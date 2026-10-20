Roberto Carlos Aguirre Tapia es un cantante estadounidense, nacionalizado en México

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Roberto Tapia compartió, el pasado 19 de octubre de 2026, un video en Instagram en el que muestra un billete de 100 dólares con un mensaje escrito, entregado tras su presentación en Indianápolis, Indiana.

El cantante de regional mexicano tomó el hecho con humor, aunque sus seguidores asociaron el “papelito” con el caso de Chalino Sánchez, quien recibió una nota durante un concierto en Culiacán antes de ser asesinado en mayo de 1992.

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El concierto de Tapia se realizó el 17 de octubre en Chispas Discoteque, en Indianápolis, según la agenda publicada en sus redes. El cantante explicó que revisó el billete hasta después de concluir su actuación.

En la grabación, Tapia muestra el dinero a la cámara y lee el mensaje: “Arriba Michoacán, El Niño de la Tuna, por favor”. Luego pide a quienes lo siguen que, si desean dejarle un “papelito”, sea de ese tipo.

“De ahí en adelante no me manden papelitos, por favor, puros de estos”, dice entre risas. El cantante añade que “el egoísmo no es bueno” y solicita que las colaboraciones continúen.

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Roberto Tapia responde a una seguidora por el “papelito” que le mandaron en concierto

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales” (Fotos: Archivo/ Instagram/@robertotapia)

Tapia acompañó el video con el mensaje: “Por favor puros de estos ja, ja, ja”, seguido de emojis sonrientes. La publicación abrió una conversación entre sus seguidores por la referencia al episodio que rodeó las últimas horas de Chalino Sánchez.

Una usuaria escribió: “No diré nada pero habrán señales”. El intérprete respondió: “Que sean varias señales”.

El intercambio fue entendido como una broma entre el cantante y su comunidad digital. Parte de los comentarios celebró el gesto del fan que dejó el billete de 100 dólares y retomó el tono humorístico de Tapia.

Otros usuarios pidieron evitar las alusiones a notas o “papelitos” durante los conciertos. El motivo es la historia de Chalino Sánchez, cuyo gesto al leer una hoja entregada desde el público quedó asociado con su asesinato.

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Chalino Sánchez recibió un “papelito” un 15 de mayo de 1992

Rosalino Sánchez Félix, conocido como Chalino Sánchez, ofreció una presentación el 15 de mayo de 1992 en el Salón Bugambilias de Culiacán, Sinaloa. Durante el concierto, una persona le entregó una nota doblada mientras estaba en el escenario.

El momento quedó registrado en videos caseros. Sánchez lee el papel, cambia su expresión y continúa con la presentación frente al público.

El cantante interpretaba “Alma enamorada”, una de sus canciones más conocidas. Después de revisar la nota, siguió con el tema, cuya letra comienza con la frase: “Tengo el alma enamorada”.

El contenido del mensaje nunca fue confirmado. Durante décadas ha circulado la versión de que se trataba de una amenaza de muerte, pero no existe una copia pública del papel ni una confirmación oficial sobre sus palabras.

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La hija del cantante, Cynthia Sánchez Vallejo, ha sostenido que nadie de la familia conoce el contenido exacto de la nota. El escrito continúa como una incógnita, aun cuando el gesto del intérprete alimentó la versión de una advertencia.

El cuerpo de Chalino Sánchez fue localizado el 16 de mayo de 1992

Chalino Sánchez recibió un “papelito” un 15 de mayo de 1992 (Foto: Twitter @ElGallodeOro)

Tras la presentación en Culiacán, Chalino Sánchez salió acompañado por familiares y otras personas. En el trayecto, un grupo armado interceptó el vehículo y se identificó como policía, de acuerdo con reconstrucciones periodísticas.

Los hombres habrían dicho que un comandante buscaba hablar con el cantante. Sánchez fue separado de sus acompañantes y no volvió a ser visto con vida.

La mañana del 16 de mayo de 1992, campesinos localizaron su cuerpo cerca de un canal de riego en Culiacán. Tenía los ojos vendados, señales de ataduras y dos disparos en la nuca.

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El asesinato de Chalino Sánchez permanece sin resolver. Tampoco se ha comprobado quién escribió la nota que recibió en el escenario ni si el mensaje tuvo relación directa con el crimen.

El caso se convirtió en una referencia recurrente dentro de la música regional mexicana. La secuencia de la nota, el concierto y el homicidio alimentó una leyenda que sigue presente entre artistas y seguidores de los corridos.

Los corridos y las referencias a organizaciones criminales

Chalino Sánchez construyó parte de su repertorio con corridos sobre migración, conflictos familiares, homicidios y personajes vinculados con actividades criminales. Su estilo influyó en intérpretes posteriores de corridos, norteño y sierreño.

El género ha mantenido una relación polémica con relatos sobre el narcotráfico y organizaciones criminales. Las canciones pueden mencionar nombres, apodos, armas, rutas o disputas, aunque esas referencias no prueban por sí mismas una relación entre los músicos y grupos delictivos.

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En el caso de Sánchez, las versiones sobre presuntos nexos criminales y posibles venganzas han circulado desde su muerte. Ninguna autoridad ha esclarecido públicamente el móvil del homicidio ni ha identificado a los responsables.

Más de tres décadas después, la imagen de Chalino leyendo aquella hoja durante “Alma enamorada” sigue apareciendo en redes sociales cada vez que un cantante recibe una nota en pleno escenario. El video de Roberto Tapia reactivó esa comparación, aunque en esta ocasión el “papelito” era un billete de 100 dólares.