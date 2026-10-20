Anuncian baja del 40% de homicidios en Acapulco, pero Los Ardillos aumenta violencia en El Terrero

Las víctimas al parecer formaban parte del llamado Movimiento de Paz, vinculado a Los Ardillos. (Foto: Cuartoscuro)

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El grupo de Los Ardillos atacó el pueblo El Terrero, en el municipio de Juan R. Escudero, con explosivos lanzados desde drones y ráfagas de arma de fuego. El ataque ocurrió horas después de que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunciara una reducción del 41% en homicidios dolosos durante la entrega de patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

La comunidad atacada había recibido semanas antes a familias desplazadas desde 2023 por el mismo grupo criminal. El fin de semana, además, Acapulco registró cinco muertos, entre ellos dos víctimas de un ataque en una fonda.

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Abelina López Rodríguez reporta reducción de 41% en homicidios de Acapulco

La ceremonia se realizó en el Parque de la Reina, con representantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, además de regidores, síndicos y el secretario de Seguridad Pública estatal, Federico Argumedo Rodríguez. López Rodríguez entregó 15 patrullas, 15 motocicletas y una camioneta tipo estaquitas, con una inversión de 10 millones de pesos.

Se trató de la tercera entrega de parque vehicular a la corporación: en 2025 se entregaron 23 patrullas y 18 motos, y en marzo pasado, 10 patrullas adicionales. Para el próximo año, la alcaldesa adelantó la compra de 500 cámaras de vigilancia, la instalación de 14 arcos lectores de placas y la compra de dos grúas.

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Community police agents meet at an intersection during an operation to buy products, at a territory allegedly controlled by Los Ardillos cartel members near Ayahualtempa, Mexico, February 4, 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini SEARCH "MEXICO CARTEL" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

López Rodríguez sostuvo que de enero a septiembre de este año hubo 197 homicidios menos respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa una caída del 41%. Comparado con 2024, dijo, la reducción llega al 53%.

La disminución de homicidios en Acapulco responde, según la alcaldesa, a la coordinación entre la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Entre enero y septiembre se registraron esos 197 homicidios menos frente al año anterior, una baja del 41% según cifras oficiales.

“La paz se construye desde la casa; comienza cuando una persona puede caminar por su colonia sin miedo”, dijo la alcaldesa durante el acto. Añadió que una madre debe saber que su hijo “va a regresar seguro a casa”.

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El secretario Argumedo Rodríguez afirmó que el nuevo parque vehicular permitirá “un servicio más eficiente, profesional y cercano a la ciudadanía”. Subrayó que corresponde a los policías demostrar con resultados que están a la altura de la confianza ciudadana.

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

López Rodríguez estimó que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para el próximo año superará los 700 millones de pesos. Reconoció que existen cerca de 400 policías adultos mayores y que se analiza una renuncia voluntaria para no afectar sus derechos.

Al ser cuestionada sobre la percepción ciudadana de inseguridad, la alcaldesa reconoció que falta trabajo en distintos factores. Mencionó un “alto porcentaje de familias disfuncionales” como parte del problema y citó la telesecundaria Unidad Ciudadana como ejemplo de reinserción de jóvenes.

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El discurso de la alcaldesa coincidió con un fin de semana violento en el puerto. Un ataque en una fonda dejó dos muertos, parte de los cinco homicidios ocurridos entre sábado y domingo.

Ayer, un albañil fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Costa Azul, en la calle Juan de Dios Bonilla. Hombres armados lo persiguieron y le dispararon; su cuerpo quedó tendido boca arriba y fue trasladado al Semefo en calidad de desconocido.

Integrantes del grupo antimotines de la Guardia Nacional mexicana ingresan a las instalaciones del penal El Castillo ayer jueves, luego de que al menos seis personas fallecieran y quince más resultaran heridas tras un motín, en Mazatlán, Sinaloa (México). EFE/ Fausto Mcconegly

El mismo día, un taxista fue asesinado a quemarropa en la colonia Constituyentes, en la parte alta de Acapulco. Peritos de la Fiscalía Regional encontraron más de 15 casquillos percutidos de distintos calibres en el lugar.

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Con ambos casos, el conteo de El Sur ubicó en 20 los muertos del mes presuntamente ligados al crimen organizado. La cifra se suma al debate sobre la reducción anunciada por la alcaldesa.

A nivel estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 79 víctimas de homicidio doloso en septiembre. La cifra representa un aumento frente a las 73 de agosto y iguala el registro de julio.

De los 79 casos, 52 se cometieron con arma de fuego, cinco con arma blanca y 22 bajo la categoría de otro elemento. En lo que va del año, Guerrero acumula 731 víctimas de homicidio doloso, con marzo como el mes más violento, con 102 casos.

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Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

El SESNSP también documentó 73 robos a negocios en septiembre, la cifra más alta del año y 21 más que en agosto. De ese total, 10 ocurrieron con violencia y 63 sin ella, mientras que el acumulado anual llegó a 439 robos a negocios.

