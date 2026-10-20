México

CDMX buscará romper Récord Guinness con la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026: adornarán el Zócalo con catrinas y luces

Jalisco mantiene el récord de la catrina más alta con una altura de 28.15 metros

La jefa de Gobierno destacó la importancia de preservar las festividades mexicanas, resaltando el homenaje a los ancestros y la conexión con los pueblos originarios
Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo ( X @ClaraBrugadaM)
Guardar

La titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño reveló que la capital del país busca romper otro récord Guinness con la catrina más alta del mundo.

Como parte de las celebraciones de Día de Muertos, se busca que esta escultura tenga treinta y dos metros de altura, superando la presentada durante 2022 en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco con una estatura de 28.15 metros.

PUBLICIDAD

Asimismo, la funcionaria informó que esta figura estará acompaña de la famosa ofrenda monumental instalada en la plancha del Zócalo capitalino, la cual contiene cuatro elementos estéticos que le darán un toque espectacular a este festejo:

  • La catrina hecha de cartonería del oriente de la CDMX.
  • Campo de cempasúchil adquirido de los sembradíos de Xochimilco.
  • Ajolotes intervenidos por diversos artistas y colectivos de la cultura comunitaria del Valle de México.
  • Iluminación por parte de la Secretaría de Obras

“Invitamos a todos los capitalinos para que también se den una vuelta. Van a ver una elegante Catrina de pálido rostro y un sombrero aristocrático que se burla de las apariencias, que se burla del clasismo y de quienes no se apegan a sus raíces, de quienes rechazan sus raíces. Esa Catrina se burla de ello. Es una figura monumental, como nos acaban de explicar, de más de treinta metros que se va a alzar en el Zócalo con mucho alrededor, con mucho cempasúchil de Xochimilco, que se va a poner alrededor del Zócalo y convirtiendo esta, este arte popular en una gran alegría para nuestro pueblo. Es una manera mexicana de mirar a la muerte de frente y celebrar a la vida”, comentó la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

PUBLICIDAD

Ofrendas en las “utopías” de Ciudad de México

Ana Francis también informó sobre las ubicaciones donde los habitantes de las llamadas “utopías” podrán disfrutar de las ofrendas de Día de Muertos y pasar un buen momento con las actividades programadas para recordar a los santos difuntos del 29 de octubre al 2 de noviembre.

  • Utopía Meyehualco (Iztapalapa)
  • Utopía Cen Tlalli Oyamel (Magdalena Contreras)
  • Utopía Temictli Tecomitl (Milpa Alta)
  • Utopía Centilli Topilejo (Tlalpan)
  • Utopía La Heroica (Venustiano Carranza)
  • Utopía Ceylán (Azcapotzalco)
  • Utopía Elena Poniatowska Amor (Coyoacán)
  • Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco (Cuauhtémoc)
  • Utopía La Soberana (Gustavo A. Madero)
  • Utopía Mixhuca (Iztacalco)

Temas Relacionados

Día de MuertosCDMXrecord guinnessZócaloofrendacatrinamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El trauma habla a través del cuerpo: las secuelas de la violencia extrema en México que identifican Médicos Sin Fronteras

La iniciativa de la organización expone las huellas corporales y mentales que vive una persona tras ser víctima de violencia

El trauma habla a través del cuerpo: las secuelas de la violencia extrema en México que identifican Médicos Sin Fronteras

¿Se puede pedir adelanto del aguinaldo para las compras del Buen Fin 2026? Esto dice la ley

El artículo 87 de la LFT fija el 20 de diciembre como fecha límite para cubrir esta prestación; la jornada de descuentos, del 13 al 17 de noviembre, no modifica ese plazo legal

¿Se puede pedir adelanto del aguinaldo para las compras del Buen Fin 2026? Esto dice la ley

Gustavo Adolfo Infante se disculpa por difundir erróneamente que César Bono perdió un ojo

El periodista reveló que la familia del actor se comunicó con él para reclamarle

Gustavo Adolfo Infante se disculpa por difundir erróneamente que César Bono perdió un ojo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre: cerrado congreso de la Unión y Eje 4 Norte Talismán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre: cerrado congreso de la Unión y Eje 4 Norte Talismán

Bombas molotov y balazos: atacan casa de mujer en la GAM por vender droga en zona controlada por otro grupo

Tres hombres habrían atacado con piedras, gasolina y bombas molotov la vivienda y el automóvil de una mujer que presuntamente comenzó a vender droga en una zona controlada por otro grupo

Bombas molotov y balazos: atacan casa de mujer en la GAM por vender droga en zona controlada por otro grupo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Anuncian baja del 40% de homicidios en Acapulco, pero Los Ardillos aumenta violencia en El Terrero

Anuncian baja del 40% de homicidios en Acapulco, pero Los Ardillos aumenta violencia en El Terrero

Bombas molotov y balazos: atacan casa de mujer en la GAM por vender droga en zona controlada por otro grupo

Guardia Nacional tendrá acceso a la plataforma Central de Inteligencia para combatir a cárteles

Atacan a balazos al exalcalde de Tlatlauquitepec, Puebla: señala a 3 funcionarios del Ayuntamiento como presuntos responsables

Le mandan “papelito” al cantante Roberto Tapia al estilo Chalino Sánchez y comparte video: “Que sean varias señales”

ENTRETENIMIENTO

Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar

Las tendencias de moda de Otoño-Invierno 2026 que se inspiran en Salma Hayek: qué calzado deberías usar

Gustavo Adolfo Infante se disculpa por difundir erróneamente que César Bono perdió un ojo

El laberinto del Fauno tendrá proyección gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Estefanía Villarreal reaparece en redes sociales tras alarmante mensaje sobre ansiedad y depresión

¿Eiza González vuelve a las telenovelas? La actriz de Hollywood responde sobre trabajar nuevamente en México

DEPORTES

Comité Olímpico Mexicano presenta a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Comité Olímpico Mexicano presenta a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Memo Ochoa volverá al Estadio Azteca y esta es la razón por la que no jugará ante Pachuca

David Benavidez muestra respeto y admiración por Canelo Álvarez pese a no haberlo enfrentado

Obed Vargas y el Atlético de Madrid buscan una victoria contra el Stuttgart: hora y dónde ver desde México la Champions League

Julián Quiñones vuelve a brillar con el Al Qadsiah: triunfo agónico y liderato en Arabia Saudita