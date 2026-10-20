CDMX buscará romper Récord Guinness con la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026: adornarán el Zócalo con catrinas y luces

Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo ( X @ClaraBrugadaM)

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La titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño reveló que la capital del país busca romper otro récord Guinness con la catrina más alta del mundo.

Como parte de las celebraciones de Día de Muertos, se busca que esta escultura tenga treinta y dos metros de altura, superando la presentada durante 2022 en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco con una estatura de 28.15 metros.

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Asimismo, la funcionaria informó que esta figura estará acompaña de la famosa ofrenda monumental instalada en la plancha del Zócalo capitalino, la cual contiene cuatro elementos estéticos que le darán un toque espectacular a este festejo:

La catrina hecha de cartonería del oriente de la CDMX.

Campo de cempasúchil adquirido de los sembradíos de Xochimilco.

Ajolotes intervenidos por diversos artistas y colectivos de la cultura comunitaria del Valle de México.

Iluminación por parte de la Secretaría de Obras

“Invitamos a todos los capitalinos para que también se den una vuelta. Van a ver una elegante Catrina de pálido rostro y un sombrero aristocrático que se burla de las apariencias, que se burla del clasismo y de quienes no se apegan a sus raíces, de quienes rechazan sus raíces. Esa Catrina se burla de ello. Es una figura monumental, como nos acaban de explicar, de más de treinta metros que se va a alzar en el Zócalo con mucho alrededor, con mucho cempasúchil de Xochimilco, que se va a poner alrededor del Zócalo y convirtiendo esta, este arte popular en una gran alegría para nuestro pueblo. Es una manera mexicana de mirar a la muerte de frente y celebrar a la vida”, comentó la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

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Ofrendas en las “utopías” de Ciudad de México

Ana Francis también informó sobre las ubicaciones donde los habitantes de las llamadas “utopías” podrán disfrutar de las ofrendas de Día de Muertos y pasar un buen momento con las actividades programadas para recordar a los santos difuntos del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Utopía Meyehualco (Iztapalapa)

Utopía Cen Tlalli Oyamel (Magdalena Contreras)

Utopía Temictli Tecomitl (Milpa Alta)

Utopía Centilli Topilejo (Tlalpan)

Utopía La Heroica (Venustiano Carranza)

Utopía Ceylán (Azcapotzalco)

Utopía Elena Poniatowska Amor (Coyoacán)

Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco (Cuauhtémoc)

Utopía La Soberana (Gustavo A. Madero)

Utopía Mixhuca (Iztacalco)