, según la Fiscalía, Jáuregui violó la Ley de Seguridad Nacional.

Por su parte, Campos aseguró que “aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”. La FGR investiga a Jáuregui por presunta traición a la patria. Su detención no equivale a una sentencia de culpabilidad.

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