En el mismo mes se contabilizaron 271 víctimas de amenazas, 268 de violencia familiar y 119 de fraude en la entidad. El reporte estatal no registró víctimas de secuestro, tráfico de menores ni trata de personas durante septiembre.

Los Ardillos atacan con drones el pueblo El Terrero en Juan R. Escudero

Vecinos de El Terrero relataron a El Sur que unos 40 sicarios llegaron y atacaron con explosivos arrojados por drones y ráfagas de metralleta. “Hay muchas casas balaceadas”, informaron por teléfono apenas 20 minutos después del ataque.

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Un residente dijo que resultó extraño que los militares destacamentados en Tlayolapa, a ocho minutos de distancia, no llegaran de inmediato a resguardar a la población. Exigió la presencia urgente de corporaciones federales y estatales para garantizar la seguridad de los habitantes.

Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

En una segunda llamada, el mismo vecino confirmó que un convoy militar llegó alrededor de las 5:30 de la tarde y que la situación quedó controlada. Afirmó que, pese al ataque de aproximadamente 50 minutos, no hubo muertos ni heridos, solo daños en seis viviendas.

Otro poblador narró que, minutos antes del ataque, un convoy militar proveniente de Ochoapa, en el municipio de Tecoanapa, había recorrido la zona. Durante ese recorrido, los soldados detectaron a un presunto halcón que los siguió en motocicleta.

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El ataque a El Terrero comenzó apenas el convoy llegó a Tlayolapa, y los militares tardaron más de media hora en llegar a la comunidad afectada. Los vecinos responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal por la tardanza en la respuesta.

La comunidad había sido desplazada desde 2023 por amenazas de Los Ardillos, con un saldo de 261 personas fuera de sus hogares. En las últimas semanas habían regresado 61 de ellas, tras la promesa de instalar una base militar y de la Guardia Nacional en Tlayolapa.

Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

El jueves previo al ataque, los propios desplazados ya habían denunciado que los soldados enviados para resguardarlos se retiraron sin explicación. “Nomás nos vinieron a dejar y ya se retiraron”, denunció entonces uno de los habitantes a El Sur.

Ese mismo vecino advirtió, antes del ataque, que quedaban “a merced del grupo criminal” que los había desplazado originalmente. Tras el ataque de ayer, algunas familias volvieron a evaluar si abandonan nuevamente la localidad.

Taxco y El Balcón: detenciones por desaparición forzada y súplica por secuestro

La Fiscalía General del Estado detuvo al director del Centro de Comando y Control (C2) de Taxco, identificado como Ricardo, y al monitorista José, además de los policías municipales Gabriel y Olga. Los cuatro son señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, implicados en la desaparición forzada de una adolescente.

La víctima, identificada por El Sur como Michelle Guadalupe Sánchez Fuentes, de 15 años, desapareció el 29 de septiembre, hecho que generó la Alerta Amber con reporte 144/2026. Hasta el momento continúa sin ser localizada, según la propia Fiscalía.

ARCHIVO - Guardias nacionales mexicanos llegan al Rancho Izaguirre donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Alejandra Leyva, Archivo)

De acuerdo con la investigación, los policías municipales habrían ordenado el retiro de elementos de Tránsito del lugar donde fue privada de la libertad la menor. Los operadores del C2 habrían recibido instrucciones de omitir el reporte a otras corporaciones de seguridad.

En Iguala, la Fiscalía informó la detención de Sergio Adrián, alias El Charro, también señalado como integrante de La Familia Michoacana. Se le atribuye participación en la privación de la libertad de un menor de edad ocurrida entre el 30 de junio y el 1 de julio, quien permanece sin localizar.

El fin de semana también fue detenido el director de Reglamentos de Taxco, José Carlos Ortega Vara, acusado de participar en el secuestro de Juan Vega Arredondo, director del hospital Adolfo Prieto y padre del alcalde Juan Andrés Vega Carranza. Con estas detenciones suman seis los funcionarios de la actual administración taxqueña detenidos desde el viernes.

En la sierra de Ajuchitlán del Progreso, el hijo de un campesino secuestrado por La Familia Michoacana difundió un video en el que suplicó directamente a sus captores. “Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino”, dijo el menor sin solicitar la intervención de las autoridades.

El plagio ocurrió el 24 de septiembre, cuando presuntos integrantes del grupo criminal privaron de la libertad a ocho pobladores del ejido El Balcón. Seis de las víctimas fueron localizadas con vida el 16 de octubre y un niño, Jordi Alberto, fue hallado el 4 de octubre.

Domingo Atanacio Quirino, padre del menor que grabó el video, es el único secuestrado que continúa sin ser liberado. “Está enfermo, por favor tráiganmelo con vida, es un campesino, no es de pleito”, insistió su hijo en el mensaje difundido.

Según los pobladores, las víctimas se dedican a labores agrícolas, forestales y de aprovechamiento de recursos naturales en la región. Esas actividades, afirman, son parte del territorio que el grupo criminal busca controlar mediante el acaparamiento de tierras en la Tierra Caliente de Guerrero.